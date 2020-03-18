Конкурсник «Интерскол-Алабуга» просит суд разрешить предприятию платить зарплату

Страховые выплаты — сначала, а зарплаты — потом

Конкурсный управляющий обанкротившегося предприятия АО «Интерскол-Алабуга» (резидента ОЭЗ «Алабуга» и «дочки» АО «Интерскол», некогда крупного производителя электроинструментов) подал в Арбитражный суд РТ ходатайство об изменении очередности погашения требования кредиторов (документ есть в распоряжении «Реального времени»). Это нужно, чтобы погасить долги по зарплате 80 рабочим.

После того как предприятие начало банкротиться, его деятельность фактически остановилась. Денег на то, чтобы своевременно вносить платежи всем кредиторам второй очереди, не хватает. При этом зарплаты работникам относятся именно ко второй очереди. Еще в этом «букете» — выплаты по страховым и пенсионным взносам.

Конкурсный управляющий указывает: в дело вступает временной фактор. По закону, требования одной очереди удовлетворяются в порядке календарной очереди. Более ранние по сроку платежи — в приоритете. «Поскольку текущая задолженность по страховым взносам возникла в более ранние периоды по сравнению с заработной платой, то для ее полного погашения конкурсный управляющий будет вынужден не выплачивать заработную плату работникам общества», — говорится в ходатайстве.

По состоянию на конец января 2020 года задолженность перед кредиторами второй очереди составила 26,8 млн рублей. 11,23 млн из них — долг по зарплате, 5,4 млн — задолженность по НДФЛ, 9,98 млн — по страховым взносам.

Долг в 11,23 млн рублей накопился перед 80 работниками. Фото interskol.ru

Социальная напряженность и промышленная безопасность

Долг в 11,23 млн рублей накопился перед 80 работниками, следует из направленных в суд документов. Суммы разнятся от нескольких тысяч до нескольких сотен тысяч рублей — например, главному инженеру и одному из заместителей гендиректора предприятие осталось должно почти по 400 тысяч рублей.

В заявлении указывается, что невыплата зарплат создает «социальную напряженность». Но есть еще одна причина — судя по заявлению, в «Интерскол-Алабуга» и сейчас есть несколько сотрудников, которые обеспечивают «сохранность имущества и безопасность работы энергетических объектов организации». Деньги им надо платить, причем своевременно.

Конкурсник также указывает, что отступление от календарного порядка — временная мера. Дело в том, что имущество предприятия еще не оценивали и на продажу пока не выставили. Когда имущество предприятия-банкрота начнут продавать, конкурсный управляющий планирует вернуться к обычному порядку выплат.

Представитель конкурсного управляющего отказался комментировать «Реальному времени» ситуацию.

Как банкротился «завод будущего»

Завод «Интерскол-Алабуга» начал работу в ОЭЗ «Алабуга» в октябре 2014 года. Строительство первой очереди предприятия с годовой мощностью 2 млн единиц обошлось в 1,5 млрд руб. Вскоре после открытия на завод приезжал президент Татарстана Рустам Минниханов и говорил, что «именно таким должен быть российский завод будущего».

У завода была обширная инвестиционная программа: так, в 2015 году полмиллиарда рублей вложили в расширение мощностей. На пике мощности в компании работало около 700 человек. В 2018 году «Интерскол-Алабуга» вошел в десятку самых быстрорастущих организаций Европы, по версии издания Inc.

При этом его все равно нельзя было назвать ключевым резидентом «Алабуги»: уже после его банкротства в дирекции ОЭЗ говорили, что на долю предприятия приходилось только 3% от всей выручки резидентов.

У завода была обширная инвестиционная программа: так, в 2015 году полмиллиарда рублей вложили в расширение мощностей. Фото interskol.ru

На строительство предприятия в «Алабуге» и в целом на развитие «Интерскол» брал валютные кредиты. После падения курса рубля в 2014 году они стали очень болезненными для предприятия, а потом свой вклад в тяжелую ситуацию добавили и санкции. В итоге и федеральная компания, и завод начали генерировать убытки и просрочивать кредиты. К августу 2018 года «Интерскол-Алабуга» сократило персонал с 700 до 136 человек, объемы выпуска изделий упали с 50 тыс. до 2 тыс. единиц в месяц.



В марте 2019 года в «Интерсколе» ввели процедуру наблюдения, через месяц после этого такое же решение суд принял в отношении «Интерскол-Алабуга». В августе того же года на предприятиях открыли конкурсное производство.

Реестр кредиторов «Интерскол-Алабуга» насчитывает 6 млрд рублей, из которых почти 2 млрд приходятся на долг перед АО «Интерскол». Предприятие должно полмиллиарда рублей Фонду развития промышленности, 2,4 млрд рублей банку ВТБ и 1,2 млрд рублей структуре Сбербанка «СБК Геофизика».

Александр Артемьев