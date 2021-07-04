Цитаты недели: Путин — о Колобке, ректор ВШЭ — об уходе, Магдеев — о концерте Niletto

Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»

О страхах

К сожалению, страх не попасть в ресторан в Москве и не отдохнуть в Краснодарском крае превысил страх не заболеть. Это очень печально, но тем не менее это так.

Замглавы Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина в очередной раз посетовала, что жители республики не очень-то охотно идут прививаться. Более того, порядка 11 тысяч жителей Татарстана, пришедших на первую прививку, не сделали вторую. При этом в республике нет ограничений для непривитых — хотя в Москве они не могут попасть, например, в те же рестораны.



О работе и соцсетях

Занимайтесь своей работой, а не следите за соцсетями. Пока с вашей стороны слабый контроль за общественным транспортом, например. Мы будем руководствоваться решениями главного оперативного штаба Татарстана, следовать его указаниям, соблюдая вертикаль власти. Запрета на проведение мероприятий на открытом воздухе от оперативного штаба пока не поступало.

Такую отповедь дал мэр Челнов Наиль Магдеев главе территориального отдела Роспотребнадзора Ильгизяру Бариеву — тот рассказал об увиденной в соцсетях записи выступления певца Niletto на Дне молодежи в городе, на которой зрители сбежались вплотную к сцене, игнорируя эпидограничения. Власти республики, впрочем, позицию мэра не оценили — президент Татарстана Рустам Минниханов сделал замечание Магдееву из-за проведения Дня молодежи без соблюдения санитарных требований.



О ценностях

В качестве амбассадоров будем привлекать как блогеров-стотысячников, миллионников (каких не так уж и много), так и федеральных звезд, медийных личностей [...], которые тоже постоянно тусуются в Казани. Не всех, типа там Моргенштерна, нет. Тех, у кого ценности совпадают с нашими.

Назначение недели — это определенно Минтимер Нугманов, новый глава Комитета по делам детей и молодежи (КДДМ) Казани. А еще — блогер с 10 тысячами подписчиков в «Инстаграме», кавээнщик и основатель сети кальянных «Наше место». Он выиграл открытый конкурс на позицию руководителя комитета, а всего в этом конкурсе участвовали 68 кандидатов.





В финале конкурса он поднимал вопросы взаимодействия власти и молодежи: для улучшения этого взаимодействия он предложил ввести институт «амбассадоров КДДМ». Позовут на эти роли, видимо, многих местных (и не только местных) звезд, а вот одиозному уфимскому рэперу, скорее всего, вход туда будет закрыт.

Об оргвопросах

Каримов, это твоя работа, между прочим. Почему деньги не перечислил? Почему тематика не распределена? Ничего не организовано!

Президент Татарстана Рустам Минниханов раскритиковал вице-премьера — министра промышленности и торговли Альберта Каримова за низкую организацию в подготовке к проведению Татарстанского нефтегазохимического форума — 2021. Он должен пройти на территории «Казань Экспо» с 31 августа по 2 сентября и собрать более 2 тысяч участников. На проблемы с подготовкой посетовал глава «Казанской ярмарки» Лев Семенов.



О полетах на Луну

Ну хорошо, давайте выходить на соглашение. Только планы выходить на Луну не рассматриваем.

Имелось в виду, конечно, что надо обходиться без фантастических идей — так Рустам Минниханов выражал одобрение сотрудничеству республики с «Криомаш-БЗКМ» — одним из старейших предприятий России в отрасли водородной энергетики. А создавалось оно еще в 50-х годах, чтобы обеспечить водород для полета первой российской ракеты как раз таки на Луну.



О Колобке

Просил бы на это обратить внимание и вновь вернуться к этому произведению (сказке о Колобке, — прим. ред.) всех моих коллег, которые занимают то или иное высокое должностное положение. Почему? Потому что как только вы, уважаемые коллеги, начнете принимать за чистую правду льстивые речи и будете погружаться в соответствующее состояние под воздействием того, что вам говорят, то вы рискуете быть съеденными.

Почти в каждом крупном публичном выступлении президента России Владимира Путина найдется фраза, которую слушатели превратят в мем. Так было с высказыванием про победу над печенегами (обращение к россиянам в апреле 2020-го) или с отсылкой к произведениям Редьярда Киплинга во время послания Федеральному собранию в апреле 2021-го.



Во время прямой линии, которая прошла на этой неделе, ведущая, упомянув эти высказывания, попросила назвать три произведения, которые больше всего впечатлили Путина. Он назвал — это «Война и мир» Льва Николаевича Толстого, Первый концерт Чайковского для фортепиано с оркестром и «Колобок».

О налогах

Надо налог на голову ввести для тех, кто распространяет такие слухи. Никакого налога на скот у нас никто вводить не собирается. Надеюсь, что меня услышат не только в Ростовской области [откуда был вопрос], но и в других регионах.

Еще Путин во время прямой линии заявил, что налога на рогатый скот в России не будет. Также президент отметил, что стране важно иметь «свое первичное яйцо», то есть не завозить из-за границы яйца для выращивания птицы, а производить здесь.



Об уходе

Ректор не должен быть вечным. Человек в такой ситуации неизбежно превращается в памятник, теряет вкус к изменениям. Я очень не хочу, чтобы это произошло со мной. Не хочу стареть в должности ректора.

Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов покинул свой пост после 28 лет во главе вуза. В прощальном письме сотрудникам он рассказал: несколько раз откладывал заявление об уходе, и добавил, что согласился на предложение стать научным руководителем ВШЭ.



О наглом ходе

Команда к дню икс была на том уровне, на котором вы все видели. Вот команда набрала наглый ход, и мы отбор прошли на том ходу, который набрали. Чемпионат Европы должен был состояться год назад. И, возможно, этот наглый ход остановился.

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о причинах поражения национальной команды на чемпионате Европы — 2020. Тренер винит в поражении команды в том числе перенос чемпионата и приводит в пример выражение велосипедистов «набрать наглый ход». К слову, на той же прямой линии Путин высказался в поддержку российских футболистах, хотя и добавлял — надо подумать в том числе над кадровыми решениями.



О блокировке интервью за пропаганду наркотиков

Да и хрен с ним.

Роскомнадзор ограничил доступ к интервью лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича, которое вышло в июле 2019 года в youtube-шоу «Осторожно: Собчак», за пропаганду наркотиков. Что именно в этом интервью ведомство сочло пропагандой — неясно.



Макаревич в комментарии СМИ прокомментировал этот факт приведенными выше словами. «Ну слава богу, нашли действительно опасный контент в интернете! Родина может спать спокойно», — иронизировала в свою очередь Собчак.