Имущество компании «Интерскол Алабуга» оценили в 1,5 млрд рублей

Имущество обанкротившегося предприятия «Интерскол Алабуга» оценили в 1,56 млрд рублей. Его балансовая стоимость составляла 1,73 млрд.

Отчеты оценщика опубликовал конкурсный управляющий компании Алексей Болоцкий. Согласно сообщениям в реестре сведений о банкротстве, в залоге у банка ВТБ находится имущество на 858,3 млн рублей. В залоге у Сбербанка находятся активы компании еще на 159,7 млн рублей.

В ноябре 2019 года сообщалось, что «Интерскол» потребовал со своего предприятия в Елабуге потребовал 2 млрд рублей. Расположенное в ОЭЗ «Алабуга» подразделение компании было признано банкротом в августе прошлого года.