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Urban Games завершились: Казань готова брать очередной титул — столицы уличного спорта

00:00, 12.07.2021

Казань вновь провела Urban Games на новеньком общественном пространстве

Urban Games завершились: Казань готова брать очередной титул — столицы уличного спорта

На четыре дня Казань вновь стала центром молодежного спорта России. С 8 по 11 июля в экстрим-парке «Урам» юные спортсмены из 37 регионов страны померились силами в шести уличных видах спорта: баскетболе «3 на 3», велосипедном спорте на BMX, воркауте, роллер-спорте, скейтбординге и в брейк-дансе. А накануне здесь прошло награждение лучших. Вслед за статусом спортивной столицы Казань замахнулась и на новый титул — центра уличной культуры. В городе уже заявили, что будут подавать заявку на проведение международных уличных игр, и поспособствовало этому введение в строй общественного пространства под мостом «Миллениум». Представляем видео с заключительного дня соревнований и награждения юных спортсменов.

Видео Камиля Исмаилова
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