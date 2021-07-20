«Просто землю мало покупают» — подорожавшая стройка переключила казанцев на готовое жилье

Рынок загородки-2021: насколько выросла в цене земля в коттеджных поселках и какие проекты предпочитают нынешним летом

Фото: Максим Платонов

Более чем, в два раза выросла стоимость земли за сотку в отдельных поселках Казани и вокруг столицы. Спрос на загородную недвижимость еще прошлой весной-летом подстегнули антиковидные ограничения — изолироваться люди предпочитали в своем частном доме или коттедже. За минувший год интерес к индивидуальному жилью вырос еще больше, констатируют эксперты. Соответственно это вызвало и подорожание участков в коттеджных поселках. Однако многие предпочитают готовые проекты. Какие тренды преобладают сейчас на рынке, и что его ждет в перспективе, — подробнее в материале «Реального времени».

Сотка за миллион и выше

Анализ цен на рынке загородной недвижимости Казани показал существенное подорожание земли во многих коттеджных поселках — где-то цены выросли более, чем в два раза.



Одни из самых дорогих участков — в «Волжской гавани» (Кировский район). Цена за сотку достигает 1,1 млн рублей. При этом просто земля не продается, а только с подрядом. Причем, если прошлым летом в жилом массиве участки реализовывали от 700 тыс.руб., то теперь дешевле, чем за 900 тыс.руб. не найти.

В тройку самых дорогих лотов можно также включить участки в «Новом Вознесении» (Советский район) — 650 тыс.руб. за сотку и в «Меридиане» в Салмачах (Приволжский район) — 600 тыс.руб./сотка.

Далее по дороговизне земли следуют коттеджный клуб закрытого типа «Ковалинский» в Песчаных Ковалях (Лаишевский район) — здесь стоимость сотки варьируется в пределах в 550-562 тыс. рублей. При этом годом ранее цены были ниже — 350-500 тыс.



Цены на рынке загородной недвижимости Казани, июль 2021 года

Наименование девелопера Наименование проекта Местоположение Населенный пункт Удаленность от Казани, км Категория земель Стоимость земли

2019 Стоимость земли

22-25.03.2020 Стоимость земли

12.07.2021 ИП Шигали Высокогорский Шигали 19 ИЖС 85 000-160 000 80 000-160 000 185 000-190 000 ООО «МегаЛайн» Волжская гавань Казань Казань 12 ИЖС землю продают с генподрядом

700 000- 1150 000 землю продают с генподрядом

700 000- 1150 000 900 000 - 1100 000 землю продают с генподрядом ООО "Тетеево-2" Тетеево Лаишевский Тетеево Первая очередь. «Лукошкино» 41 ИЖС от 85 000 от 85 000 85 000 - 100 000 ООО "Тетеево-2" Тетеево Лаишевский Тетеево Вторая очередь. «Земляничная поляна» 41 ИЖС 65 000-120 000 55 000-110 000 85 000 - 100 000 ООО "Тетеево-2" Тетеево Лаишевский Тетеево Третья очередь. «Малиновка-1» и «Малиновка-2» 41 ИЖС 22 000-30 000 от 25 000 пока (без коммуникаций) не продаются ООО “Компания МИК” Умырзая Лаишевский вблизи Новые Тангачи 37 ИЖС 50 000-100 000 50 000-90 000 50 000-90 000 ООО "Компания МИК" Лесное озеро Зеленодольский р-он около Раифы 11 ИЖС 40 000-100 000 30 000-100 000 45 000-100 000 ООО "Компания МИК" Усадьба Шигалеевская Пестречинский район около поселка «Новое Шигалеево»

ИЖС 75 000-120 000 50 000-59 000 100 000 ООО "Компания МИК" Алтын Яр Лаишевский прилегает к деревне Курманаково 60 ИЖС 80 000-150 000 90 000 90 000-150 000 ООО "УслонИнвестСтрой" Новый Верхнеуслонский вблизи Верхний Услон 52 ИЖС от 50 000 40 000-50 000 55 000 - 60 000 ООО «Корнер» (ранее - ООО "Ясная поляна") «Комьюнити Bright Park»

(ранее - Ясная поляна) Лаишевский район около пос. Песчаные Ковали и пос. Габишево 15 ИЖС пока большие участки от 0,5Га средняя цена 280 000 руб/сот только с подрядом ООО "КОРНЕР" Garden Приволжский район г. Казани Приволжский район г. Казани 0 ИЖС

