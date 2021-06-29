Вейналдум, Депай и Роналду — в аут. Чехию ждем в четвертьфинале

Австрия удивила приятно, а Нидерланды — традиционно

С Евро-2020 вылетели фартовые португальцы, и неудачливые голландцы. Австрийцы заслужили уважение своим характером. «Реальное время» абсолютно точно предсказывает квартет четвертьфиналистов, и вспоминает, как это было.

Hasta la vista, Фартугалия

Три года последней командой, которая сумела обуздать Криштиану Роналду, была сборная Уругвая, которая обыграла португальцев на ЧМ-2018, не дав отличиться ее лидеру. Диего Лаксальт из той команды уже перешел в «Динамо», Лукас Торрейро рассматривается в качестве новичка «Краснодара», российская Премьер-Лига, как обычно, ищет пополнение среди героев вчерашних лет. Таким образом можно прогнозировать через пару лет интерес росфутбола к Алдервейрелду, Вермалену и Вертонгену, поскольку они сдержали КриРо.

Бельгия положила на алтарь этой победы даже больше, чем она имела. Микротравмы Эдена Азара и Кевина де Брейне, скорее всего, не позволят им сыграть с Италией, и тогда это крах. Выдержать еще один матч с давлением в 90 минут, а не 45, как сейчас с Португалией, Бельгия не сможет. Она свой запас фарта исчерпала во втором тайме с действующим чемпионом Европы, когда мяч летел в штангу, либо рядом с ней, только с внешней стороны, либо притягивался перчатками Тибо Куртуа. Португалия исчерпала свой фарт еще на чемпионате мира в России, везение было одним из главных, помимо Роналду, который локомотивом дотащил эту сборную до победы на чемпионате Европы 2016. Но тогда у Криштиану была поддержка хотя бы в лице Куарежмы, Руй Патрисиу, Эдера и Ренату Санчеша, признанного самым лучшим молодым игроком того чемпионата. Именно он спас четвертьфинал с Польшей, как и голкипер Патрисиу, Куарежма забивал Хорватии, Эдер — в ворота Франции в финале.



Сейчас надежда была на новый талант Жуана Феликса, но он вообще растворился на поле. Скорее, Андре Силва мог стать новым спасителем для Португалии, и это стало бы таким несправедливым исходом, которому сопротивлялись все, включая мяч.

Итоговый счет — 1:0 оказался таким, как и предсказывало «Реальное время».

Бельгия положила на алтарь этой победы даже больше, чем она имела. Фото rbfa.be

Сборная мира едет домой

— Пижоны! — в восторге кричал Остап. — Что же вы не бьете вашего гроссмейстера? Вы, если не ошибаюсь, хотели меня бить?

Такой монолог выдал великий комбинатор, рассекая на лодке в акватории Волги, где-то близ Чебоксар. Если бы чехи также хорошо знали нашу литературу, как мы их Ярослава Гашека, Карла Чапека и Юлиуса Фучика, то называли бы оранжевых, не иначе, как пижонами.

Вся эта сборная на каком-то очевидном расслабоне летела в Будапешт на игру с Чехией. А ведь мы предупреждали, что «ЧССР обыграла Голландию в полуфинале ЧЕ-1976 и опередила в группе на ЧЕ-1980, сыграв вничью. Уже в статусе Чехии она опередила Голландию на отборе ЧЕ-1996, выиграв и сыграв вничью в группе. Обыграла в 2004 году в отборочной группе, а потом и в финальном турнире — 3:2, уступая по ходу матча со счетом 0:2. Наконец, опередила на том самом отборе на ЧЕ-2016, благодаря двум победам».



Ну, кто не спрятался, то мы не виноваты. Если оранжевые в бытность Голландии только раз побеждали Чехию в 2000 году в Амстердаме, с помощью лысого судьи Коллины, то сама судьба сейчас позволила славянам взять реванш почти у себя на родине, в Будапеште, поскольку Чехия сто лет назад входила в состав Австро-Венгрии.

Проведя разведочный первый тайм, Нидерланды могли все решать для себя, когда Дониелл Мален вскрыл центр обороны Чехии, и вывалился один на один с Томашем Вацликом. Но 32-летний голкипер вначале вытащил мяч в ногах, а потом накрыл его, не дав случиться добиванию. Уже в следующем эпизоде Матейс де Лигт сыграл рукой, не позволяя состояться выходу один на один Патрика Шика. Напоминающий своей прической Коллину, арбитр Сергей Карасев удалил голландца, и дальше на поле была только одна команда, считавшаяся андердогом Чехии. Два гола, причем, второй мяч был идеально исполнен, после штрафного, выполненного со своей половины поля все тем же Вацликом, и Чехия также оправдывает прогноз «Реального времени», выводивший ее в одну восьмую финала.

