Бизнес-аккаунт дня: елабужский магазин эко-продукции

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 104-я

В последнее время в обществе растет запрос на экологически чистую продукцию. Этот тренд находит отражение не только в питании, но и в уходовых средствах. Магазин, предлагающий товары в этом сегменте, с недавнего времени появился в Елабуге. Его бизнес-аккаунт в «Инстаграм» стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», в рамках которого советы по ведению профиля дают эксперты ведущих SММ-агентств Поволжья.

Полезно и безопасно

Крема, шампуни, маски, средства для мытья посуды с натуральным составом, без парабенов, силиконов становятся все более популярными. В стремлении заботиться не только о своем здоровье, но и об окружающей среде многие предпочитают использовать в быту только органическую и эко-продукцию.

Достаточно широкий ассортимент товаров известных эко-брендов из России и зарубежных стран предлагает своим посетителям небольшой эко-маркет «Матрешка», который открылся в Елабуге прошлой осенью. Это и косметические средства, и продукты питания, и средства для бытовых нужд, не содержащие вредных добавок. Причем крема, маски и прочая бьюти-продукция здесь представлена не только для женщин и детей, но и для мужчин.



Владелица магазина, жительница города, Елена, основываясь на своем опыте использования эко-продукции, решила нести ее в массы. Своим клиентам она рассказывает об эффективности средств и дает совет по применению.

Очередной разбор бизнес-профиля провела проектная команда бюро «ДругМедиа». Это первое коммуникационное агентство в регионах России по мнению РРАР, Tagline, RUWARD и НР2К, которое на рынке digital-услуг работает с 2012 года.

Мультиссылка добавит эффективности

Описание профиля.

Никнейм содержит наименование бренда — это хорошо, но имя не содержит какой-то геопривязки. А ведь это единственная строчка, которая индексируется в поиске. А еще написание капсом — это не очень.

Аватарку лучше адаптировать к формату соцсети и оставить без надписи — её всё равно невозможно рассмотреть на смартфоне.

Подписок всего 24, молодцы, что не занимаетесь устаревшим методом массфолловинга. Описание профиля сразу дает понять, что перед нами магазин косметики и продуктов — всё отлично.

Ссылка ведет на вотсап, хорошо. Но можно сделать мультиссылку, и это будет еще эффективнее.

Наши рекомендации: поменять имя профиля, добавить город, мультиссылку, например, Taplink. Ну и обновить описание профиля — это по желанию.

Визуальное оформление:

Аватарка и иконки хайлайтс выполнены в едином стиле — смотрится аккуратно и понятны по смыслу.

Аватарка и выполнены в едином стиле — смотрится аккуратно и понятны по смыслу. В ленте используется много визуала от производителей косметики и очень мало своих собственных, поэтому складывается ощущение, что попадаешь на маркетплейс.

Не хватает уникальности и объединяющих графических элементов.

В отличие от хайлайтс, лента не структурирована, то есть новым подписчикам сложно сориентироваться из-за отсутствия подписей и заголовков. Также из-за использования креативов от разных производителей косметики, отсутствует единый стиль в ленте.

не структурирована, то есть новым подписчикам сложно сориентироваться из-за отсутствия подписей и заголовков. Также из-за использования креативов от разных производителей косметики, отсутствует единый стиль в ленте. В основном используются статичные визуалы, одиночные или карусель, не хватает анимаций и видео, чтобы разбавить контентную ленту.

Рекомендации: графически разделить продукцию в ленте в зависимости от сфер использования. Создать единый стиль с помощью добавления графических элементов.

Обилие эмодзи отвлекает от текста

Контент-план: в «актуальных» четко показан ассортимент всех средств и их стоимость. Также можно отметить, что есть краткое описание по применению каждого продукта.

Продающие посты разбавлены информационными — такое разделение контента достойно одобрения. Нам нравится содержательность публикаций: в каждом тексте даются необходимые сведения о продукте — для чего нужно средство, для какого типа кожи оно подойдет и как лучше его использовать.

При прочтении постов создается впечатление, что прямо перед тобой стоит продавец-консультант магазина и рассказывает про преимущества крема или маски. За информативность текстов можем только похвалить.

Конкурсы аккаунт не проводит, поэтому скорее всего аудитория в профиле заинтересована в покупке представленной продукции. Единственный розыгрыш проводился в честь открытия магазина, и это обычная практика. Что можем сказать — хвалим за то, что лента не заполнена конкурсными активностями.

Подача текстов достаточно легкая, но иногда манера изложения информации выглядит инфантильно, незрело. В тексте могут быть одновременно использованы уменьшительно-ласкательные слова в сочетании с фразами из научного стиля — выглядит это неорганично. Не все эмоционально окрашенные слова бывают к месту, поэтому нужно следить за контекстуальной уместностью.

Нет смысла писать заголовки капслоком: пользователь и без того увидит их в первую очередь, поэтому и дополнительное выделение не требуется. Мы бы рекомендовали уменьшить количество эмодзи, потому что они сильно отвлекают от текста — так он теряет свою полезность.

Правила типографики соблюдаются не везде: иногда вы не обращаете внимание на правильное употребление тире и дефисов. Еще момент — вместо кавычек «лапок» лучше использовать «елочки». Лапки используйте только внутри елочек, если нужны кавычки внутри кавычек.

С орфографией и пунктуацией все в порядке, но иногда проскальзывают конструкции, которые режут слух. Кожу сыворотками мы не кормим, а напитываем. Кормить можно себя, ребенка, любимого человека, но не кожу.

Здорово, что вы не так часто используете фразы-клише. Да, их можно заметить в постах, но это случается редко. «Может стать прекрасной альтернативой обычному кофе» — в этой фразе можно обойтись без превосходной степени. Также не будьте голословными. Поверьте, о пользе клетчатки знают не все, поэтому такой заголовок «не в тему».

Рекомендации: найти единый стиль подачи информации — желательно без употребления слова «масочка» и фразы «самый вкусный чай на свете». Понимаем, что вам больше нравится разговорный формат, и мы не запрещаем вести повествование в таком стиле. У вас это достаточно хорошо получается, но порой из текстов нужно убирать слишком клишированные и ребяческие выражения.

Каждый комментарий требует ответа, даже смайлики

Модерация. Часто комментарии остаются без ответов. Отвечайте на все комментарии, даже если это не вопрос о продукции, а выражение благодарности за пост или эмодзи.

Аналитика в цифрах: показатели вовлеченности за полгода — 1,98 процента на пост, очень даже неплохо «в среднем по больнице». Публикуется в среднем 14 постов в месяц, этого достаточно. В количестве лайков и комментариев все ок, но возникает вопрос к качеству — на комментарии часто нет ответа.

Анализ аудитории профиля через сервис TrendHero нам говорит о том, что за ноябрь количество подписчиков резко возросло, а потом динамика стала отрицательной. Выглядит как небольшой гив. Однако анализ аудитории говорит, что число пользователей профиля 57 процентов выглядит достоверно, при этом 67 процентов всей аудитории — из Елабуги.

Рекомендации: сегментировать аудиторию, чтобы понимать, какие объявления можно запускать на каждую аудиторию. Познакомить людей ближе с брендом, чтобы увеличить узнаваемость. Еще можно запустить рекламу с целью «Посещаемость точек», чтобы понимать конверсию с рекламы.