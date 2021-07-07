Зульфия Шигабутдинова: женщина, которая любила жизнь…

Коллектив АО «ТАИФ» вспоминает коллегу, ставшую жертвой COVID-19

Фото: Из личного архива семьи Шигабутдиновых

Любимая работа, с которой она связала судьбу более 22 лет назад, счастливая семья, где она — жена и мать двух дочерей и огромные планы на жизнь, которым не суждено сбыться. Коллектив АО «ТАИФ» простился с Зульфией Шигабутдиновой — начальником службы внешнеэкономической деятельности производственно-коммерческого управления, жизнь которой оборвала коронавирусная инфекция.

Сгорела меньше чем за 2 недели



В начале июня еще ничто не предвещало беды. Зульфия Шигабутдинова — начальник службы внешнеэкономической деятельности производственно-коммерческого управления (ПКУ) и, как ее называл руководитель управления Леонид Егоршин, «хранительница спокойствия в коллективе» — увлеченно работала, решала поставленные задачи, строила планы на будущее. С любой, даже самой сложной и кропотливой работой, справлялась с внешней легкостью и удовольствием. Она всегда работала так, что заражала энтузиазмом всех, кто находился рядом.

— Мы были уверены, что все будет хорошо: у нее мама с папой переболели этой коварной болезнью. Она ухаживала за ними. Она была уверена, что все обойдется, была уверена, что с любой бедой можно справиться, — с трудом сдерживая слезы, рассказывает Венера Мустафина — заместитель начальника производственно-коммерческого управления АО «ТАИФ».

— Всегда говорила: у меня организм сильный, я человек по жизни здоровый. Раз идет эпидемия, значит, мы все переболеем, наберем коллективный иммунитет, и все будет хорошо, — вспоминает Инга Атауллина, специалист по маркетингу и продажам 1-й категории ПКУ.

Зульфия Шигабутдинова очень любила своих дочерей. Фото: из личного архива семьи Шигабутдиновых

Первую неделю на больничном Зульфия Шигабутдинова активно общалась с коллегами по телефону. Не привыкшая сидеть без дела, она решала текущие вопросы, подсказывала, наставляла, помогала. Каждое утро начинала с переписки с двумя заболевшими в одно с ней время коллегами: спрашивала, как самочувствие, старалась поддержать.

— У нее оставались текущие рабочие вопросы. Она постоянно созванивалась с сотрудниками в управлении, консультировала, контролировала свое направление, — вспоминает о совсем недавнем прошлом Венера Мустафина. — За нее мы вообще не переживали. Мы были уверены, что все хорошо. Потом началось ухудшение. Она в реанимации пробыла 4 дня. А потом ее не стало…

— Это был для нас шок… Она — человек, который может не есть, не спать, не пить, и при этом быть в замечательном настроении и потрясающей работоспособности. И тут, когда она не справилась… мы не ожидали, — с дрожью в голосе говорит еще одна сотрудница управления — Нэлли Тухватуллина. И это, наверное, первый и единственный раз, когда Зульфия Шигабутдинова не справилась с проблемой.

За нее говорят дела

— Она любила правильно жить. Это ее основное кредо было. Правильно — это жить так, чтобы не навредить другим. Работать так, чтобы не подвести других — коллег, друзей, руководителей… Она все делала с настолько огромным удовольствием, что невозможно было отделить: что она любит, а что нет. Она любила все. Ее отличала уникальная скромность, и за это ее очень сильно уважали. С ней было комфортно работать. А она любила жить…

Зульфия Шигабутдинова умела сделать самую сложную задачу увлекательным процессом и вовлечь в него весь коллектив. Фото: пресс-центр АО «ТАИФ»

Начальник производственно-коммерческого управления АО «ТАИФ» Леонид Егоршин не сразу согласился на интервью. И беседа проходила за закрытыми дверями. Мужчина не должен показывать слез. Но что делать, если сдержать их просто невозможно.

