«Просто землю мало покупают» — подорожавшая стройка переключила казанцев на готовое жилье
Рынок загородки-2021: насколько выросла в цене земля в коттеджных поселках и какие проекты предпочитают нынешним летом
Более чем, в два раза выросла стоимость земли за сотку в отдельных поселках Казани и вокруг столицы. Спрос на загородную недвижимость еще прошлой весной-летом подстегнули антиковидные ограничения — изолироваться люди предпочитали в своем частном доме или коттедже. За минувший год интерес к индивидуальному жилью вырос еще больше, констатируют эксперты. Соответственно это вызвало и подорожание участков в коттеджных поселках. Однако многие предпочитают готовые проекты. Какие тренды преобладают сейчас на рынке, и что его ждет в перспективе, — подробнее в материале «Реального времени».
Сотка за миллион и выше
Анализ цен на рынке загородной недвижимости Казани показал существенное подорожание земли во многих коттеджных поселках — где-то цены выросли более, чем в два раза.
Одни из самых дорогих участков — в «Волжской гавани» (Кировский район). Цена за сотку достигает 1,1 млн рублей. При этом просто земля не продается, а только с подрядом. Причем, если прошлым летом в жилом массиве участки реализовывали от 700 тыс.руб., то теперь дешевле, чем за 900 тыс.руб. не найти.
В тройку самых дорогих лотов можно также включить участки в «Новом Вознесении» (Советский район) — 650 тыс.руб. за сотку и в «Меридиане» в Салмачах (Приволжский район) — 600 тыс.руб./сотка.
Далее по дороговизне земли следуют коттеджный клуб закрытого типа «Ковалинский» в Песчаных Ковалях (Лаишевский район) — здесь стоимость сотки варьируется в пределах в 550-562 тыс. рублей. При этом годом ранее цены были ниже — 350-500 тыс.
|Наименование девелопера
|Наименование проекта
|Местоположение
|Населенный пункт
|Удаленность от Казани, км
|Категория земель
|Стоимость земли
2019
|Стоимость земли
22-25.03.2020
|Стоимость земли
12.07.2021
|ИП
|Шигали
|Высокогорский
|Шигали
|19
|ИЖС
|85 000-160 000
|80 000-160 000
|185 000-190 000
|ООО «МегаЛайн»
|Волжская гавань
|Казань
|Казань
|12
|ИЖС
|землю продают с генподрядом
700 000- 1150 000
|землю продают с генподрядом
700 000- 1150 000
|900 000 - 1100 000 землю продают с генподрядом
|ООО "Тетеево-2"
|Тетеево
|Лаишевский
|Тетеево Первая очередь. «Лукошкино»
|41
|ИЖС
|от 85 000
|от 85 000
|85 000 - 100 000
|ООО "Тетеево-2"
|Тетеево
|Лаишевский
|Тетеево Вторая очередь. «Земляничная поляна»
|41
|ИЖС
|65 000-120 000
|55 000-110 000
|85 000 - 100 000
|ООО "Тетеево-2"
|Тетеево
|Лаишевский
|Тетеево Третья очередь. «Малиновка-1» и «Малиновка-2»
|41
|ИЖС
|22 000-30 000
|от 25 000
|пока (без коммуникаций) не продаются
|ООО “Компания МИК”
|Умырзая
|Лаишевский
|вблизи Новые Тангачи
|37
|ИЖС
|50 000-100 000
|50 000-90 000
|50 000-90 000
|ООО "Компания МИК"
|Лесное озеро
|Зеленодольский р-он
|около Раифы
|11
|ИЖС
|40 000-100 000
|30 000-100 000
|45 000-100 000
|ООО "Компания МИК"
|Усадьба Шигалеевская
|Пестречинский район
|около поселка «Новое Шигалеево»
|ИЖС
|75 000-120 000
|50 000-59 000
|100 000
|ООО "Компания МИК"
|Алтын Яр
|Лаишевский
|прилегает к деревне Курманаково
|60
|ИЖС
|80 000-150 000
|90 000
|90 000-150 000
|ООО "УслонИнвестСтрой"
|Новый
|Верхнеуслонский
|вблизи Верхний Услон
|52
|ИЖС
|от 50 000
|40 000-50 000
|55 000 - 60 000
|ООО «Корнер» (ранее - ООО "Ясная поляна")
|«Комьюнити Bright Park»
(ранее - Ясная поляна)
|Лаишевский район