только с домом, 940 000 руб/сот в т.ч.дом только с подрядом АН "Счастливый дом" Голубое озеро (три очереди в поселке) Казань Авиастроительный 14 ИЖС 280000 300 000 370 000, но только с их подрядом Физлица Северная Раифа Зеленодольский Раифа 39 ИЖС Евгений Храмов: Скоро будут поднимать до 80 т.р. Есть у них рассрочка 60000 Евгений Храмов: 80 000 с газом уже 60 000-80 000 60 000-80 000 БОГАТЫРЬ (ранее --руппа компаний "ДАР") Загородный клуб Зеленодольский вблизи Ореховка, Золотые ключи 3 ИЖС 252 000-270 000 250 000 - 270 000 продано БОГАТЫРЬ (ранее --руппа компаний "ДАР") Пятидворье Верхнеуслонский вблизи Моркваши Village, рядом Иннополис 12 ИЖС 183 000 182 000 200 000 - 225 000 БОГАТЫРЬ (ранее --руппа компаний "ДАР") Новое пятидворье Верхнеуслонский вблизи Иннополиса 14 ИЖС от 82 000 65 000-75 000 130 000 - 145 000 БОГАТЫРЬ (ранее --руппа компаний "ДАР") Мешинские усадьбы Пестречинский вблизи н.п. Арышхазда 28 ИЖС 98 000-160 000 57 000-252 914 65 000- 225 000 БОГАТЫРЬ (ранее --руппа компаний "ДАР") Светлый берег Лаишевский рядос с.Сорочьи горы 55 ИЖС от 32 000-62 000 31 036-45 000 80 000 - 90 000 БОГАТЫРЬ (ранее --руппа компаний "ДАР") Благодатное Зеленодольский вблизи Загородный клуб, Новочувшский 10 ИЖС Евгений Храмов: новая очередь от 58 000-70 000 75 000-89 000 только с подрядом Группа компаний "ДАР" Аэросити закрытого типа Лаишевский на границе села Большие Кабаны 12 ИЖС от 150 000-250 000 226 986-291 233 продано, жут новую очередь от 300 000 БОГАТЫРЬ (ранее --руппа компаний "ДАР") Любимово Лаишевский в селе Каипы 28 ИЖС от 59 000-106 000 49 490-106 050 продано Группа компаний "Новые земли" Мое Царицыно Казань, Советский район

0 ИЖС 325 000 370 000-530 000 продано, будет 2-ая очередь в сентябре Группа компаний "Новые земли" Новое Царицыно Казань, Советский район недалеко от поселка Чебакса 0 ИЖС от 130 000-150 130 000-140 000 продано, будет 2-ая очередь в сентябре Физлицо Радуга

около Каип

ИЖС

50 000-65 000 98 000 Физлицо Восточное Лаишево

около г.Лаишево

ИЖС

45 000-48 000 65 000 - 100 000 Физлицо Орел Гарден Лаишевский рядом с.Орел, Троицкое 24 ЖС 150 000 170 000 190 000 - 230 000 ООО «Солнечная Долина» Брэнд "Солнечная Долина"/Солнечная поляна пос. Мысовский Лаишевский 3,5 км. от г. Лаишево 52 ИЖС 65 000 35 000 (есть участки по акционной цене) 17 000 - 45 000 ООО "Зеленый Берег" Зеленый берег Лаишевский около деревни Кзыл Иль 28 ИЖС 110 000-250 000 110 000-280 000 110 000-280 000 ООО "Строй Инвест Консалт" Живописный (ранее - Лесная поляна) Советский район г. Казани севернее от Константиновки 0 ИЖС от 250 - 270 300 000-350 000 400 000 - 500 000 ООО "Строй Инвест Консалт" Ново-никольское Лаишевский

25 ижс 65 000 65 390-71 093 90 000 ООО "Строй Инвест Консалт" Ковалинская усадьба





ИЖС

300 000-400 000 400 000 - 450 000 ООО "Строй Инвест Консалт" Райан Высокогорский

10 СНТ от 90 000 90 000-103 875 90 000 ДНТ Раздолье КП Семиозерская усадьба Высокогорский район располагается рядом с кп «Семь озер», кп «Барвиха» и ДНТ "Палландия". 25 ДНТ 95 000 100 000-110 000 продано, будет 1 участок по цене 140 000 за сот.

