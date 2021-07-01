Афиша июля: восточный базар в Болгаре, театр в Свияжске и кино на набережной Кабана

Культурная афиша на июль: артисты выходят на открытый воздух, однако и музеям Казани есть чем удивить

Казанские театры ушли на каникулы, однако культурная жизнь в Татарстане продолжается. Большая часть интересных мероприятий ушла в формат open air, и это прекрасно: в залах мы и осенью-зимой насидимся-нагуляемся. Однако выставочные залы пустовать не будут — музейщики тоже приготовили занимательные проекты. Классическая музыка в Елабуге, театры в Свияжске, новый этнокультурный фестиваль в Великом Болгаре... Чем удивят жителей и гостей республики в этом месяце — в обзоре «Реального времени».

Неизвестный Питер 90 лет назад

С 1 по 28 июля в галерее «Хазинэ» покажут «Непарадный Ленинград». Эта передвижная выставка живописных работ художников 30—40-х годов прошлого века представит малоизвестный Питер почти вековой давности: отдаленные от центра города уголки — Крюков канал, канал Грибоедова в районе Коломны, новые на тот момент кварталы на проспекте Стачек в Кировском районе, а также старые застройки в Новой деревне.



В пику повсеместно насаждаемому соцреализму живописцы страшных лет сталинских репрессий стремились отобразить не только внешний облик городских видов, но больше собственное видение и впечатления от северной столицы. Целый месяц казанцы смогут любоваться пейзажами красивейшего города страны, после чего картины уедут в Челябинск и далее в Екатеринбург.

Фото: пресс-служба ГМИИ РТ

О чем расскажет азербайджанский ковер

Еще одна выставка, но на сей раз не картин, а ковров, прибудет из Азербайджана. 8 июля в выставочном зале «Манеж» в Казанском Кремле откроется выставка «Искусство ковра — эволюция смыслов». Уникальные экспонаты принадлежат Азербайджанскому национальному музею ковра в Баку, первому в мире музею подобного профиля. Казанцы увидят классические произведения коврового искусства, сотканные на рубеже XIX—XX столетий. Каждый из ковров представляет определенные регионы Азербайджана, где соблюдаются собственные, уникальные традиции ковроткачества, особенности орнамента, колорита и технических приемов. Нужно отметить, что искусство азербайджанского ковроткачества в 2010 году внесено в Репрезентативный список нематериального наследия человечества ЮНЕСКО, ковры по древним канонам создаются и сегодня, однако каждый современный мастер вносит что-то свое. Так, на выставке будут представлены авторские произведения Чингиза Бабаева, работающего под творческим псевдонимом CHINGIZ. Он поделится своими творческими тайнами в документальном фильме, который будет сопровождать экспозицию.

Со всего Поволжья — на главный рынок

3 июля в Великом Болгаре состоится новый фестиваль — «Ага-Базар». Этнокультурное событие задумывалось организаторами как большой праздник татарской национальной культуры. Однако на участие подали заявки мастера-представители практически всех национальностей, проживающих в Татарстане. Свои изделия декоративно-прикладного искусства, музыкальные шедевры представят татары и русские, чуваши и марийцы, мордва и кряшены — представители не только из нашей республики, но и разных уголков ПФО. Если восточный базар будет заполнен уникальными товарами ручной работы, то рядом расположатся тематические площадки — UEN FEST, верблюжья ферма и гастрономические ряды, ремесленные мастерские с творческими занятиями по декоративно-прикладному искусству.

На вечернем концерте выступят артисты творческого объединения IsTElek, «Хмельная ворга», ZAKARIA и многие другие.

26 июля музей-заповедник приглашает на VIII театральную лабораторию «Свияжск АРТель»

Театры в декорациях Свияжска

В Свияжске в июле будет где разгуляться театралам. 10 и 11 июля здесь пройдут гастроли ижевского театра «Птица». Уникальный коллектив, объединяющий любителей и профессионалов, актеров и зрителей столицы Удмуртии, представит два спектакля. «Как Зоя гусей пасла» — лирическая комедия по пьесе Светланы Баженовой о желании счастья в любом возрасте. Детский спектакль «Сюрприз в коробке» создан по мотивам рассказов про Петсона и Финдуса. Он подойдет для детей любого возраста, причем и зрители тоже станут активными участниками спектакля, играя роли соседей и разных живых существ.

26 июля музей-заповедник приглашает на VIII театральную лабораторию «Свияжск АРТель». Мероприятие — яркий пример направления site specific, поучаствовать в событии приезжают театральные деятели не только России, но и Европы. Пока точно не известно, правда, будут ли гости из-за рубежа, но казанцам однозначно станет интересным процесс создания театральных эскизов в локациях Свияжска.

Елабуга: классика для всех

С 15 по 18 июля пройдет III Международный музыкальный фестиваль Бориса Березовского «Летние вечера в Елабуге» в формате open air. Ожидается, что за четыре фестивальных дня на открытой площадке выступят около 200 музыкантов из Бельгии, Голландии, Франции, Израиля и России. Свое согласие на участие дали виолончелист Александр Князев, пианист и джазовый импровизатор Олег Аккуратов, а также знаменитый артист Сергей Шакуров. Из Брюсселя приедет Tango Quartet под руководством Майкла Гутмана, а Татарстан представят камерный оркестр La Primavera, камерный хор Татарстана под руководством Миляуши Таминдаровой и многие другие. Важно отметить, что «Летние вечера в Елабуге» гарантируют — это беспрецедентное в Татарстане событие, отличающееся от других свободным бесплатным посещением концертных программ, на лоне природы — на Шишкинских прудах, в самом центре исторической части Елабуги. Кроме того, на летних площадках Дома-музея И.И. Шишкина, Музея-усадьбы Н.А. Дуровой и Литературного музея М.И. Цветаевой пройдут дневные спектакли творческой лаборатории Государственного театра наций из Москвы.

7 июля зрителям представят полнометражный игровой фильм Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофимова «Девятаев» о знаменитом летчике-герое. Фото: Наталия Бойко

Фильм Бекмамбетова и визит киноэкспедиции

В Казани продолжаются «КиноСреды» на набережной озера Кабан. Дирекция «Время кино» проводит их на выигранный грант от благотворительного фонда «Татнефти». В этом месяце выпало четыре среды, поэтому и будут показаны четыре картины. Так, 7 июля зрителям сначала представят полнометражный игровой фильм Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофимова «Девятаев» о знаменитом летчике-герое.



14 июля на Кабане пройдет творческая встреча с командой киноэкспедиции «Кинофактура», которая прибудет в Казань накануне, чтобы отснять часть будущей ленты в местных локациях. Гости презентуют свой проект «Бурлацкий на Волге. Дорогами Максима Дмитриева». Далее, 2 июля, предлагается вспомнить фильм «Мы из джаза». Перед показом пройдет небольшая музыкально-киноведческая лекция «Образ-джаз в жизни и в кино» от музыковеда Эльвиры Камаловой. Завершит июльские показы криминальный сборник из коллекции фильмов каталога Межрегиональной премии в области кинематографии «Алтын тэлинке».