|около пос. Песчаные Ковали и пос. Габишево
|15
|ИЖС
|пока большие участки от 0,5Га
|средняя цена 280 000 руб/сот
|только с подрядом
|ООО "КОРНЕР"
|Garden
|Приволжский район г. Казани
|Приволжский район г. Казани
|0
|ИЖС
|только с домом, 940 000 руб/сот в т.ч.дом
|только с подрядом
|АН "Счастливый дом"
|Голубое озеро (три очереди в поселке)
|Казань
|Авиастроительный
|14
|ИЖС
|280000
|300 000
|370 000, но только с их подрядом
|Физлица
|Северная Раифа
|Зеленодольский
|Раифа
|39
|ИЖС
|Евгений Храмов: Скоро будут поднимать до 80 т.р. Есть у них рассрочка 60000
|Евгений Храмов: 80 000 с газом уже 60 000-80 000
|60 000-80 000
|БОГАТЫРЬ (ранее --руппа компаний "ДАР")
|Загородный клуб
|Зеленодольский
|вблизи Ореховка, Золотые ключи
|3
|ИЖС
|252 000-270 000
|250 000 - 270 000
|продано
|БОГАТЫРЬ (ранее --руппа компаний "ДАР")
|Пятидворье
|Верхнеуслонский
|вблизи Моркваши Village, рядом Иннополис
|12
|ИЖС
|183 000
|182 000
|200 000 - 225 000
|БОГАТЫРЬ (ранее --руппа компаний "ДАР")
|Новое пятидворье
|Верхнеуслонский
|вблизи Иннополиса
|14
|ИЖС
|от 82 000
|65 000-75 000
|130 000 - 145 000
|БОГАТЫРЬ (ранее --руппа компаний "ДАР")
|Мешинские усадьбы
|Пестречинский
|вблизи н.п. Арышхазда
|28
|ИЖС
|98 000-160 000
|57 000-252 914
|65 000- 225 000
|БОГАТЫРЬ (ранее --руппа компаний "ДАР")
|Светлый берег
|Лаишевский
|рядос с.Сорочьи горы
|55
|ИЖС
|от 32 000-62 000
|31 036-45 000
|80 000 - 90 000
|БОГАТЫРЬ (ранее --руппа компаний "ДАР")
|Благодатное
|Зеленодольский
|вблизи Загородный клуб, Новочувшский
|10
|ИЖС
|Евгений Храмов: новая очередь от 58 000-70 000
|75 000-89 000
|только с подрядом
|Группа компаний "ДАР"
|Аэросити закрытого типа
|Лаишевский
|на границе села Большие Кабаны
|12
|ИЖС
|от 150 000-250 000
|226 986-291 233
|продано, жут новую очередь от 300 000
|БОГАТЫРЬ (ранее --руппа компаний "ДАР")
|Любимово
|Лаишевский
|в селе Каипы
|28
|ИЖС
|от 59 000-106 000
|49 490-106 050
|продано
|Группа компаний "Новые земли"
|Мое Царицыно
|Казань, Советский район
|0
|ИЖС
|325 000
|370 000-530 000
|продано, будет 2-ая очередь в сентябре
|Группа компаний "Новые земли"
|Новое Царицыно
|Казань, Советский район
|недалеко от поселка Чебакса
|0
|ИЖС
|от 130 000-150
|130 000-140 000
|продано, будет 2-ая очередь в сентябре
|Физлицо
|Радуга
|около Каип
|ИЖС
|50 000-65 000
|98 000
|Физлицо
|Восточное Лаишево
|около г.Лаишево
|ИЖС
|45 000-48 000
|65 000 - 100 000
|Физлицо
|Орел Гарден
|Лаишевский
|рядом с.Орел, Троицкое
|24
|ЖС
|150 000
|170 000
|190 000 - 230 000
|ООО «Солнечная Долина»
|Брэнд "Солнечная Долина"/Солнечная поляна пос. Мысовский
|Лаишевский
|3,5 км. от г. Лаишево
|52
|ИЖС
|65 000
|35 000 (есть участки по акционной цене)
|17 000 - 45 000
|ООО "Зеленый Берег"
|Зеленый берег
|Лаишевский
|около деревни Кзыл Иль
|28
|ИЖС
|110 000-250 000
|110 000-280 000
|110 000-280 000
|ООО "Строй Инвест Консалт"
|Живописный (ранее - Лесная поляна)
|Советский район г. Казани
|севернее от Константиновки
|0
|ИЖС
|от 250 - 270
|300 000-350 000
|400 000 - 500 000
|ООО "Строй Инвест Консалт"
|Ново-никольское
|Лаишевский
|25
|ижс
|65 000
|65 390-71 093
|90 000
|ООО "Строй Инвест Консалт"
|Ковалинская усадьба
|ИЖС
|300 000-400 000
|400 000 - 450 000
|ООО "Строй Инвест Консалт"
|Райан
|Высокогорский
|10
|СНТ
|от 90 000
|90 000-103 875
|90 000
|ДНТ Раздолье
|КП Семиозерская усадьба
|Высокогорский район
|располагается рядом с кп «Семь озер», кп «Барвиха» и ДНТ "Палландия".
