День в истории: татарстанский герой Брестской крепости, Тунгусский метеорит и «Ночь длинных ножей»

Чем примечательна дата 30 июня

Сегодня, 30 июня, — Международный день астероида, учрежденный в годовщину падения «Тунгусского метеорита». Это также Международный день парламентаризма. В разные годы в эту дату произошло много событий: капитуляция турецкого гарнизона Азова — город присоединили к России; Альберт Эйнштейн изложил основы теории относительности; в послевоенном СССР восстановили отпуска; через три года после покорения космоса человеком были получены фотографии Луны с близкого расстояния; отменили решение об исключении Александра Солженицына из Союза писателей СССР; в Лондоне открыли знаменитый мост Тауэр-бридж; в Германии прошла кровавая акция «Ночь длинных ножей» — расправа над неугодными партийными деятелями. 30 июня родились российский физик, метеоролог Владимир Михельсон, английский художник Стенли Спенсер, советский драматург Борис Ромашов, американский воздухоплаватель и создатель современного теплового аэростата Эд Йост. Скончались английская поэтесса Элизабет Браунинг, русский географ Григорий Потанин, советский кинорежиссер Всеволод Пудовкин и советские космонавты Георгий Береговой, Георгий Добровольский, Владислав Волков и Виктор Пацаев (последние трое погибли одновременно, при возвращении на Землю — прим.ред.). Подробнее о самых значимых событиях даты — в материале «Реального времени».

Последний герой Брестской крепости, матч «Франция-Аргентина» в Казани

В 1900 году 30 июня в селе Альведино Лаишевского уезда Казанской губернии (ныне Пестречинский район Татарстана) родился участник обороны Брестской крепости, Герой Советского Союза Петр Гаврилов. По национальности Гаврилов был татарином, происходил из крещеных татар. Когда ему исполнилось 15 лет, он пешком отправился в Казань, работал чернорабочим, участвовал в Октябрьском вооруженном восстании. В начале 1918 года добровольцем вступил в ряды Красной Армии, сражался на Восточном, Южном и Северо-Кавказском фронтах Гражданской войны. После окончания войны остался в армии.



В сентябре 1925 года окончил Владикавказскую пехотную школу, а в 1939 году — Военную академию РККА имени М.В.Фрунзе. После этого Гаврилова назначили командиром 44-го стрелкового полка. Он участвовал в советско-финской войне 1939-1940 годов. А с 22 июня по 23 июля 1941 года майор Петр Гаврилов руководил обороной Восточного форта Брестской крепости. Он смог сплотить вокруг себя всех уцелевших бойцов и командиров разных частей и подразделений, закрыть наиболее уязвимые места для прорыва врага. До 30 июня гарнизон форта оказывал организованное сопротивление.

Фото: kazved.ru

23 июля 1941 года от взрыва снаряда в каземате Гаврилов получил ранение, был пленен. Дальнейшие военные годы провел в гитлеровских концлагерях Хаммельбурга и Ревенсбурга. Был освобожден советскими войсками в мае 1945 года в концлагере Маутхаузен. После войны прошел спецпроверку и был восстановлен в воинском звании. Но при этом Гаврилова исключили из партии ввиду утраты партбилета и пребывания в плену. После войны вернулся на родину, в Татарстан. Однако из-за негативного отношения к нему был вынужден уехать в Краснодар. В 1955 году нашел жену и сына, с которыми расстался в начале войны.

В 1956 году вышла в свет книга Сергея Смирнова «Брестская крепость», в которой тот подробно изучил подвиг бойцов. Он нашел Гаврилова и других защитников крепости. После этого Петр Михаилович стал народным героем. Его восстановили в партии, представили к высшей награде страны. Гаврилов стал активно заниматься общественной работой. Герой скончался 26 января 1979 года в Краснодаре. Похоронен с воинскими почестями на гарнизонном мемориальном кладбище Бреста рядом с его боевыми товарищами согласно завещанию. Подвиг майора Гаврилова не раз экранизировали: «Битва за Москву» (1985), «Брестская крепость» (2010).

В 2018 году во время чемпионата мира по футболу в столице Татарстана на стадионе «Ак Барс Арена» (тогда «Казань Арена») в 1/8 финала встретились команды Франции и Аргентины. Аргентинцы проиграли будущим чемпионам (французы — победители чемпионата мира 2018 года) со счетом 3:4. Тогда матч посетили 42 873 человека. Это стало повторением рекорда посещаемости стадиона — 24 июня матч группового этапа мундиаля между Польшой и Колумбией на «Казань Арене» посетили такое же количество человек.

