День в истории: 101 лет ТАССР, праздник статистов и Корейская война

Чем примечательна дата 25 июня

Сегодня, 25 июня, в России — День работника статистики, в мире — дружбы и единения славян. Для Татарстана дата памятна сразу несколькими знаменательными событиями — в этот день была официально провозглашена ТАССР, принят первый проект Конституции, а спустя время и сам Основной закон, в Казани был открыт Центральный стадион и музей Салиха Сайдашева. В масштабах страны и мира в этот день в разные годы происходило еще много важного: прощание с главнокомандующим русской армией в Отечественной войне 1812-го Михаилом Кутузовым, в Ленинграде куранты Петропавловского собора в полдень впервые играли «Интернационал», началась война, которая разделила Корею на Северную и Южную. 25 июня родились испанский архитектор Антонио Гауди, автор антиутопий Джордж Оруэлл, заслуженный летчик-испытатель СССР Владимир Коккинаки, «последний поэт Серебряного века» Арсений Тарковский. Умерли немецкий писатель Эрнст Гофман, французский океанограф и путешественник Жак-Ив Кусто, его соотечественник, философ Мишель Фуко, заслуженный артист РСФСР Евгений Моргунов, «король поп-музыки» Майкл Джексон. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».

День рождения ТАССР и первая Конституция

25 июня 1920 года считается отправной точкой развития Татарстана как республики — в этот день официально провозглашена Автономная Татарская Социалистическая Советская Республика (Декрет об ее образовании был принят 27 мая). Дату принято считать днем рождения республики, столетие которое широко отпраздновали в минувшем году.



Передача власти прошла в Красноармейском дворце: «С сего часа власть принадлежит Ревкому Татреспублики!», — заявил с трибуны председатель Казанского губисполкома Иосиф Ходоровский. 25 июня объявили выходным днем: общественность встретила провозглашение республики субботником, парадом воинов Казанского гарнизона на Театральной площади и банкетом. В этот же день в Казани заложили первый камень татарского национального театра и памятник Муллануру Вахитову. «Не только никаких подготовительных шагов к организации Татарской республики мы не предпринимали. Но мы даже не пытались по-настоящему этот вопрос обсудить, настолько нам казалось бесспорным, что образование Татарской республики — ненужная, вредная и несбыточная идея», — вспоминал Ходоровский. В прошлом году Татарстан, а вместе с ним и вся страна, с размахом отмечали 100-летие ТАСС.



Декрет об образовании Татарской АССР. 27 мая 1920 года. (Подлинник). ГА РФ

В 1925 году в этот день в оперном театре Казани (ныне здание Татарского государственного театра драмы и комедии им. Карима Тинчурина) был аншлаг — граждане пришли посмотреть первую татарскую оперу «Сания». Ее премьеру приурочили к пятилетнему юбилею ТАССР. Авторами оперы на татарском языке о неразделенной любви простой крестьянской девушки Сании и джигита Зии выступили композиторы В.И. Виноградов и С.X. Габаши, либреттист и певец Г.С. Альмухамедов.

Спустя пять лет после провозглашения ТАССР, в 1925 году, на второй сессии Центрального Исполнительного Комитета республики был принят проект ее первой Конституции. Документ включал в себя пять разделов и закреплял существующий на тот момент территориальный состав Татарии — 12 кантонов. ТАССР провозглашалась автономным социалистическим государством рабочих и крестьян, входившим на началах федерации в состав РСФСР. В 1926 году проект Конституции одобрил Совет ТАССР, но ВЦИК и Съезд Советов РСФСР не утвердили его.

Фото arhiv.tatarstan.ru

Первая Конституция появилась лишь спустя 12 лет, в 1937 году. Документом, принятым XI Чрезвычайным съездом Советов ТАССР республика провозглашалась социалистическим государством рабочих и крестьян. Власть в ней принадлежала трудящимся города и деревни в лице Советов депутатов трудящихся, представляющих политическую основу республики. Конституция была обширнее, чем первый ее проект, она состояла из 11 глав и 114 статей. На тот момент в составе республики значились 60 районов и два города республиканского подчинения — Казань и Зеленодольск.

Значимое событие для любителей спортивных зрелищ случилось в Казани в 1960 году — открылся Центральный стадион, где уже в августе местная футбольная команда «Искра» (ныне «Рубин») провела дебютный матч, обыграв «Металлург» из Каменска-Уральского. Там же в 2013 году провели соревнования по легкой атлетике в рамках 27-й Всемирной летней универсиады.

