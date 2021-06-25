«Наиль Магдеев сказал мне спасибо, что национальные проекты наконец пришли в Набережные Челны»

Вице-спикер Госсовета РТ Татьяна Ларионова проинспектировала работы по нацпроектам в автограде и рассказала, как достаются деньги на нужные объекты

Фото: Сергей Афанасьев

Сегодня вице-спикер Госсовета РТ Татьяна Ларионова приехала в Набережные Челны оценить ход работ на объектах, реализуемых в рамках нацпроектов. Председатель комиссии татарстанского парламента по вопросам содействия в информировании и реализации национальных проектов параллельно возглавляет и республиканскую комиссию «Единой России», сформированную в тех же целях. Корреспондент «Реального времени» узнал, о чем юные школьные депутаты говорили с вице-спикером Госсовета, как нацпроект помог капитально отремонтировать одну из ключевых улиц автограда и создать более 300 парковочных мест. Татьяна Ларионова также поделилась секретом, как Татарстан изыскивает дополнительное финансирование под конец года — оказывается, все дело в наших соседях.

О чем Ларионова говорила со школьными депутатами автограда

В Набережных Челнах Татьяна Ларионова приняла участие в открытии шахматного класса в Доме детского творчества №15. В рамках национального проекта «Образование» в школах Татарстана с февраля по май 2021 года было открыто более 530 шахматных зон, всего должны по этому нацпроекту обустроить такие зоны в 896 школах.

Сам Дом детского творчества один из старейших, был открыт в старой части города еще как Дом пионеров и школьников. Сегодня в нем официально занимается 2 709 детей (в основном здании — 800 человек, остальные — по договорам на базах школ). До открытия шахматного клуба вице-спикер Госсовета РТ встретилась с депутатами Городского совета учащихся. Между прочим, первыми в республике такой Горсовет открыли именно Челны.

— Мне сказали, что здесь будут мои коллеги, которые тоже в Думе, тоже занимаются инициативами! Спасибо, что вы здесь с утра вместе с нами, — поблагодарила вице-спикер молодых депутатов.



В ответ Вячеслав Бадягин из 38-й школы (один из школьных спикеров Школьных советов учащихся) назвал Горсовет «школьной элитой», которая бурно развивается в современной действительности.

В Набережных Челнах Татьяна Ларионова приняла участие в открытии шахматного класса в Доме детского творчества №15

— Это молодежь, которая ведет здоровый образ жизни, готовя себя к дальнейшему служению нашему городу, нашей республике, — гордо заявил юный спикер. — В нашей организации всего 132 депутата из числа учащихся школ города, которые ежегодно избираются на школьных выборах.

В рамках этих выборов молодые претенденты проводят предвыборные кампании, готовят агитацию, участвуют в дебатах. При этом школьные выборы проводятся в единый день голосования и охватывают школьников с 1 по 11 класс. Тем самым в школах, по словам представителей Горсовета учащихся (ГСУ), создается парламентаризм в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка». К 2024 году данный проект должен обеспечить увеличение охвата дополнительным образованием до 80% от общего числа детей.

Проводя выборы и заседая в ГСУ, как отметили в своих выступлениях сами школьники, они постепенно понимают нормы современного общества, его структуру, принципы его управления. В самих ГСУ сейчас пять комитетов: комитет информации, комитет образования, комитет культуры, комитет спорта и, что характерно, комитет экологии.

«У вас какая-то многопартийность или ее нет?»

Рамиль Халимов, замруководителя Исполнительного комитета Набережных Челнов, специально уточнил для Ларионовой, что школьные выборы проводятся в тот же день, что и взрослые:

— Родители идут выбирать депутатов Горсовета, Госдумы, а дети с 1 по 11 класс голосуют у себя, там же в школе.

— Вот это мощно! — заметила вице-спикер. — Я очень хорошо помню, что вы были первыми в республике, когда мы этот ваш опыт тиражировали. Сейчас такие советы уже есть в Нижнекамске и так далее.

— Мы знаем, что по вашей инициативе, — обратился к Татьяне Ларионовой юный спикер Вячеслав Бадягин, — все школы города получили шахматные зоны. Но от комитета образования поступила идея реализовывать такие зоны не только в школах, но и в учреждениях допобразования. И мы здесь в ДДТ №15 с участием нашего друга Тагира Сунгатуллина из предприятия ООО «РБР 16» организовали такую зону.

До открытия шахматного клуба вице-спикер Госсовета РТ встретилась с депутатами Городского совета учащихся

Отметим, что «РБР 16» — один из крупнейших подрядчиков Закамья по дорожным работам, компания ремонтировала мост через Вятку и главный проспект автограда. Сейчас компания активно участвует в реализации республиканской программы «Наш двор».