— Для Зули не было мелочей вообще ни в чем… В этом она, наверное, и была уникальной. Она любую работу, любую задачу переводила в удовольствие. Не в рутину, а так, чтобы делать с удовольствием. И результат, естественно, был наилучшим. Она прошла путь от простого работника до начальника службы внешнеэкономической деятельности. Но она не была карьеристкой — не выставляла свои уникальные способности, не стремилась идти вверх по карьерной лестнице. Это мы настаивали на том, чтобы она согласилась быть начальником, потому что она могла вытянуть любое поручение, завлечь всех в исполнение любых самых сложных задач так, что люди сами не понимали, как у них получалось сделать за день так много и выполнить поручение в кратчайшие сроки... Она знала все тонкости работы коммерческого управления и, естественно, щедро делилась своим опытом…

Эта беседа давалась Леониду Егоршину очень тяжело. Было видно, что и он сам, и все управление потеряли не просто сослуживца, а очень близкого человека.

За Зульфию Шигабутдинову говорят ее дела. Фото: пресс-центр АО «ТАИФ»

— Она никогда не кичилась проделанной работой и успехами. Дела за нее говорят. Мы все к такому стремимся. А Зуля была ярким представителем этого нашего девиза. И как она успевала все: совмещать работу и семью, при этом полностью растворяясь в работе…

Хотела стать врачом, а поступила на мехмат

В школе Зульфия Шигабутдинова и не подозревала, что свяжет свою жизнь не просто с общением с людьми, но и станет лучшим специалистом производственно-коммерческого управления одной из крупнейших финансово-промышленных групп России.

— А ведь она сначала хотела стать врачом. Ведь мама Зульфии свой трудовой путь прошла в медицине. После школы хотела поступить в медицинский институт, стать педиатром. Но в какой-то момент передумала и пошла на мехмат, — вспоминает рассказ самой Зульфии Шигабутдиновой Венера Мустафина.

Зульфия Шигабутдинова с Венерой Мустафиной. Фото: из личного архива Венеры Мустафиной

Первые шаги на пути к профессии врача она даже сделала. Когда планировала поступать в медицинский институт, в школе проходила практику в больнице при учебно-производственном комбинате. Работала санитарной сестрой.

О детских мечтах и планах Зульфии Шигабутдиновой знает и начальник управления. И не видит в этом ничего удивительного.

— Она всегда хотела делиться теплом. Теплом человека, стремящегося помогать людям не только физически, не только «выписать таблетку». Она стремилась помогать душевно. Еще одно ее уникальное качество в том, что она всегда находила те слова, которые были уместны в конкретной ситуации, — отмечает Леонид Егоршин.

Мы познакомились в «Карсаре»

Для Зульфии Шигабутдиновой производственно-коммерческое управление АО «ТАИФ» не первое рабочее место. Но именно эта компания стала для нее родной. А до этого было ТОО «Карсар» — одно из самых первых подразделений Группы ТАИФ. Тогда республика только начинала выстраивать международные связи, и как воздух была нужна структура, которая взялась бы за оформление таможенных операций и занялась бы декларационными вопросами.

— Она работала на участке оформления. Декларантом. Простым специалистом. В то время мы пользовались услугами «Карсара» по таможенному оформлению импорта и экспорта товаров. Ее консультации были для нас очень полезны, ведь информационных ресурсов, таких как интернет, не было. Она сопровождала участников внешнеэкономической деятельности до выпуска товара, а это процесс не простой, требовалось пройти пять этапов проверки таможней и объяснение с таможенными инспекторами, — делятся воспоминаниями коллеги.

— Там с Зулей и познакомились. Она пришла в «Карсар» декларантом в 1993 году, а я уже там работала. У нас там был хороший коллектив, и она очень быстро в него влилась. Первое, что в ней обращало на себя внимание, — она всегда была очень добрая, огромные глаза, очаровательная улыбка, красивый, мелодичный смех и готовность помогать людям. У нас было много клиентов, в том числе таких, у которых и документы были неправильно оформлены, и было очень слабое знание языка. Не каждый декларант был готов взяться за такую работу. Терпения хватало только у Зули. А они к ней шли: «Сестра, сделай», — тоже едва сдерживая слезы, делится воспоминаниями Марина Абдразякова — сегодня главный специалист управления корпоративной собственностью и инвестициями АО «ТАИФ». Дружбу, зародившуюся почти три десятка лет назад, время сделало только крепче.

