Цитаты недели: Путин — о Колобке, ректор ВШЭ — об уходе, Магдеев — о концерте Niletto
Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»
О страхах
Замглавы Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина в очередной раз посетовала, что жители республики не очень-то охотно идут прививаться. Более того, порядка 11 тысяч жителей Татарстана, пришедших на первую прививку, не сделали вторую. При этом в республике нет ограничений для непривитых — хотя в Москве они не могут попасть, например, в те же рестораны.
О работе и соцсетях
Такую отповедь дал мэр Челнов Наиль Магдеев главе территориального отдела Роспотребнадзора Ильгизяру Бариеву — тот рассказал об увиденной в соцсетях записи выступления певца Niletto на Дне молодежи в городе, на которой зрители сбежались вплотную к сцене, игнорируя эпидограничения. Власти республики, впрочем, позицию мэра не оценили — президент Татарстана Рустам Минниханов сделал замечание Магдееву из-за проведения Дня молодежи без соблюдения санитарных требований.
О ценностях
Назначение недели — это определенно Минтимер Нугманов, новый глава Комитета по делам детей и молодежи (КДДМ) Казани. А еще — блогер с 10 тысячами подписчиков в «Инстаграме», кавээнщик и основатель сети кальянных «Наше место». Он выиграл открытый конкурс на позицию руководителя комитета, а всего в этом конкурсе участвовали 68 кандидатов.
В финале конкурса он поднимал вопросы взаимодействия власти и молодежи: для улучшения этого взаимодействия он предложил ввести институт «амбассадоров КДДМ». Позовут на эти роли, видимо, многих местных (и не только местных) звезд, а вот одиозному уфимскому рэперу, скорее всего, вход туда будет закрыт.
Об оргвопросах
Президент Татарстана Рустам Минниханов раскритиковал вице-премьера — министра промышленности и торговли Альберта Каримова за низкую организацию в подготовке к проведению Татарстанского нефтегазохимического форума — 2021. Он должен пройти на территории «Казань Экспо» с 31 августа по 2 сентября и собрать более 2 тысяч участников. На проблемы с подготовкой посетовал глава «Казанской ярмарки» Лев Семенов.
О полетах на Луну
Имелось в виду, конечно, что надо обходиться без фантастических идей — так Рустам Минниханов выражал одобрение сотрудничеству республики с «Криомаш-БЗКМ» — одним из старейших предприятий России в отрасли водородной энергетики. А создавалось оно еще в 50-х годах, чтобы обеспечить водород для полета первой российской ракеты как раз таки на Луну.
О Колобке
Почти в каждом крупном публичном выступлении президента России Владимира Путина найдется фраза, которую слушатели превратят в мем. Так было с высказыванием про победу над печенегами (обращение к россиянам в апреле 2020-го) или с отсылкой к произведениям Редьярда Киплинга во время послания Федеральному собранию в апреле 2021-го.
Во время прямой линии, которая прошла на этой неделе, ведущая, упомянув эти высказывания, попросила назвать три произведения, которые больше всего впечатлили Путина. Он назвал — это «Война и мир» Льва Николаевича Толстого, Первый концерт Чайковского для фортепиано с оркестром и «Колобок».
О налогах
Еще Путин во время прямой линии заявил, что налога на рогатый скот в России не будет. Также президент отметил, что стране важно иметь «свое первичное яйцо», то есть не завозить из-за границы яйца для выращивания птицы, а производить здесь.
Об уходе
Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов покинул свой пост после 28 лет во главе вуза. В прощальном письме сотрудникам он рассказал: несколько раз откладывал заявление об уходе, и добавил, что согласился на предложение стать научным руководителем ВШЭ.
О наглом ходе
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о причинах поражения национальной команды на чемпионате Европы — 2020. Тренер винит в поражении команды в том числе перенос чемпионата и приводит в пример выражение велосипедистов «набрать наглый ход». К слову, на той же прямой линии Путин высказался в поддержку российских футболистах, хотя и добавлял — надо подумать в том числе над кадровыми решениями.
О блокировке интервью за пропаганду наркотиков
Роскомнадзор ограничил доступ к интервью лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича, которое вышло в июле 2019 года в youtube-шоу «Осторожно: Собчак», за пропаганду наркотиков. Что именно в этом интервью ведомство сочло пропагандой — неясно.
Макаревич в комментарии СМИ прокомментировал этот факт приведенными выше словами. «Ну слава богу, нашли действительно опасный контент в интернете! Родина может спать спокойно», — иронизировала в свою очередь Собчак.
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