экодеревня Эстачи Высокогорский деревня Эстачи 5 ИЖС 150 000 160 000-165 000 250 000 - 280 000

КП "ELDACHA"

около Кульсеитово, поселок Дачное

н/д



230 000 Финдом Алтын Камыш Пестречинский Первое мая 15 ИЖС 120 000 110 000-120 000 200 000 Финдом КП в Усадах Высокогорского района Высокая гора Усады Высокогорского района

н/д



180 000 с подрядом ДК Усадьба Красная поляна Лаишевский Деревня Кзыл-Иль

вблизи р.Меша

ИЖС 60 000 60 000 95 000 - 110 000 ДК Усадьба КП "Новые кабаны"





ИЖС



350 000 Евгений Храмов: Хайруллин Рустем Физлицо Белые горы Лаишевский Лаишево 43 ИЖС Евгений Храмов: один участок есть по 100 000 руб 140 000 100 000 - 140 000 212 000 - 246 000, остались с фундаментом, с цоколем

Коттеджный клуб закрытого типа Ковалинский Лаишевский район Песчаные Ковали 23 ИЖС 319 000/350 000/400 000 350 000 / 500 000 550 600 - 562 000 ASG Каймары Высокогорский район Каймары 10 ИЖС 75000-110000 75 000-110 000 170 000 - 180 000 ASG КП в Каймарах в сторону Чернышевки

"Лесной - 2"

в Каймарах в сторону Чернышевки







120 000 ASG Новые Каипы Лаишевский район Каипы 20 ИЖС 70000-90000 75 000-90 000 140 000 - 180 000 ASG Новая Константиновка Казань рядом с Султан Ай 0 ИЖС 200000 200 000 не продают ASG Новое Вознесенье Казань Новое Вознесенье 0 Земли населенных пунктов 290000 290 000 650 000 предпродажа: не продают пока не сменят категорию ASG Меридиан Казань Салмачи 0 Земли населенных пунктов 280000 280 000 600 000 предпродажа: не продают пока не сменят категорию

Участки по прошлогодним ценам в менее известных проектах

Анастасия Гизатова, директор АН «Счастливый дом» подтвердила рост цен на рынке загородки, но не по всем проектам:

— Подняли цену, как правило, коттеджные поселки, где хорошо шли продажи. Цена за сотку зависит от района. Например, в Лаишевском районе 100 000 руб., а в Алтане (Приволжский район Казани) 1 млн руб. Самая дорогая земля в Алтане, Азамате, Аметьево — это в черте города. Высокая цена у комьюнити «Корнер».

Но есть проекты, которые только стартуют на рынке загородного жилья, либо не так хорошо оснащены коммуникациями или раскручены, отмечает собеседница издания. Здесь можно найти предложения и по прошлогодним ценам.



— А чем дальше от Казани и, чем больше предложений рядом, тем и дешевле. Что касается домов, то все новое строительство будет дороже, чем строительство прошлых лет, — добавила Гизатова.

Марат Галлямов, директор филиала федеральной риелторской компании «Этажи», также отметил подорожание участков в зоне городской агломерации — здесь цены на землю выросли на 30-40%. А, если выбирать коммьюнити, организованные поселки, в некоторых проектах цена и вовсе поднялась на 50%:

— Из самых дорогих проектов можно отметить комьюнити «Гарден». Там, правда, подряды продаются — 1,35 млн руб. за сотку. Цена на землю в пределах 30 км от Казани разнится, в среднем — 100-150-170 тыс.руб. за сотку.

При этом на более удаленном от Казани расстоянии, можно найти предложения и по прошлогодним расценкам, добавил он.

О разных вариантах в зависимости от проекта, говорят и другие эксперты. Так, директор АН «Аляска» Леонид Авилов привел несколько показательных примеров:

— Например, в «Веденке» цена как была, так и осталась. А в Салмачах и в округе раньше цена была 500 тыс.руб., а сейчас до миллиона за сотку просят. Причем, если 500 тысяч было только лишь в Алтане, то сейчас 300-500 тысяч за сотку просят и в Салмачах, и в Вознесении.

Самые бюджетные варианты вблизи Казани



Желающие сэкономить покупатели загородной недвижимости, по словам Авилова, берут построенный дом на 4-5 сотках с «незавершенкой» в ипотеку. Тем, кто также хочет приобрести участок подешевле, эксперт советует присмотреться к экологически чистым районам Татарстана в некотором удалении от Казани.

Так, вполне реально найти земельные участки от 17 тысяч рублей. Например, в коттеджном поселке «Солнечная поляна» (п.Мысовской) в 3,5 км от города Лаишево. Средняя цена сотки в этом массиве в районе 30-35 тыс.руб.

Второе место в рейтинге самых доступных земель в поселке «Лесное озеро» (Зеленодольский район) с ценами в коридоре от 45 тыс.руб. до 100 тыс.руб. На третьем месте участки в коттеджном поселке «Умырзая» (Лаишевский район) по цене 50-90 тыс. руб. за сотку. Причем годом ранее здесь продавались участки по той же цене.