|25
|ДНТ
|95 000
|100 000-110 000
|продано, будет 1 участок по цене 140 000 за сот.
|экодеревня Эстачи
|Высокогорский
|деревня Эстачи
|5
|ИЖС
|150 000
|160 000-165 000
|250 000 - 280 000
|КП "ELDACHA"
|около Кульсеитово, поселок Дачное
|н/д
|230 000
|Финдом
|Алтын Камыш
|Пестречинский
|Первое мая
|15
|ИЖС
|120 000
|110 000-120 000
|200 000
|Финдом
|КП в Усадах Высокогорского района
|Высокая гора
|Усады Высокогорского района
|н/д
|180 000 с подрядом
|ДК Усадьба
|Красная поляна
|Лаишевский
|Деревня Кзыл-Иль
вблизи р.Меша
|ИЖС
|60 000
|60 000
|95 000 - 110 000
|ДК Усадьба
|КП "Новые кабаны"
|ИЖС
|350 000
|Евгений Храмов: Хайруллин Рустем Физлицо
|Белые горы
|Лаишевский
|Лаишево
|43
|ИЖС
|Евгений Храмов: один участок есть по 100 000 руб 140 000
|100 000 - 140 000
|212 000 - 246 000, остались с фундаментом, с цоколем
|Коттеджный клуб закрытого типа Ковалинский
|Лаишевский район
|Песчаные Ковали
|23
|ИЖС
|319 000/350 000/400 000
|350 000 / 500 000
|550 600 - 562 000
|ASG
|Каймары
|Высокогорский район
|Каймары
|10
|ИЖС
|75000-110000
|75 000-110 000
|170 000 - 180 000
|ASG
|КП в Каймарах в сторону Чернышевки
"Лесной - 2"
|в Каймарах в сторону Чернышевки
|120 000
|ASG
|Новые Каипы
|Лаишевский район
|Каипы
|20
|ИЖС
|70000-90000
|75 000-90 000
|140 000 - 180 000
|ASG
|Новая Константиновка
|Казань
|рядом с Султан Ай
|0
|ИЖС
|200000
|200 000
|не продают
|ASG
|Новое Вознесенье
|Казань
|Новое Вознесенье
|0
|Земли населенных пунктов
|290000
|290 000
|650 000 предпродажа: не продают пока не сменят категорию
|ASG
|Меридиан
|Казань
|Салмачи
|0
|Земли населенных пунктов
|280000
|280 000
|600 000 предпродажа: не продают пока не сменят категорию
Участки по прошлогодним ценам в менее известных проектах
Анастасия Гизатова, директор АН «Счастливый дом» подтвердила рост цен на рынке загородки, но не по всем проектам:
— Подняли цену, как правило, коттеджные поселки, где хорошо шли продажи. Цена за сотку зависит от района. Например, в Лаишевском районе 100 000 руб., а в Алтане (Приволжский район Казани) 1 млн руб. Самая дорогая земля в Алтане, Азамате, Аметьево — это в черте города. Высокая цена у комьюнити «Корнер».
Но есть проекты, которые только стартуют на рынке загородного жилья, либо не так хорошо оснащены коммуникациями или раскручены, отмечает собеседница издания. Здесь можно найти предложения и по прошлогодним ценам.
Марат Галлямов, директор филиала федеральной риелторской компании «Этажи», также отметил подорожание участков в зоне городской агломерации — здесь цены на землю выросли на 30-40%. А, если выбирать коммьюнити, организованные поселки, в некоторых проектах цена и вовсе поднялась на 50%:
— Из самых дорогих проектов можно отметить комьюнити «Гарден». Там, правда, подряды продаются — 1,35 млн руб. за сотку. Цена на землю в пределах 30 км от Казани разнится, в среднем — 100-150-170 тыс.руб. за сотку.
При этом на более удаленном от Казани расстоянии, можно найти предложения и по прошлогодним расценкам, добавил он.
О разных вариантах в зависимости от проекта, говорят и другие эксперты. Так, директор АН «Аляска» Леонид Авилов привел несколько показательных примеров:
Самые бюджетные варианты вблизи Казани
Желающие сэкономить покупатели загородной недвижимости, по словам Авилова, берут построенный дом на 4-5 сотках с «незавершенкой» в ипотеку. Тем, кто также хочет приобрести участок подешевле, эксперт советует присмотреться к экологически чистым районам Татарстана в некотором удалении от Казани.