— У нее всегда был интерес в глазах. Она не формально пыталась вникнуть или произвести впечатление. Это в ней было. И не только по работе — готовность проявить участие, помочь.

Одна из характерных черт Зульфии Шигабутдиновой — искреннее желание помочь и готовность довести любое дело до логичного конца. Фото: архив «Реального времени»

Потрясающая работоспособность, усердие, отзывчивость и честность. Столько положительных качеств в одном человеке просто невозможно не заметить. И когда производственно-коммерческое управление АО «ТАИФ» начало расти, когда встал вопрос о подборе специалистов, Зульфия Шигабутдинова была одной из первых, кому предложили стать частью большой команды.

— В ТАИФе, естественно, были специалисты. Но с растущим рынком сбыта как внутренним, так и внешним, нам в управление потребовались еще люди. Нам нужны были лучшие. И опыт таких девчонок, как Зульфия, для нас был бесценен. Я Зулю до этого видел не раз и знал, чего она стоит как профессионал. Могу сказать, что ни разу, ни на секунду не пожалели об этом. Она какое-то время была специалистом по внешнеэкономической деятельности, что было близко к ее прежней работе. Потом встал вопрос о том, что управлению был нужен старший аналитик и выбор снова пал на Зульфию. Для нее это было совершенно новое направление, но она с ним справилась великолепно, — рассказал об этом периоде Леонид Егоршин. И добавил: — она умела работать со вкусом. Она делала это так, что мы были покорены и очарованы тем, как она справляется, и удивлялись — как человек, который мечтал стать врачом, может так легко работать с огромными массивами информации, потоками цифр.

Для нее не было мелочей

Все, что поручалось, и за что бралась Зульфия Шигабутдинова, очень быстро становилось без ложной скромности идеально отлаженным механизмом. Она глубоко вникала во все нюансы, в самые сжатые сроки, становясь настоящим экспертом.

— Она всегда мыслила масштабно. Умела видеть всю картину целиком: как может то, или иное действие, исполнение контракта, договоренности повлиять на результат компании в целом. Я могу сказать, что это готовый руководитель. Она себя при своей природной скромности немножко недооценивала, но сам я точно мог рекомендовать ее на любую должность в рамках нашего управления и был уверен, что стыдно не будет, — подчеркивает Леонид Егоршин.

А еще она удивительным образом умела располагать к себе людей.

— Эта уникальность Зули: у нее не было сложных контрагентов, сложных переговоров. А если и был сложный разговор, то это буквально первые 15 секунд. Дальше она могла так расположить человека, чтобы направить разговор в выгодный обеим сторонам коридор и в четком соответствии с требованиями закона. Всегда разговоры, переговоры проходили в позитивном и конструктивном ключе, — вспоминает Егоршин.

Зульфия Шигабутдинова очень внимательно относилась к своим коллегам и специалистам курируемых предприятий Группы ТАИФ: помогала, объясняла консультировала по любым вопросам и в любое время. И под такой опекой вчерашние новички быстро набирались опыта и становились высококвалифицированными специалистами.

Зульфия Шигабутдинова крайне ответственно относилась к кадровым вопросам и принимала активное участие в становлении молодых специалистов. Фото: пресс-центр АО «ТАИФ»

А еще она не умела просить для себя, но всегда горой стояла за то, что нужно для общего дела и сотрудников управления. Но и тогда не просила. В ее голосе звучала обоснованная необходимость.

Любящая жена и мать

А все свое свободное время Зульфия посвящала семье — родителям, любимому мужу, двум дочерям, старшей Амине сейчас 20. Она студентка. Младшей Гузелии — 13. Любила проводить свободное время с многочисленной родней и друзьями.