По словам Марата Галлямова, одни из самых доступных участков можно найти и в других проектах того же Лаишевского района: 100-170 тыс.руб. за сотку:

— Это же Лаишевское направление можно назвать самым популярным среди тех, кто интересуется землей. Здесь аэропорт, не загруженная трасса, экологически чистый район, близость реки, водоемов.

Еще один бюджетный вариант назвал Леонид Авилов — например, земля в поселке Чирпы (Лаишевский район), что в 40 минутах от Казани, продается за 20-30 тыс. рублей за сотку.



«Все хотят, чтобы были доступны садики, школы в 5 км от города»

По популярности направлений у покупателей загородки лидирует Лаишевский район. Многие также рассматривают Верхнеуслонский, но опасаются утренних и вечерних пробок на дорогах.

Если это альтернатива квартире, эксперты советуют выбирать участки не дальше 10-20 мин езды от Казани. При этом многие начинают поиски с готового дома, не найдя желаемого, рассматривают вариант строительства. Но когда видят, насколько подорожала стоимость стройматериалов, вновь возвращаются к поискам дома, смягчают свои критерии и надеются на реновацию. Об этой наметившейся тенденции рассказала Анастасия Гизатова.

Но главный тренд, по ее словам, — коттеджных поселков вокруг Казани и в черте нее будет больше и больше, в разных сегментах и с разными пакетами предложений: от колышек в чистом поле, до годового участка с коммуникациями и обустроенными зонами. Потому что спрос на загородную недвижимость только растет.

Леонид Авилов отметил, что несмотря на многочисленное разнообразие проектов, в последнее время землю покупают реже — очевидно, по той же причине — в связи с увеличением затрат на строительство:

— Был момент, когда землю начали покупать либо строители, либо риелторы, застраивать до предчистовой отделки и продавать. Сейчас просто землю мало покупают, в основном берут дом с землей.

В основном, по мнению эксперта, землю ищут на удалении от Казани до 30 км. Фото: Ирина Анисимова

Большим спросом, по его словам, пользуются, как уже упоминалось, Лаишевское направление, Пестречинское и Высокогорское. Верхнеуслонское — некоторых клиентов отпугивает, поскольку проезд через Залесный и мост через Волгу требует большего времени.

В основном, по мнению эксперта, землю ищут на удалении от Казани до 30 км. Все хотят быть в черте города. Но есть и такие покупатели, что предпочитают жить у воды, в лесу, а расстояние до города для них не имеет значение.

Марат Галлямов подтверждает, «люди в прошлом году поймали тренд на загородку и пока он не снижается»:

— Цена за квадратный метр своего собственного дома вместе с землей ниже, чем стоимость квартиры. А именно 100 тыс.руб./кв.м. квартиры против 60 тыс.руб. за кв.м. дома. В Татарстане много застройщиков, у которых большой банк земли. Просто землю продают, наверное, 40%, а 60% — продают землю с подрядом. Последний вариант для многих выгоднее, чем покупать просто кусок земли и самому заниматься стройкой. Приехал, сделал ремонт и начал жить.



Клиенты обращают внимание и на сопутствующую инфраструктуру в поселках: «Все хотят, чтобы были доступны садики, школы в радиусе 5 км от города. Если дальше от города (30-40 км), то сам дом покупается не как место жительства, а как второе жилье», отметил собеседник издания.

Партнер компании-застройщика коттеджного поселка «Примавера» Павел Кострикин указал, что лучше всего сейчас расходятся именно дешевые варианты с землей. Но встречаются и покупатели, интересующиеся готовыми домами с отделкой и чуть ли не с мебелью:

— Дома-шоурумы с отделкой и мебелью у нас, к примеру, продавались быстрее, чем мы эти дома успевали, как шоурумы использовать. Тенденция такая, что если бы у людей была возможность, они покупали бы дома не просто с подрядом, но и с отделкой.

По мнению Анастасии Гизатовой, в перспективе цены на загородную недвижимость будут только расти, но их будет сдерживать появление новых поселков. Леонид Авилов, напротив, полагает, что если землю покупать будут меньше, на том же уровне останутся и цены: «А покупать не будут. Для того чтобы дальше строиться нужно не только землю купить, но и дорогие материалы».



Марат Галлямов убежден, что активная фаза роста цен прошла и все будет зависеть от рынка строительных материалов: «Я думаю, что этот сезон будет ровным, уже потрясений в этом году ждать не придется». В свою очередь Павел Кострикин считает, что рост цен продолжится, но таким бурным как в прошлом году уже не будет: «Может быть это будет 5-10%, на уровне инфляции», — предположил эксперт.