Фото: Максим Платонов

Гибель экипажа космического корабля «Союз-11", падение Тунгусского метеорита

В 1908 году 30 июня в 7 часов утра по местному времени над обширной территорией Центральной Сибири в междуречье Нижней Тунгуски и Лены пролетел ослепительный гигантский шар-болид. Его полет сопровождался звуком, напоминающим раскаты грома, и закончился взрывом, мощность которого оценивается в 40-50 мегатонн, что соответствует энергии самой мощной (из взорванных) водородной бомбы. Взрывную волну зафиксировали сейсмографы всего мира. В считанные секунды взрывная волна в радиусе около 40 километров повалила лес. Погибли звери, пострадали люди. Одновременно под действием светового излучения на десятки километров вокруг вспыхнула тайга. Сплошной вывал деревьев произошел на площади более 2 тыс. квадратных километров. В первые сутки после случившегося почти во всем северном полушарии — от Бордо до Ташкента, от берегов Атлантики до Красноярска, — люди наблюдали необычные по яркости и окраске сумерки, ночное свечение неба, яркие серебристые облака, дневные оптические эффекты — гало и венцы вокруг солнца.

Фото: wikipedia.org

Гипотез взрыва множество: первоисследователи предположили, что на Землю упал железный метеорит. Однако космическое тело так и не обнаружили. Спустя время ученые предположили, что с планетой столкнулась комета. Природа Тунгусского феномена остается до конца не выясненной по сей день. В память об этом событии в 2016 году ООН провозгласила 30 июня Днем астероида в «целях повышения информированности общественности об опасности столкновения с астероидами».

В 1945 году в связи с окончанием Великой Отечественной войны Президиум Верховного Совета СССР издал Указ «Об отпусках рабочим и служащим». С 1 июля 1945 года восстанавливались очередные и дополнительные отпуска, отмененные на период войны, прекращались перечисления денежной компенсации за неиспользованный отпуск в качестве специальных вкладов рабочим и служащим. До 1917 года понятия ежегодных отпусков не было. Впервые они были установлены для рабочих и служащих, проработавших непрерывно не менее 6 месяцев в 1918 году. Их продолжительность составляла две недели. Допускалось также введение более длительных отпусков для работников, занятых на производстве с вредными и опасными условиями труда. При этом материальное содержание выдавалось вперед, а любая оплачиваемая «подработка» во время отпуска запрещалась.

Фото: wikisource.org

Неиспользованные дни отпуска никак не оплачивались. 26 июня 1941 года, через четыре дня после начала Великой Отечественной войны, Президиум Верховного Совета СССР своим Указом «О режиме рабочего времени рабочих и служащих в военное время» постановил отменить во всех государственных, кооперативных и общественных предприятиях и учреждениях очередные и дополнительные отпуска и заменить их денежной компенсацией. С весны 1942 года на счетах граждан стали копиться суммы за неиспользованные отпуска, но получить их до окончания войны было нельзя. Отпуска предоставлялись лишь в случае болезни, по беременности и родам.



Ровно 50 лет назад, в 1971 году, при возвращении на Землю погиб экипаж космического корабля «Союз-11». Первая в мире орбитальная станция «Салют» была выведена на космическую орбиту 19 апреля. К работе на ней готовились три экипажа: основной (Владимир Шаталов, Алексей Елисеев и Николай Рукавишников), дублирующий (Алексей Леонов, Валерий Кубасов и Петр Колодин) и резервный (Георгий Добровольский, Владислав Волков и Виктор Пацаев).

Первым к станции в апреле 1971 года отправился экипаж Владимира Шаталова. «Союз-10» состыковали с «Салютом», однако перейти на станцию экипажу не удалось. Из-за технических недоработок стыковочного узла корабля «Союз» не получилось обеспечить герметичность стыковочной полости, и экипаж вернулся на Землю.

К старту начал готовиться экипаж Алексея Леонова, но за двое суток до запланированного полета, врачи не позволили лететь в космос бортинженеру Валерию Кубасову. За 10 часов до старта было принято решение о полете экипажа Георгия Добровольского на космическом корабле «Союз-11». Он произвел стыковку со станцией 7 июня 1971 года, экипаж Добровольского расконсервировал «Салют-1» и начал работу на орбите. Экипаж готовился вернуться на Землю спустя 22 дня. Однако, 30 июня, когда они уже возвращались на планету, неожиданно открылся клапан дыхательной вентиляции, соединяющий кабину с наружной средой. Давление в спускаемом аппарате резко упало, космонавты потеряли сознание, и не смогли закрыть клапан. Из-за нарушения герметичности спускаемого аппарата экипаж погиб.