— Очень любила всех родственников: родителей, братьев и сестер, которых у нее много. Она любила все вокруг себя. Друзей. Мы не формально дружили. Она нас и на свадьбу свою приглашала. Я при создании семьи присутствовала. Еще во времена «Карсара» мы много свободного времени проводили в вылазках на природу. И когда она вышла замуж, появились дети, ничего не изменилось. И Зуля — одно из звеньев этой цепи, — рассказывает Марина Абдразякова.

Одно из самых любимых увлечений семьи Шигабутдиновых в свободное время — путешествия. Фото: из личного архива семьи Шигабутдиновых

— Очень любила и душу вкладывала в своих дочек. Постоянно занимала их кружками дополнительными занятиями. Но никогда их не заставляла. Позволяла самим выбирать, чем они хотят заниматься. В довольно зрелом возрасте освоила вождение автомобиля как раз для того, чтобы больше успевать сделать для семьи, для родителей — вспоминает Венера Мустафина.

Муж Зульфии Марат — увлеченный рыбак, и его супруга нередко вместе с дочерьми составляла ему компанию. Семья вообще любила путешествовать. В выходные или в отпуск могли сесть в машину и отправиться знакомиться с новыми местами на карте России. Или отправиться за границу. Но даже там она постоянно была на связи, готовая в любой момент откликнуться и принять активное участие в решении очередных непростых задач.

«Выйду на пенсию и все успею»

— Зуля жила работой. У нее на первом месте были работа, семья, родители и только потом она сама, — рассказала о приоритетах в жизни Зульфии Шигабутдиновой Венера Мустафина.

Но увлечения и планы у нее были. Ими поделилась Инга Атауллина.

— Зульфия говорила, что очень любит читать. Но, ни времени, ни сил на это не оставалось. Она говорила: «Вот, когда я выйду на пенсию» … У нее большая библиотека, и она говорила, что обязательно перечитает все эти книги. А еще она хотела освоить Коран. Ведь она всегда соблюдала мусульманские традиции.

Семья Шигабутдиновых планировала будущее, строила новый дом и готовилась к скорому новоселью. Фото: из личного архива семьи Шигабутдиновых

— И она всегда была открытым, жизнерадостным человеком. Даже когда она держала Уразу, а у кого-то день рождения, она придет, поздравит, посидит со всеми. Просто была с нами. А еще с ней было очень комфортно помолчать. Вот нет настроения говорить: посидели, помолчали, а как будто побеседовали. Я не встречала больше таких людей, в ком было бы сочетание стольких положительных качеств. Почему уходят лучшие? — с горечью недоумевает Нэлли Тухватуллина.

— Мы потеряли уникального человека... Зульфия являлась одним из самых полезных для нашего управления и компании людей, — уверен Леонид Егоршин.

— Я потеряла настоящего друга. Я потеряла одного из лучших людей в своей жизни. Очень тяжело, когда такие люди уходят, — не смогла сдержать эмоций и Марина Абдразякова.

Горечь невосполнимой утраты

Заместитель генерального директора АО «ТАИФ» по производственно-коммерческой деятельности — первый заместитель Рустем Сультеев, курирующий в компании управление, в котором работала Зульфия Шигабутдинова, вспоминает о ней с теплотой и грустью.

«Уход Зульфии Наиловны Шигабутдиновой для всего нашего коллектива стал невосполнимой утратой. Мы до последнего верили и надеялись, что она сможет справиться с болезнью, боролись за нее до самого конца, но ситуация пошла по самому худшему сценарию. Зульфия была не просто профессионалом, она была душой коллектива. Мы запомним ее скромным, доброжелательным, при этом очень трудолюбивым человеком и высококлассным специалистом. Тяжело говорить о ней в прошедшем времени, очень жаль», — рассказал Рустем Сультеев.

Коллектив Группы компаний ТАИФ и редакция интернет-газеты «Реальное время» выражают глубокие соболезнования родным и близким в связи с безвременной кончиной начальника службы внешнеэкономической деятельности производственно-коммерческого управления АО «ТАИФ» Шигабутдиновой Зульфии Наиловны.

Всем сердцем скорбим вместе с вами, разделяем горечь и боль невосполнимой утраты. Светлая память об этом добром и искреннем человеке навсегда останется в наших сердцах.