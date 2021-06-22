В Нижнекамске представили новую схему теплоснабжения города

Разработчики не учли ряд существенных замечаний и теперь им предстоит доработать документ

Фото: Альберт Муклоков

В столице нефтехимии рассмотрели проект схемы теплоснабжения города на 2022 год. Предлагаемый документ вынесли на публичные слушания, в которых приняли участие 163 человека — начальники отделов и управлений, руководители промышленных предприятий и жители города. Свои замечания высказали ряд теплоснабжающих организаций. Более подробно — в материале «Реального времени».

Разработчиком схемы теплоснабжения Нижнекамска стал КГЭУ

Действующая схема теплоснабжения Нижнекамска была утверждена в 2013 году. Раз в год документ принято актуализировать в части распределения тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую, переключения нагрузки от котельных на ТЭЦ, мероприятий по переоборудованию котельных, строительству и реконструкции тепловых сетей.

Накануне в Доме Советов Нижнекамска собрались начальники отделов и управлений, руководители промышленных предприятий и жители города. Послушать о проекте новой схемы теплоснабжения собралось 163 человека. