Логичные победы Дании и Италии, неожиданная Бельгия и чешская сенсация

Превью первых четырех матчей 1/8 финала Евро-2020

Сегодняшними матчами в Амстердаме и Лондоне стартует одна восьмая чемпионата Европы по футболу. Теперь, когда сборной России больше ничего не угрожает, болельщики смогут наблюдать качественный футбол без нервотрепки и разочарований. В «Реальном времени» — обзор первых матчей 1/8 финала. Мы прогнозируем как минимум одну сенсацию!

26 июня, 19.00: Дания — Уэльс

Встреча двух андердогов чемпионата Европы. Они, скорее всего, даже игру будут вести в одной манере. Если кто-то успел пожалеть о вылете с Евро сборной Шотландии, то вот вам: чисто английский футбол от скандинавов. Ведь восемь футболистов сборной Дании играют в Англии, причем двое — на уровне второго по силе дивизиона Чемпионшип. А у Уэльса таковых и вовсе полкоманды. Шестеро играют в валлийских «Кардиффе» и «Суонси», выступающих в Чемпионшипе, и еще шестеро — в английских командах этого же уровня. Еще двое осели в третьей английской лиге, что объективно характеризует сборную Уэльса, как команду, звёзд с неба не хватающую.

Но какая разница, какого цвета кошка, если она ловит мышей? Уэльс их очень даже ловит, поскольку приехал на чемпионат Европы в статусе бронзового призёра прошлого старта. В отборе он обошел Словакию и нашумевшую здесь Венгрию, уже на самом Евро оставил позади Швейцарию и Турцию. Гарет Бейл остаётся лидером сборной, обойдя в своем величии Райана Гиггза, Марка Хьюза, Иана Раша и Джона Чарльза.

Поэтому Дании будет очень непросто на пути в четвертьфинал. Но именно она должна там оказаться. Уэльс прыгнул выше головы пять лет назад. И помогла ему в этом Бельгия, его соперница по четвертьфиналу. Тогда Бельгия была на вершине развития своего футбола, и команда просто не отнеслась серьезно к валлийцам, за что и поплатилась. Ожидать от Дании снисходительности не приходится — она методично задушит и растопчет соперника.

Дании будет очень непросто на пути в четвертьфинал. Фото rfs.ru

Прогноз «Реального времени»: 2:0 в пользу Дании. В составе Уэльса не прослеживается «самоубийц» вроде Зобнина, поэтому датчанам придётся забивать самим. Разница в уровне команд позволяет рассчитывать на победу с разницей в два мяча.

26 июня. 20.00. Австрия — Италия

Италия очень долго страдала. Она не прошла на чемпионат мира в России. Уступила в серии пенальти Германии на Евро-2016. Не вышла из группы на ЧМ-2014. Теперь кажется, что эти страдания были нужны для того, чтобы сменить поколение талантливых, но необузданных Марио Балотелли и Антонио Кассано, эксцентричных Симоне Дзадза и Стефана Эль-Шаарави.

Нынешняя Италия — это машина, только не «Феррари» или «Фиат», а «Ивеко». Роберто Манчини сделал ставку на опыт, практически не задействовав молодежь. Федерико Бернардески, Марко Вератти, Чиро Иммобиле и Лоренцо Инсинье, наконец-то, вышли из тени необузданных и эксцентричных, а вот новых эксцентриков в сборную не «подвезли». Оборону цементируют Джорджо Кьеллини и Леонардо Бонуччи, и пока еще не нашелся бегунок, который бы поставил проблемы перед этим дуэтом, которому на двоих 70 лет.

Любителей чисто итальянского футбола может настораживать то, что команда напоминает составы национальной сборной 100-летней давности, когда итальянцы активно использовали ориунди, южноамериканцев с итальянскими корнями. Так и сейчас. Вначале появился аргентинец Каморанези, потом были бразильцы Тьяго Мотта и Эдер, а в актуальном составе уже трое бразильцев: Жоржиньо, Эмерсон и Рафаэл Толой.

А австрийцы задачу на чемпионат даже перевыполнили, одержав уже две победы и выйдя в плей-офф со второго места.

Нынешняя Италия — это машина, только не «Феррари» или «Фиат», а «Ивеко». Фото reuters.com

Прогноз «Реального времени»: 2:0 в пользу Италии. Футбольная судьба обычно не благосклонна к тем, кто начинает слишком резво. В 2004 году Чехия остановилась только на полуфинале, в 2008 Голландия вылетела на первой стадии плей-офф, в 2012 Германию вынесли с турнира на полуфинальной стадии, а Хорватия в 2016-м вылетела, едва «замочив ноги» на стадии одной восьмой. Но пока не время для сенсаций. Тем более, что Италия их уже нахлебалась — и на ЧМ-2014, и перед ЧМ-2018.

