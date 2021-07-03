Татары вне татарских слобод на рубеже веков

Жилые и доходные дома, лавки, домашняя театральная сцена...

Фото: Дом Алкина

История татар после 1552 года в Казани — это не только сегрегация и слободы. Со временем представители больших татарских фамилий, известные семьи стали покупать дома, открывать магазины и работать в присутственных местах в центре города. О нескольких таких адресах — в нашей статье.

От Шаляпина до Багаутдиновой

Вообще, если начать копаться в адресных книгах начала XX века, то в них встречаешь немало татарских фамилий. Первая категория — горожане, живущие или покупающие дома в русской части города.

Часть современной улицы Пушкина раньше называлась Рыбнорядской. Дом торговавшего железом купца Павла Лисицына (Пушкина, 10), от которого мало что осталось (часть его, например, ушла в небытие во время возведения здания Пенсионного фонда), примечателен не только тем, что в его флигеле (не дошедшем до наших времен) родился Федор Шаляпин. Одним участком здесь владела жена указного муллы Биби-Магивар Ахметовна Багаутдинова. Она купила его в начале XX века — сохранилось и ее прошение от 1908 года о разработке пристроя.

Ачыгыз, полиция!

Вторая категория — работавшие здесь татары. Один из них — Шаги-Ахмет Алкин, начальник полиции Казанской губернии. Николаю I его представили как «грозу разбойников и поджигателей». Коллежский советник, кавалер ордена Святой Анны 3-й степеней, он был выдающейся личностью, а судьба его достойна как минимум съемок сериала.

Учился он в 1-й казанской гимназии, служил переписчиком в Казанском губернском правлении, потом — частным приставом, помощником казанского полицмейстера… О нем пишут, рассказывая о спасении людей во время пожара 1842 года, поиске опасных преступников. Алкин спас однажды самого Шигабуддина Марджани от увольнения. С 1841 года он впридачу к ордену получил дворянство и 24 десятины земли в Тетюшском уезде. Алкин прекрасно знал Коран, не забывал молиться пять раз в день. Хотя, говорят, свой дом на Кремлевской, 23/17, в чистоте не держал — есть упоминания, что за антисанитарию во дворе ему пришлось заплатить штраф. Из Казани он уехал в 1859 году, когда ушел в отставку в 52 года. С женой и восемью детьми Алкин уехал жить в свое имение. А в его доме разместилась сначала фотостудия Германа Локке, после — Якобсона, а потом — «Торговля свежими и сухими фруктами» купца Ибраева.

Дом Бахрам-Гирея Алкина в 1980-е

От первого брака у Алкина было две дочери, от второго — 4 сына и 3 дочери. Один из них, Саидгирей, выпускник юрфака университета, первым из татар стал присяжным поверенным. Еще он преподавал в медресе «Мухаммадия» и даже был депутатом Первой Думы. Это его дом стоял по адресу Тукая, 71, на Юнусовской площади. Благодаря ему и под его редакторством в 1905-м начала выходить газета «Казан Мухбири» («Казанский вестник»). А вот его сын Ильяс был одним из организаторов «Забулачной республики». В 1937 году Ильяса Алкина арестовали и расстреляли как контрреволюционера.

Не сохранился и дом другого сына Алкина — Бахрам-Гирея Шагиахметовича, трехэтажный, 59-комнатный, с двумя ватерклозетами, ванной, двенадцатью голландскими печами, одним камином, тремя изразцовыми и девятью русскими печами, как сообщает нам Лев Моисеевич Жаржевский.

Губайдуллин и банки

Следом идут тогдашние короли девелопмента. Один из них, Салих Сабитович Губайдуллин, жил на нынешней улице Зайни Султана (долгое время по этому адресу обитало отделение милиции). Известен его доходный дом (ныне — Меркулова-Губайдуллина) на Островского, 53. Всего же ему принадлежало не меньше 8 зданий — например, дом на Баумана, 39, на месте которого хотели возвести правое крыло Казанского отделения Госбанка в 1914—1915 годах. Губайдуллин купил этот дом в начале XX века. А деньги он зарабатывал на торговле мануфактурными изделиями и на инвестициях в землю и доходную недвижимость.

