Посадить дом «на водяную иглу»

6 вопросов об абиссинской скважине

Мы уже рассказывали о том, какие способы автономного водоснабжения можно использовать в обустройстве частного участка. Один из популярных способов — так называемая абиссинская скважина. Народная любовь к этому типу скважины связана с ее максимальной технической простотой. Но есть нюансы. Поэтому, прежде чем принимать решение о том, чтобы ее обустроить, нужно ответить на семь основных вопросов о ней.

Что такое абиссинская скважина?

«Абиссинка» — один из самых простых методов организации водоснабжения на участке. Здесь не применяется бурение, не используется сложная техника. Это узкая металлическая (реже полимерная) труба, сечением 25 — 40 миллиметров, которая устремляется с поверхности грунта к водоносному горизонту и берет оттуда воду. Поэтому длина трубы будет зависеть от того, насколько глубоко этот водоносный горизонт залегает. Обычно это 8 — 9 метров. Труба собирается из секций — на фитинги.

На конце трубы находится острый наконечник, который называется иглой. По аналогии с ней, иглой иногда называют и саму абиссинскую скважину. Вода в трубу поступает через отверстия, проделанные внизу трубы, выше наконечника. Сверху скважины ставится насос, который поднимает воду на поверхность.

Производительность абиссинской скважины зависит от того, насколько богат тот водоносный пласт, в который она уходит. Иногда бывает, что «игла» может давать до 5 кубометров воды в час. Но это очень редкий случай. Все-таки небольшой диаметр трубы и техническая простота налагает на эксплуатацию скважины определенные ограничения.

zaggo.ru

Нужно ли ставить на «абиссинку» фильтр?

Так называемая фильтровальная труба, которая находится выше наконечника и в которой прорезаны 3 — 4-сантиметровые отверстия, должна быть защищена от заиливания. Ввиду примитивной конструкции скважины, почистить ее вы не сможете никогда, поэтому надо заранее позаботиться о том, чтоб защититься от засорения и ила.

Некоторые производители предлагают готовые комплекты для изготовления абиссинских скважин, и в них уже встроены хитрые дорогие фильтры. Но большая часть хозяев поступает проще и делает фильтр на трубу самостоятельно, тем более, что для этого не нужно быть великим мастером.

Трубу просто обматывают мелкой металлической сеткой и нержавеющей проволокой в несколько слоев. Сначала идет проволока диаметром в 1,5 мм, потом пара слоев сетки, потом все фиксируется хомутами. Некоторые еще и обматывают весь этот бутерброд сверху геотекстилем. Обратите внимание: все металлические части абиссинки, включая фильтр, должны быть строго из нержавеющего металла!



Как добывать воду из абиссинской скважины?



Это зависит от того, насколько она глубокая. Владельцы «абиссинок» используют поверхностные насосы, которые стоят наверху и качают воду из скважины. Правда, этот метод не сработает, если глубина скважины больше 10 метров: простой поверхностный насос просто не будет справляться. А погружной насос в такую скважину не поставишь, ведь диаметр трубы слишком маленький.

Если абиссинку вы хотите поставить на даче и вода вам нужна не постоянно, можно поставить ручной насос — получится своеобразная колонка. Это самый дешевый и «сердитый» вариант.

Электрический насос или насосная станция — решение, если через «абиссинку будет осуществляться постоянное водоснабжение дома. Но его нужно будет защитить от воздействия влаги и других факторов окружающей среды. Например, если вы уезжаете на долгий период, отключите насос от скважины и унесите в помещение.

Знатоки рекомендуют покупать для «игл» самовсасывающее оборудование. Оно поднимает воду на высоту до 8 метров. Вы спросите: что делать, если скважина глубже? Очень просто: если зеркало воды дальше от поверхности земли, чем 8 метров, то нужно опускать вслед за ним насос — выкапывать приямок к скважине, на нужную глубину.

Чтобы использовать водозабор зимой, и колонки, и электрические насосы утепляют специальным образом. Например, если электрический насос находится в приямке, его можно накрыть утепленным металлическим листом. Получится своеобразный домик для насоса.

semidelov.ru

Почему стоит выбрать «абиссинку»? Может, лучше колодец, как у соседа?

В некоторых условиях абиссинская скважина — вариант более предпочтительный.

Во-первых, обустроить ее можно меньше, чем за один день.

Во-вторых, это самый дешевый вариант организации автономного водоснабжения: даже если вы купите дорогой насос или разоритесь на «нанофильтр» для фильтрующей трубы, это все равно встанет вам дешевле, чем бурить артезианскую скважину и обсаживать ее, или же чем копать колодец и обкладывать его железобетонными кольцами.

И, в-третьих, проще, чем «абиссинка», варианта нет. Собрать ее можно даже самостоятельно, тут нет никаких технических сложностей. А чтобы проколоть землю под такую скважину, вам не придется тащить на участок тяжелую буровую технику.

Где не получится сделать «абиссинку»?

Пробить «иглой» глинистый грунт или известняк не получится точно. Эти скважины можно делать только в мягкой почве — песчаной или супесчаной. Препятствием послужит, конечно же, и большое количество камней в почве.

Вряд ли что-то путное у вас выйдет, если зеркало воды находится метрах в 15 — 20. Иглу-то вы доведете до него, а вот как воду наверх будете поднимать? В идеале — чтобы глубина «абиссинки» была не больше 8 метров.

Еще одно ограничение, которое сразу в голову не приходит, но которое может сильно осложнить вам жизнь, — сама чистота подземного водоносного горизонта и качество воды. Эту неглубокую скважину не стоит делать, если рядом, скажем, свалка. Или крупный септик. Или выгребная яма открытого типа. А уж если сосед держит что-нибудь вроде птицефермы или, скажем, автомойки — лучше потратить силы и средства на добычу воды из более глубоких горизонтов.



Что делать, если у скважины невысокий дебет?

К сожалению, это зависит от водоносного пласта. А его производительность не увеличить вообще никак — это данность, с которой вам придется мириться. Вариантов выхода из ситуации два. Первый — увы, отказаться от идеи с «абиссинкой», если она никак не может покрыть ваши потребности в воде, и попытаться добуриться до более мощных артезианских водоносных горизонтов. Второй — подсоединить к абиссинке накопительную емкость примерно на кубометр. Вода в нее будет набираться из скважины, и этого вполне будет хватать на ежесуточное потребление в доме.

