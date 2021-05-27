День в истории: образование ТАССР, основание Санкт-Петербурга и соглашение России с НАТО

Чем примечательна дата 27 мая

Сегодня, 27 мая, — Общероссийский день библиотек. В разные годы в этот день произошло много знаменательных событий в нашей стране: был основан Санкт-Петербург, началось Цусимское сражение, произошло восстание против польских интервентов и был казнен Лжедмитрий I. Более века назад был подписан декрет об образовании Автономной Татарской Социалистической Советской Республики — столетие ТАССР широко отмечали в минувшем году. 27 мая на свет появились американская танцовщица, жена поэта Сергея Есенина Айседора Дункан, английский физик и нобелевский лауреат Джон Кокрофт, российский и советский актер театра и кино, народный артист РСФСР Вячеслав Шалевич, поэт и рок-музыкант Александр Башлачев. Ушли из жизни великий князь Московский и Владимирский Дмитрий Донской, швейцарский религиозный реформатор, основатель кальвинизма Жан Кальвин, итальянский скрипач-виртуоз, композитор Никколо Паганини, немецкий бактериолог Роберт Кох, советский поэт и переводчик Арсений Тарковский и другие. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».

Петр I в Казани, образование ТАССР

В мае 1722 года в Казани побывал император Петр I. Мнения историков относительно периода его пребывания в городе расходятся, но многие склоняются к тому, что великий реформатор приехал в наш город именно 27 мая, когда направлялся в Персидский поход. И пробыл здесь до 8 июня. Самодержец остановился в доме купца Ивана Михляева, на средства которого в честь императора в 1726 году в Казани построили Петропавловский собор. В городе Петр осмотрел достопримечательности, военные и гражданские объекты, провел ревизию губернской канцелярии и казенной суконной мануфактуры. Историки пишут, что после его визита появились документы, которые упорядочили и улучшили функционирование казанских губернских органов власти, работу предприятий, адмиралтейства и прочих учреждений.

Фото предоставлено Государственным архивом РТ

27 мая 1920 года был принят Декрет об образовании Автономной Татарской Социалистической Советской Республики. «Не только никаких подготовительных шагов к организации Татарской республики мы не предпринимали. Но мы даже не пытались по-настоящему этот вопрос обсудить, настолько нам казалось бесспорным, что образование Татарской республики — ненужная, вредная и несбыточная идея», — вспоминал бывший председатель Казанского губисполкома И.И. Ходоровский. Декрет подписали председатель Совнаркома В.И. Ленин, председатель Всероссийского Центрального Исполнительного комитета М.И. Калинин и секретарь ВЦИК А.С. Енукидзе.



Фото wikipedia.org

27 мая 1996 года ушел из жизни Герой Советского Союза, уроженец села Урахча (ныне Рыбно-Слободского района Татарстана) Климент Сергеевич Русаков. Во время Великой Отечественной войны в ночь на 31 июля 1944 года полк под его командованием на подручных средствах с ходу форсировал реку Вислу, захватил плацдарм под городом Пулавы (Польша) и отбил многочисленные контратаки врага. На сегодняшний день в Татарстане именем Героя названа улица в Рыбной Слободе. Там же на Аллее Героев установлен его бюст. В 2015 году в Урахчинской школе установили мемориальную доску в честь Русакова, а в музее оформили уголок в память о нем. Умер и похоронен Герой в Виннице (Украина).

День библиотек, день рождения Санкт-Петербурга и память о погибших в Цусимском сражении

318 лет назад, 27 мая (по новому стилю) 1703 года, первый российский император Петр I заложил на Заячьем острове крепость. Именно этот день в истории принято считать днем рождения Северной столицы России — Санкт-Петербурга. Название «Санкт-Питербурх» государь утвердил спустя месяц, в Петров день. По христианскому преданию, апостол Петр — хранитель ключей от рая. В этом государь видел некий символизм: его новый град должен был стать ключом от Балтийского моря. Спустя время крепость стали называть Петропавловской — по названию ее главного собора.

«Заложение С.Петербургской крепости». С рис. А. Шарлеманя, издание 1860-х гг. Фото wikipedia.org

27 мая — День памяти русских моряков, погибших в Цусимском сражении. Разыгравшееся 116 лет назад у островов Цусима и закончившееся разгромом 2-й Тихоокеанской эскадры русского флота, оно стало последним этапом Русско-японской войны 1904—1905 годов. «Обращает на себя внимание тот факт, что погибающие корабли эскадры уходили под воду с работающими машинами и стреляющими орудиями. Сие обстоятельство говорит о том, что офицеры и нижние чины до последней минуты оставались на своих местах, мужественно и стойко исполняли свой долг…» — гласит выдержка из заключения специальной комиссии, расследовавшей обстоятельства и причины гибели в Цусимском сражении российских моряков.

Фото wikipedia.org

27 мая в России ежегодно отмечают Общероссийский день библиотек. Дату празднования в 1995 году утвердил Борис Ельцин с учетом «большого вклада российских библиотек в развитие отечественного просвещения, науки и культуры и необходимости дальнейшего повышения их роли в жизни общества». 27 мая было выбрано не случайно. Именно в этот день в 1795 году указом императрицы Екатерины II были созданы Императорская Публичная библиотека и национальное книгохранилище. Располагалась библиотека в Санкт-Петербурге. По замыслу правительницы, она должна была служить олицетворением мощи империи, созидательного характера устремлений императрицы и ее приверженности идеалам эпохи Просвещения. Для общего посещения Императорскую Публичную библиотеку открыли в 1814 году.



Фото wikipedia.org

Смерть скрипача-виртуоза Паганини, патент на скотч

27 мая 1840 года в Ницце в возрасте 57 лет умер итальянский скрипач-виртуоз, композитор Никколо Паганини. Считается, что музыкант обогатил и расширил возможности игры на скрипке, научившись использовать весь ее диапазон: игру на одной струне, технику двойных нот, pizzicato, флажолеты. После смерти Паганини некоторые его произведения долгое время считались неисполнимыми из-за их трудности. Скрипка, на которой он играл, после его ухода из жизни получила имя «Вдова Паганини». Музыкант завещал инструмент родному городу Генуе.

91 год назад, 27 мая 1930 года, американец Ричард Дрю запатентовал прозрачную клеящуюся ленту, известную большинству как скотч. Он был изготовлен из каучука, масел и смол на целлофановой основе. Изначально клейкую ленту использовали для упаковки обертки для пищи, однако позже, в годы Великой депрессии, ей нашли множество новых способов применения: от запечатывания пакетов с одеждой до хранения разбитых яиц. На сегодняшний день «Scotch» и «Scotch Tape» — это торговые знаки корпорации 3M.

Фото wikipedia.org

27 мая 1997 года в Париже был подписан Основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Российской Федерацией и Организацией Североатлантического договора. Документом стороны обязывались «совместно строить прочный и всеобъемлющий мир в евроатлантическом регионе на принципах демократии и безопасности, основывающейся на сотрудничестве». Актом также оговаривалось, что Россия и НАТО не рассматривают друг друга как противников и стараются преодолеть остатки прежней конфронтации и соперничества и укрепить взаимное доверие и сотрудничество.