27 июня. Будапешт. Нидерланды — Чехия

Но не итальянцы, а «оранжевые» — самые большие страдальцы от футбола. Всего лишь одна победа в 1988 году (над сборной СССР), и это — за пять случаев выходов в полуфинал на чемпионатах мира и пять полуфиналов на Европе. Прямо сейчас они такие же голодные до побед, как и Италия, если не больше. Став бронзовыми призерами на ЧМ-2014, голландцы не отобрались ни на чемпионат Европы, ни на чемпионат мира, куда их не пустила Швеция.

Сейчас на их пути — скромно выглядящая Чехия. А теперь немного истории. ЧССР обыграла Голландию в полуфинале ЧЕ-1976 и опередила в группе на ЧЕ-1980, сыграв вничью. Уже в статусе Чехии она опередила Голландию на отборе ЧЕ-1996, выиграв и сыграв вничью в группе. Обыграла в 2004 году в отборочной группе, а потом и в финальном турнире — 3:2, уступая по ходу матча со счетом 0:2. Наконец, опередила на том самом отборе на ЧЕ-2016, благодаря двум победам. И только на домашнем чемпионате Европы 2000 года оранжевые одержали победу, забив на последней минуте. С неоднозначного пенальти, назначенного итальянцем Пьерлуиджи Коллиной.

Реализовал тот пенальти Франк де Бур, нынешний наставник Нидерландов. Сейчас у него под рукой состав, где даже запасные выглядят более сильными игроками, чем чешская основа.

Что касается нынешней Чехии, то она очень напоминает вице-чемпиона Европы 1996 года. Такие же «сбитые летчики» Владимир Дарида, Павел Кадержабек и Томаш Пекгарт, какими 25 лет назад выглядели Кубик, Немец и Немечек. Такой же загадочный лидер Патрик Шик, аналог Павела Недведа. Такая же ставка на выходцев из собственного чемпионата: сейчас в команде 10 его представителей, а тогда было 15 за счет базового клуба «Спарты», который делегировал аж девятерых. Главное, что Голландия такая же веселая и звенящая, как это было на неудачных турнирах. В том же 2008 году её вышвырнула сборная России. Если в плей-офф и должна случиться сенсация на Евро (как, например, было с Исландией и Англией в 2016-м), то мы рискнём поставить на коллекционеров подобных неудач.

Что касается нынешней Чехии, то она очень напоминает вице-чемпиона Европы 1996 года. Фото: Global Look Press

Прогноз «Реального времени»: 0:0, победа Чехии в серии пенальти. Они такие серии практически никогда не проигрывают, а вот Нидерланды так и норовят вылететь после них (от Дании в 1992-м, Франции в 1996-м, Бразилии в 1998-м, Италии в 2000-м, Аргентины в 2014-м).

27 июня. 22.00. Севилья. Бельгия — Португалия

В контексте противостояния нынешних футбольных миллионеров Бельгии и Португалии хочется отметить, что ни бедность, ни даже нищета не изжиты в западных странах, преследуя, в том числе, видных участников нынешнего чемпионата Европы. И сейчас это не только история поднявшегося с социального дна Криштиану Роналду. Семья бельгийцев Ромелу и Джордана Лукаку впала в бедность после того, как отец Роже закончил играть в футбол. Тогда на работу уборщицей устроилась их мать. Если говорить об участниках плей-офф, то маленький француз Нголо Канте работал уборщиком мусора, хотя уже не был эмигрантом, ведь семья переехала во Францию за 11 лет до его рождения. Голландец Вирджил Ван Дейк совмещал тренировки с работой официантом, родители его соотечественника Дензела Думфриса хотели вернуться в родную Арубу, поскольку не видели для своих детей будущего в Голландии. Их истории — это еще и мотивация для тех, кто смотрит нынешний Евро по телевизору.

Если вернуться к футболу, то создаётся впечатление, что вся игра сборной Португалии на нынешнем Евро заключается в том, что соперники нарушают правила в своей штрафной, а Криштиану Роналду потом реализует пенальти. После чего соперника добивают, как было на старте с Венгрией, либо докатывают с ним ничью, как произошло с Францией. Роналду, как и на протяжении всей его карьеры в сборной, играет ведущую роль, подчас начиная атаки от своих ворот, и завершая их в чужой вратарской, как было в игре с Германией. И последней, кто сумел обуздать КриРо, пока остается сборная Уругвая, которая обыграла португальцев на ЧМ-2018, не дав отличиться ее лидеру.

Но Бельгия представляется той командой, которая стреножит не только Роналду, но и его партнеров. Лишний раз писать о Красных дьяволах мы не будем, поскольку о них было предостаточно сказано в контексте противостояния с Россией.

Бельгия представляется той командой, которая стреножит не только Роналду, но и его партнеров. Фото rfs.ru

Прогноз «Реального времени»: 1:0 в пользу Бельгии. У неё крайне невеликий победный опыт в противостоянии с командами равного себе уровня. Всего лишь одна победа над Бразилией в рамках чемпионата мира в Казани в 2018-м. Но нынешнее поколение уже стоит перед выбором: сейчас или никогда. А вот у Португалии даже Роналду при желании способен продлить карьеру еще на один Евро. Поэтому мы поставим на «дьяволов», которым отступать некуда.