Ларионова, прежде чем пройти собственно в шахматную зону (ее расположили на третьем этаже в просторном зале), заметила школьным депутатам, что их даже больше, чем депутатов Госсовета (которых только 100). Но напомнила и про «партийный подход»:

— У вас какая-то многопартийность или ее нет? — поинтересовалась она у школьников.

— Школьная система выборов предлагает самоизбираться, каждый ученик может отдельно подать заявку на участие, подготовить свою предвыборную программу и соревноваться с другими за звание спикера школы или депутата, — объяснил Вячеслав Бадягин.

— Самовыдвиженцы, значит? Понятно. То есть можно считать вас всех «единороссами», раз вы поддержали наш проект по шахматным зонам (а это проект «Единой России»!). Я считаю, что плюс 132 депутата в Набережных Челнах — это наши единомышленники, договорились?

Почему улица Усманова была проблемной, а ремонт откладывали

После открытия шахматной зоны благодаря нацпроекту «Образование» и подпроекту республиканского отделения «Единой России» Татьяна Ларионова вместе с членами республиканской комиссии проинспектировала капитальный ремонт дороги на улице Шамиля Усманова. Капремонт начался еще в марте, тендер на проведение капитального ремонта участка улицы Шамиля Усманова между проспектами Дружбы Народов и Хасана Туфана выиграло МУП «ПАД» (предприятие автодорог). Стоимость работ составит 99,7 млн рублей. ПАД было создано в 1994 году и сейчас обслуживает 527 километров автомобильных дорог, 157 километров магистральных тротуаров, 105 трамвайных и 249 автобусных остановок, 28 мостов. С февраля 2012 года на обслуживание предприятия переданы еще и 30 подземных переходов.

При этом улица Шамиля Усманова давно относится к числу проблемных дорог Набережных Челнов, ее ремонт длится уже несколько лет: в 2017 году был реконструирован отрезок от улицы Нариманова до улицы Академика Королева, в 2018-м — участок от улицы Татарстан до 51-го комплекса. Нынешние работы на улице Шамиля Усманова ведутся уже по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (напомним, нацпроекты реализуются в России с 2019 года — в соответствии с «майским указом» президента России Владимира Путина).

Татьяна Ларионова вместе с членами республиканской комиссии проинспектировала капитальный ремонт дороги на улице Шамиля Усманова

На улице создадут 350 новых парковочных мест и современное освещение

На участке дороги в месте пересечения улицы Шамиля Усманова с проспектом Дружбы Народов Татьяну Ларионову встретили первый замглавы исполкома Набережных Челнов Илья Зуев с руководителем МУП «ПАД» Маратом Анисимовым, которые объяснили, почему улица важна для челнинцев:

— Здесь большой трафик автомобильный и пешеходный. Дорогу уже отремонтировали на 26%, в октябре мы должны эту работу закончить. Перед нами также была поставлена задача сделать парковочные места — около 350 мест создадим, сделать новое покрытие и установить современное освещение, — рассказал Зуев.

При этом объект, по словам Анисимова, поделен на два этапа: от проспекта Дружбы Народов до проспекта Беляева и от проспекта Беляева до улицы Хасана Туфана. Общая протяженность участка — 1,5 километра (900 метров один этап и 600 метров — второй). Помимо 350 парковочных мест подрядчик должен будет установить 479 знаков (40 опор освящения уже установлено), 10 искусственных неровностей для более безопасного прохождения пешеходных переходов. Сейчас уложен выравнивающий слой марки АН 16 по новому ГОСТу, далее будет уложен верхний слой, также установят 4,2 тысячи погонных метров монолитного бортового камня, затем на площади 6 500 кв. м будет проведено озеленение и благоустройство. Дорожники, к слову, дополнительно к 16 дождеприемникам добавят еще 2, а в субботу приступят к «промывке» участка, проблем с водоотводом не будет, обещали в ПАД.

«Деньги сами по себе никуда не попадают просто так»

— Стоимость контракта — 100 млн рублей, из них 26 млн рублей — федеральные деньги, оставшаяся часть — республиканские средства, — объяснил Анисимов.

— Деньги сами по себе никуда не попадают просто так, — заметила в ответ Татьяна Ларионова, — ни в какой город, ни в какой район, ни в какую республику. И Наиль Магдеев сегодня сказал мне: спасибо, что национальные проекты наконец пришли в Набережные Челны, в том числе и «Безопасные и качественные дороги», по которым работы у вас идут третий год подряд. Но, может быть, у вас есть сейчас какие-то сложности, трудности, предложения по работам?

— Вопросов никаких нет, кроме благодарностей, — ответил Анисимов. — Мы же ездим по регионам и видим, какое там по сравнению с нами состояние дорог! Я их не ругаю, я о том, что дело это хорошо налажено в нашей республике.