Фото pastvu.com

В 1993 году на казанской улице Горького открылся музей выдающегося композитора, основоположника татарской профессиональной музыки, педагога и народного артиста ТАССР Салиха Сайдашева. В мемориальной «Белой комнате» можно увидеть его личные вещи — пианино фирмы «GeorgHoffman», круглый винтовой стул и дирижерскую палочку. В экспозиционных залах и музыкальном салоне музея периодически проходят встречи и музыкальные вечера.

День работника статистики, похороны Кутузова в

Казанском соборе

25 июня (13 июня по старому стилю) 1813 года Санкт-Петербург и вся Российская Империя прощались с великим русским полководцем Михаилом Кутузовым. Останки фельдмаршала захоронили в Казанском соборе в склепе у западной стены северного придела. Место выбрали не случайно — в годы Отечественной войны туда доставляли трофеи русской армии, возглавляемой Кутузовым. «Князь Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов-Смоленский. Родился в 1745 году, скончался в 1813 в городе Бунцлау», — гласит надпись на мраморной доске на решетке вокруг гранитной плиты над склепом полководца.

Фото wikipedia.org

В 1907 году родился Арсений Тарковский — «последний поэт Серебряного века», переводчик с восточных и европейских языков и отец кинорежиссера Андрея Тарковского, в фильмах которого прозвучали его стихи. «Мой отец, конечно, сегодня — самый большой русский поэт. Вне всяких сомнений. С огромным духовным зарядом... Он никогда не писал ничего, чтобы прославиться», — писал о нем его сын. Успел Тарковский и поучаствовать в Великой Отечественной войне, куда напросился сам, не терпя «эвакуационного удушья». «Своими поэмами, стихами, рифмованными шапками, сатирой и юмором, печатаемым регулярно в газете, тов. Тарковский прививал бойцам любовь к Родине и ненависть к врагу», — гласит лист о его награждении орденом Красной Звезды. Посмертно его наградили Государственной премией СССР за сборник «От юности до старости».



Ежегодно 25 июня в России свой профессиональный праздник отмечают работники статистики. Он появился не так давно — приказ Ростата об учреждении Дня работника статистики относится к 2014 году. Считается, что именно в этот день 210 лет назад началась история российской государственной статистики. В 1811 году император Александр I учредил Министерство полиции, при Департаменте исполнительной полиции которого образовали статистическое отделение под руководством профессора Карла Германа. На сегодняшний день Государственная статистическая служба осуществляет сбор, обработку, хранение и анализ статистических данных о массовых процессах, явлениях социально-экономической жизни общества.

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Начало Корейской войны, День дружбы и единения славян

В 1950 году вспыхнула Корейская война — вооруженное противостояние Северной и Южной Кореи, затянувшееся на три года. Ее предпосылки появились летом 1945-го, когда в страну, полностью оккупированную Японией, вошли войска СССР и США и на Корейском полуострове установилась разделительная линия по 38-й параллели, к северу от которой капитуляцию японских войск принимал Советский союз, к югу — американские власти. Война, считающаяся одной из самых крупных за все время после окончания Второй мировой, закончилась в 1953-м подписанием соглашения о прекращении огня.

Сегодня славянские народы мира отмечают День дружбы и единения славян. Праздник появился после распада Советского союза, когда появилась необходимость налаживать дружественные и партнерские отношения между новыми независимыми славянскими государствами. По обыкновению в этот день проводятся культурные мероприятия, направленные на сохранение и возрождение славянских традиций и культур.

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В 2009 году в США в возрасте 50 лет ушел из жизни «король поп-музыки», американская легенда, певец, танцор, композитор и актер Майкл Джексон. Слухи о кончине кумира миллионов стали настоящей сенсацией, из-за чего в поисковых системах и соцсетях случился скачок трафика. Причиной смерти музыканта стала передозировка сильным анестетиком Propofol. Врача, по вине которого это случилось, суд отправил в тюрьму и лишил лицензии на медицинскую деятельность. Даже после смерти Джексон продолжает радовать фанатов своим творчеством — периодически издаются его музыкальные альбомы. Так, в 2014 году его посмертный альбом Xscape возглавил мировые хит-парады.

Ежегодно с 2010 года в мире празднуется День моряка, он же День мореплавателя (Day of the Seafarer). 11 лет назад страны-участницы Международной морской организации (ИМО) подписали резолюцию №19, в которой указали, что вклад моряков в дело международной торговли, мировой экономики и в развитие гражданского общества в целом неоценим. Этим они и обосновали необходимость специально для тех, кто связал свою жизнь с морской профессией (в большей степени праздник касается моряков торгового флота).