Госбанк в 1917 году. Источник pastvu.com

Апаковы

Еще одна знаменитая казанская династия — Апаковы. Этот род происходил от крымско-казанских мурз. Ибрагим Исхакович Апаков построил здание на углу нынешних Татарстана и Московской, где позже разместились номера «Булгар». А еще ему принадлежал доходный дом неподалеку — на Московской, 72/10. И еще два в центре — Баумана, 54 и на Астрономической, 12-13.

Его брат Измаил (Исмагил) торговал мануфактурой, зерном, кирпичом, вкладывался и в землю. Он владел лавками в Гостином дворе и на Хлебном базаре (ул. Баумана, 54). У его жены Биби-Гайши Юнусовой тоже были лавки в Гостином дворе, некоторыми она владела в компании с другими богатыми татарками — Махуб-Камал Апанаевой и Фахри-Замал Кашаевой.

Еще Исмагилу принадлежали дома на Кремлевской 5, Батурина, 3, Чернышевского, 17/38, Баумана, 54 и, конечно, на Парижской Коммуны. Сам он обитал в русской части города, в бывшем доме князей Баратаевых, построенном в 1839 году по проекту архитектора Фомы Петонди.

Источник pastvu.com

Для себя Апаков надстроил к дому еще два этажа. Потом в этом доме на Лобачевского, 2/31 открылась Ксениевская гимназия (Лобачевского, 2/31) — его выкупила Ольга Александрова-Гейнс, владелица Александровского пассажа. После гимназии сюда последовательно селились Татрабфак, средняя школа, госпиталь, Казанский филиал Академии наук СССР — ученые работают здесь и по сей день.



В конце века Апаков распродавал свои дома. К примеру, в 1885 году один из них, на Хлебном базаре, ушел Мухаметгарифу Ибрагимовичу Утямышеву и Абдрахману Ибрагимичу Ибрагимову. Хлебный базар был торговыми рядами, и здесь работало немало татар. Мухаметгариф Утямышев (1830—1893) торговал сукном, чаем и сахаром. Утямышевы строили мечеть Иске-Таш в Ново-Татарской слободе, владели там же большой бязекрасильной фабрикой и мыловаренным заводом. Недавно восстановили здание напротив — лавку купца второй гильдии Андрея Курманаева.

Вероятно, самая известная женщина из рода Апаковых — это госпожа Шамиль, Биби-Марьям-Бану. Вышедшая замуж за Мухамет-Шафи Шамиля, генерала, сына кавказского шейха, она жила в известном многим доме на нынешней улице Тукая. Биби говорила больше по-французски, чем по-татарски, а после замужества называла себя мадам Жильбер. Ее мужу принадлежал дом на Профсоюзной, 32/12 — это был так называемый дом Блохина, который в 1849 году построил архитектор Александр Песке. Теперь на этом месте парковка...

Еще один дом достался Биби-Марьям-Бану по наследству — на Горького, 26 (литера А). В нем был двор-колодец, совсем как в Санкт-Петербурге. А раньше в этом дворе был фонтан — отсылка на Бахчисарайский фонтан.

Фото: Дмитрий Кояш / domofoto.ru / CC-BY-NC-ND

«Шимбә» — «Суббота»

Наконец, мы должны поговорить и о молодежи. В начале XX века в Казани действовал молодежный литературно-художественный кружок, название которого с татарского переводилось на русский как «Суббота». Просто собирались молодые люди по субботам. Это происходило в разных домах, и не только в Старо-Татарской слободе. Например, на нынешней улице Ульянова-Ленина, 31, в доме Исмагила и Гарифа Габитовых.

Прогрессивных татар, башкир и даже казахов, живших в Казани, объединял, помимо прочего, интерес к музыке и театру. Известно, что сюда ходили Мулланур Вахитов, Хусаин Ямашев, Фатих Амирхан, Гафур Кулахметов. Кто-то учился в медресе, а кто-то в русских школах. Именно здесь впервые показали спектакль на татарском языке. Нет, не на широкую публику, с разрешения губернатора (как это случилось сначала 5 мая 1906 года в зале Союза приказчиков (Большая Красная, 29), а потом, 2 декабря, в Новом клубе). Основа была заложена здесь зимой 1903 года. Смотрели спектакль друзья и родственники, и была это турецкая пьеса «Жалкое дитя», переведенная на татарский язык Галиасгаром Камалом. Другие его пьесы, которые уже были написаны к тому моменту, не подходили для домашней постановки — требовали театральных декораций, поэтому рождение татарского театра и произошло, так сказать, частично на турецкой почве.