«Перед нами также была поставлена задача сделать парковочные места — около 350 мест создадим, сделать новое покрытие и установить современное освещение», — рассказал Зуев

Как Татарстан изыскивает допфинансирование у соседей

Тем не менее, посовещавшись с городскими чиновниками, Анисимов все же попросил у Татьяны Ларионовой «дополнительное финансирование» — неотремонтированных дорог в Челнах еще очень много, заметил он.

— У нас в этом отношении все министерства очень хорошо работают и знают, что не во всех регионах удается освоить деньги. Поэтому ближе к концу года они начинают анализировать, начинают эти невостребованные у других соседей средства каким-то образом приносить к нам сюда, — пообещала чиновникам и дорожникам вице-спикер Госсовета РТ.

Несмотря на то что срок окончания контракта — 12 октября, в МУП «ПАД» уже пообещали (по просьбе мэрии города), сдать участок дороги полностью к концу августа. Вице-спикер парламента такое решение приветствовала, напомнив, что дорожные работы все-таки «любят определенное время», и когда они «уходят в осень, дожди и слякоть — это не здорово». Позднее она добавила, что накануне поездки подробно ознакомилась с техническим заданием тендера и послужным списком подрядной организации. И особенно отметила важность парковок, «потому что парковки — боль всех улиц и всех городов!»

— По объемам, которые предусмотрены на этот год, несколько меньше Челнам отведено, нежели в предыдущие два года. Но, наверное, это тоже понимаемо, потому что первые два года именно большим городам самые большие средства выделялись, а сейчас доходят руки и до меньших площадей, улиц и муниципалитетов.

Детсад в «Яшьлеке» — один из трех, которые построят в Челнах по нацпроекту

С улицы Шамиля Усманова Татьяна Ларионова с командой отправилась инспектировать строящийся детский сад на 220 мест в новом, 63-м микрорайоне «Яшьлек». Дошкольное учреждение строят по нацпроекту «Демография». Аналогичные садики появятся в 34-м микрорайоне «Прибрежный» и в жилом районе «Притяжение».

В 2021 году в рамках нацпроектов «Демография», «Жилье и городская среда» в республике планируется сдать 16 дошкольных образовательных организаций на 3 100 мест. Из них 13 детсадов возведут исключительно по нацпроекту «Демография». В частности, пять садиков на 140, 220 и 260 мест — в Казани, три на 220 мест — в Набережных Челнах, два на 120 и 220 мест — в Пестречинском районе, по одному — в Альметьевске (140), Лаишевском (50) и Высокогорском (220) районах. По нацпроекту «Жилье и городская среда» в столице Татарстана построят три дошкольных образовательных учреждения на 710 мест.



Хорошо, что нацпроекты есть! Хорошо, что в дополнение к этому в Татарстане действуют еще 40 президентских программ. Все вместе ведет, конечно, к улучшению качества жизни нашего населения

На строительство детского сада «Лучики» в микрорайоне «Яшьлек» выделили 258 млн рублей. Средства направлены из бюджета Татарстана. Строить дошкольное учреждение будет ООО «Евростиль». Эта компания ранее построила детсад «Шаян» в Замелекесье и садик «Белоснежка» в поселке ЗЯБ. Новое дошкольное учреждение рассчитано на 11—12 групп по 16—20 человек, оно сможет принять до 220 воспитанников в возрасте от 1,5 до 7 лет. Площадь здания — более 3 тыс. кв. м. На территории детсада появятся спортивная и игровая площадки для детей. Срок окончания строительных работ — 1 декабря 2021 года. Впрочем, еще в мае, во время инспектирования работ в «Лучиках», мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев заявил: «Мы ставим задачу нашим строителям вводить объекты к 1 сентября. Мы эту традицию выдерживаем. В продолжительные майские выходные дни наши строители были на объекте». Во время визита Ларионовой здание имело готовность 90%, что, конечно, вызвало ее приятное удивление.

— В целом Татарстан предусматривает 31 млрд рублей на все 11 национальных проектов, которые реализуются у нас. Если сравнивать с прошлым годом, это практически идентичная сумма. Хорошо, что нацпроекты есть! Хорошо, что они предусматривают софинансирование как федерального бюджета, так и республиканского. Хорошо, что в дополнение к этому в Татарстане действуют еще 40 президентских программ. Все вместе ведет, конечно, к улучшению качества жизни нашего населения, — резюмировала вице-спикер Госсовета РТ.

После осмотра детсада делегация отправилась на экскурсию в АПК «Камский», где был реализован ряд работ в рамках национального проекта «Производительность труда». Здесь зампредседателя Госсовета РТ провела заседание комиссии президиума Регионального политического совета ТРО ВПП «Единая Россия» «по вопросам содействия в информировании и реализации национальных проектов», после чего завершила свой визит в автоград.

