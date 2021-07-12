Urban Games завершились: Казань готова брать очередной титул — столицы уличного спорта
Казань вновь провела Urban Games на новеньком общественном пространстве
На четыре дня Казань вновь стала центром молодежного спорта России. С 8 по 11 июля в экстрим-парке «Урам» юные спортсмены из 37 регионов страны померились силами в шести уличных видах спорта: баскетболе «3 на 3», велосипедном спорте на BMX, воркауте, роллер-спорте, скейтбординге и в брейк-дансе. А накануне здесь прошло награждение лучших. Вслед за статусом спортивной столицы Казань замахнулась и на новый титул — центра уличной культуры. В городе уже заявили, что будут подавать заявку на проведение международных уличных игр, и поспособствовало этому введение в строй общественного пространства под мостом «Миллениум». Представляем видео с заключительного дня соревнований и награждения юных спортсменов.
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