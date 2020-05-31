Фотомарафон «100-летие ТАССР»: строительство Ленинского мемориала в Казани, середина 1980-х

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Ленинский мемориал в Казани был торжественно открыт в 1987 году, к столетию студенческой сходки. Мы сейчас знаем это место как НКЦ «Казань», а казанцы предшествовавших десятилетий — как Федоровский бугор. Историческую застройку здесь закончили сносить в начале 1980-х, и потом на высоком берегу Казанки вырос комплекс мемориала.

В брежневскую эпоху по всему Союзу строились помпезные и очень крупные музейные комплексы, посвященные вождю. В Ульяновске это сделать сам Бог велел. А еще огромные мемориалы построили в Ташкенте и Киеве, Куйбышеве и Фрунзе, Красноярске и Алма-Ате. Был Ленинский музей даже в Улан-Баторе, хотя строго говоря, Монголия формально не входила в состав Советского Союза (зато здесь весьма обильно стояли советские войска).

Все Ленинские мемориалы брежневского времени находились в центре городов и играли важную планировочную роль. 3 февраля 1981 году ЦК КПСС дал добро и на организацию филиала Центрального музея В.И. Ленина в Казани — «городе, где прошли университетские годы Ленина».



Проектирование поручили группе апод руководством А.Т. Полянского, в составе архитекторов М. Лифатова, Ю.Н. Минаева, М. Синева и инженеров В. Танского, Е. Гойхбарга, В. Райцина. Это нужно было сделать быстро, а строительство начать чуть ли не немедленно. За основу взяли проект, который был разработан для Москвы во время конкурса десятилетней давности, да так и не был реализован.

Марка с изображением Ленинского мемориала в Казани, 1989 год

Суть концепции мемориала — образ красных флагов (девизом проекта была фраза «Ленин — наше знамя»). Поэтому фасад сделали из красного туфа, разновысотным в виде уступов, да еще и высекли в нем дополнительные «складки ткани». Изначальный проект предполагал наклонное расположение блоков, что дало бы большую легкость и схожесть с развевающимися флагами. Но бюджет не позволил реализовать эту смелую задумку.

Первоначальный макет, на который опирались при разработке комплекса в Казани

Не самым удачным решением архитекторов стала установка высокого обелиска, который должен был символизировать победу ленинизма, а по факту немедленно был прозван в городе «трубой крематория» — с легкой руки Евгения Евтушенко, который сравнил с крематорием все это здание, весь комплекс.

В 1987 году строительство наконец-то было завершено. Огромный комплекс был передан в ведение Центрального музея Ленина. Предполагалось, что здесь постоянно будут проходить лекции о Ленине и его сложном жизненном пути, выставки документов и прочие мероприятия, посвященные вождю. Так и было, но недолго. Сразу же после развала СССР мемориал был реорганизован в Национальный культурный комплекс «Казань».