Фото: russian7.ru

В октябре того же года станцию «Салют-1» свели с орбиты. Запуск следующего пилотируемого корабля состоялся только осенью 1973 года. Космонавты стали выходить на орбиту и спускаться на Землю только в скафандрах, а экипаж космических миссий сократили до двух человек.



«Унесенные ветром», Таэурский мост и «Ночь длинных ножей» в Германии

В 1894 году была открыта одна из самых узнаваемых достопримечательностей Лондона — Тауэрский мост. Конструкция расположена в самом центре города над рекой Темзой, рядом с Тауэром. Строительство моста началось в 1886 году и длилось целых 8 лет, до 1894 года. С башен открывается вид на Собор Святого Павла, район Приморский Гринвич и Колесо Обозрения. Но помимо своей красоты и открывающегося с него вида, Тауэр бридж выполняет важную функцию: во второй половине 19 века из-за возросшего автомобильного и пешеходного движения в районе порта в Ист-Энд британской столицы встал вопрос о строительстве новой переправы восточнее «Лондонского моста». Ежедневно по мосту проезжает около 21 тысячи автомобилей. В отличие от других разводных мостов, Тауэрский мост разводят по специальному графику, а не в определенное время суток. Из-за этого в 1952 году едва не произошла катастрофа: в момент, когда по мосту ехал автобус с 20 пассажирами, по неизвестной причине сигнал о разведении моста не был подан. Водитель Альберт Гантон, увидев, что мост начал раздвигаться, молниеносно принял опасное решение. Он в полную силу нажал на педаль газа и автобус «перепрыгнул» на другую сторону моста. Гантону вручили премию в размере 10 фунтов стерлингов за спасение жизней пассажиров.

Фото: travelask.ru

«Ночь длинных ножей» (Die Nacht tier langen Messer) — кодовое название операции, проведенной нацистским руководством в Германии 30 июня 1934 года, в ходе которой отряды эсэсовцев уничтожили руководство штурмовых отрядов СА (штурмовиков). Поводом для жестокой расправы послужила нелояльность штурмовиков во главе с Эрнстом Рёмом и подозрения в подготовке путча. Рем, чуя опасность, желал доказать свою преданность фюреру, отпустил весь личный состав СА в отпуск с 1 июля 1934 года. А сам отправился в курортный баварский городок Бад-Висзее (под Мюнхеном), где должен был пройти банкет для руководителей групп СА по поводу отпуска, совместив его с совещанием по обсуждению перспектив дальнейшего движения.



В это время Гитлера стали убеждать в том, что в Мюнхене в день празднества начнется переворот, а банкет — лишь предлог для общего сбора. Приближенные фюрера предоставляли ему «доказательства», под давлением которых Гитлер отдал приказ о начале операции по уничтожению высшего руководства СА силами отрядов СС. Днем начала операции была выбрана суббота 30 июня 1934 года. Именно эта дата и вошла в историю как «Ночь длинных ножей». В этот день самолет Гитлера с охраной СС приземлился в Мюнхене, где и начались аресты «неугодных» людей. После делегация отправилась в Бад-Висзее, где Рема и нескольких его соратников арестовали, а часть убили на месте. По Германии прокатилась волна террора, казни длились до 2 июля и прекратились только по приказу Гитлера. Все документы, связанные с этой операцией, уничтожили. А уже третьего июля состоялась торжественная церемония награждения сотрудников СС, которые принимали участие в бойне, именными кинжалами. По одной из версий, отсюда и пошло название — «Ночь длинных ножей». Точное число погибших неизвестно. Известно о гибели 77 людей из высших военных кругов Германии. В документах Нюрнбергского трибунала в 1946 году указывалось, что в ходе «Ночи длинных ножей» гитлеровцы убили около 1 тысячи человек.

Фото: wikipedia.org

В 1936 году был напечатан первый тираж романа американской писательницы Маргарет Митчелл «Унесенные ветром». События в книге происходят в южных штатах США в 1860-х годах, во время и после гражданской войны. Уже к концу 1936 года было продано более одного миллиона экземпляров. В этом же году Митчелл передала права на экранизацию продюсеру Дэвиду Селзнику за $50 тыс. В 1939 году был снят одноименный фильм. Роман имел феноменальный успех, за первые десять лет только английский оригинал разошелся тиражом в 3,5 млн экземпляров. В СССР книге долго не давали хода; первое издание вышло только летом 1982 года в переводе Т. А. Озерской и Т. А. Кудрявцевой. По результатам опроса Harris Poll в 2008 роман Маргарет Митчелл оказался второй по популярности книгой в США после Библии.

Фото: eg.ru