Сборная Дании показывает, что пара неудачных моментов не могут сломить скандинавов, и они готовы биться до самого конца. Фото facebook.com/dbuendelafnogetstorre

Сказка пятилетней давности для Уэльса не повторится

Открывали стадию 1/8 команды Уэльса и Дании. Интересный факт — на нынешнем Евро Дания в последнем туре группового этапа победила с крупным счетом сборную России, а на Евро 2016 валлийцы в заключительном матче со счетом 3:0 обыграли, кого бы вы думали, сборную России. Пять лет назад Уэльс стал сенсацией турнира, дойдя до полуфинала. Сборная Дании на этом чемпионате крайне интересна и вполне может стать открытием Евро. Получается, что два турнира подряд российская команда вылетает от темных лошадок, но датчанам для того, чтобы стать сенсацией, необходимо взобраться еще выше.

Сам матч чем-то напоминал игру с россиянами. Начало встречи было за валлийцами и к первому забитому мячу были ближе именно британцы. Гарет Бэйл доказывает, что его рано списывают со счетов. Да, в «Реале» вингер не останется, но способен еще поиграть за клуб серьезного уровня и организовать себе смотрины на таком крупном турнире — это отличная возможность получить хороший контракт перед стартом сезона. Гарет в первом тайме имел отличную возможность открыть счет, но после его дальнего удара мяч пролетел рядом со штангой.

Гол назревал, но открыли счет игроки Дании. Каспер Дольберг, нападающий французской «Ниццы», отлично открылся на границе штрафной площади и отправил мяч в дальний угол ворот. Это была 27 минута матча, когда первый же опасный момент датчан завершился забитым мячом. Скандинавская команда в очередной раз проявила чудеса тактической гибкости, перестраиваясь со схемы в 5 защитников на 4, умудряясь выжимать голы из минимального количества попыток.

Первый тайм так и завершился с минимальным отрывом, статистически был даже в пользу валлийцев (7 ударов против 6), но вторые 45 минут уже проходили полностью под диктовку команды Дании. Уже на 48-й минуте Дольберг оформил дубль. Далее Дания вновь продемонстрировала свою способность делать разгромный счет при относительно равной игре. Валлийцы начали немного раскрываться, а их соперникам это и было нужно. Как итог, еще два забитых мяча в исполнении защитника датчан Меле и форварда «Барселоны» Брэйтуэйта. И как полный акт капитуляции валлийцев, красная карточка для Харри Уилсона, срубившего своего соперника в конце матча.

После плохого старта и трагедии, связанной с Кристианом Эриксеном, сборная Дании показывает, что пара неудачных моментов не могут сломить скандинавов, и они готовы биться до самого конца. А вкупе с тактической выучкой они показывают, что одна победа в плей-офф, причем впервые почти за 20 лет — это не то, на чем они собираются останавливаться.

Сборная Италии стала главным открытием нынешнего Евро. Фото facebook.com/NazionaleCalcio

Победная серия итальянцев продолжается

Сборная Италии стала главным открытием нынешнего Евро. Это тот случай, когда сильная, но давно ни на что не претендовавшая команда вдруг демонстрирует выдающиеся результаты и вписывает себя в число фаворитов турнира. Вдобавок команда Роберто Манчини обновила свой рекорд по количеству побед подряд. Достижение 1939 года в количестве 30 побед подряд было побито в игре 1/8 финала против австрийцев.

Матч проходил в неожиданно равной борьбе. Неожиданной она была, в первую очередь, для итальянцев, которые впервые на этом турнире столкнулись с действительно достойным сопротивлением. Несмотря на то, что статистика первых 45 минут была полностью на стороне Италии, ход игры был выгоден именно австрийцам. Они действовали отрезками, то отдавая инициативу соперникам, то включая прессинг. Итальянцы больше били по воротам, но счет максимально устраивал их соперника.

Вторые 45 минут стилистически не отличались от первых, единственный нюанс, что у Австрии стали появляться возможности забить и итальянцам пришлось здорово напрячься, чтобы сохранить нулевой счет. Плюс защитник Скуадро Адзурры Леонардо Спинаццола едва не повторил ошибку Романа Зобнина в игре с датчанами, почти отправив нападающего соперника на рандеву со своим вратарем. Но в этом раз все обошлось, и команды отправились в экстра-таймы.

А здесь уже класс и, возможно, везение сыграли за сборную Италии. Потерять такую яркую команду на самой первой стадии плей-офф было бы очень грустно. Примерно также подумал Федерико Кьеза и открыл счет в игре на 95-й минуте. Ну а далее последовал второй гол в исполнении Матео Пессины и комфортные 2:0 зажглись на табло стадиона «Уэмбли».

Сказка сборной Австрии постепенно заканчивалась, когда на 114-й минуте Саша Каладжич сумел отквитать один мяч, но на большее австрийцев не хватило, и игра завершилась победой итальянцев со счетом 2:1.

Совсем немного не оправдался прогноз «Реального времени», предсказывавший итальянцам победу со счетом — 2:0, как и викторию Дании над Уэльсом, там, все-таки, мы были скромнее — тоже ставя на 2:0.