Так, вполне реально найти земельные участки от 17 тысяч рублей. Например, в коттеджном поселке «Солнечная поляна» (п.Мысовской) в 3,5 км от города Лаишево. Средняя цена сотки в этом массиве в районе 30-35 тыс.руб.
Второе место в рейтинге самых доступных земель в поселке «Лесное озеро» (Зеленодольский район) с ценами в коридоре от 45 тыс.руб. до 100 тыс.руб. На третьем месте участки в коттеджном поселке «Умырзая» (Лаишевский район) по цене 50-90 тыс. руб. за сотку. Причем годом ранее здесь продавались участки по той же цене.
По словам Марата Галлямова, одни из самых доступных участков можно найти и в других проектах того же Лаишевского района: 100-170 тыс.руб. за сотку:
Еще один бюджетный вариант назвал Леонид Авилов — например, земля в поселке Чирпы (Лаишевский район), что в 40 минутах от Казани, продается за 20-30 тыс. рублей за сотку.
«Все хотят, чтобы были доступны садики, школы в 5 км от города»
По популярности направлений у покупателей загородки лидирует Лаишевский район. Многие также рассматривают Верхнеуслонский, но опасаются утренних и вечерних пробок на дорогах.
Если это альтернатива квартире, эксперты советуют выбирать участки не дальше 10-20 мин езды от Казани. При этом многие начинают поиски с готового дома, не найдя желаемого, рассматривают вариант строительства. Но когда видят, насколько подорожала стоимость стройматериалов, вновь возвращаются к поискам дома, смягчают свои критерии и надеются на реновацию. Об этой наметившейся тенденции рассказала Анастасия Гизатова.
Но главный тренд, по ее словам, — коттеджных поселков вокруг Казани и в черте нее будет больше и больше, в разных сегментах и с разными пакетами предложений: от колышек в чистом поле, до годового участка с коммуникациями и обустроенными зонами. Потому что спрос на загородную недвижимость только растет.
Леонид Авилов отметил, что несмотря на многочисленное разнообразие проектов, в последнее время землю покупают реже — очевидно, по той же причине — в связи с увеличением затрат на строительство:
— Был момент, когда землю начали покупать либо строители, либо риелторы, застраивать до предчистовой отделки и продавать. Сейчас просто землю мало покупают, в основном берут дом с землей.
Большим спросом, по его словам, пользуются, как уже упоминалось, Лаишевское направление, Пестречинское и Высокогорское. Верхнеуслонское — некоторых клиентов отпугивает, поскольку проезд через Залесный и мост через Волгу требует большего времени.
В основном, по мнению эксперта, землю ищут на удалении от Казани до 30 км. Все хотят быть в черте города. Но есть и такие покупатели, что предпочитают жить у воды, в лесу, а расстояние до города для них не имеет значение.
Марат Галлямов подтверждает, «люди в прошлом году поймали тренд на загородку и пока он не снижается»:
— Цена за квадратный метр своего собственного дома вместе с землей ниже, чем стоимость квартиры. А именно 100 тыс.руб./кв.м. квартиры против 60 тыс.руб. за кв.м. дома. В Татарстане много застройщиков, у которых большой банк земли. Просто землю продают, наверное, 40%, а 60% — продают землю с подрядом. Последний вариант для многих выгоднее, чем покупать просто кусок земли и самому заниматься стройкой. Приехал, сделал ремонт и начал жить.
Клиенты обращают внимание и на сопутствующую инфраструктуру в поселках: «Все хотят, чтобы были доступны садики, школы в радиусе 5 км от города. Если дальше от города (30-40 км), то сам дом покупается не как место жительства, а как второе жилье», отметил собеседник издания.
Партнер компании-застройщика коттеджного поселка «Примавера» Павел Кострикин указал, что лучше всего сейчас расходятся именно дешевые варианты с землей. Но встречаются и покупатели, интересующиеся готовыми домами с отделкой и чуть ли не с мебелью:
По мнению Анастасии Гизатовой, в перспективе цены на загородную недвижимость будут только расти, но их будет сдерживать появление новых поселков. Леонид Авилов, напротив, полагает, что если землю покупать будут меньше, на том же уровне останутся и цены: «А покупать не будут. Для того чтобы дальше строиться нужно не только землю купить, но и дорогие материалы».
Марат Галлямов убежден, что активная фаза роста цен прошла и все будет зависеть от рынка строительных материалов: «Я думаю, что этот сезон будет ровным, уже потрясений в этом году ждать не придется». В свою очередь Павел Кострикин считает, что рост цен продолжится, но таким бурным как в прошлом году уже не будет: «Может быть это будет 5-10%, на уровне инфляции», — предположил эксперт.
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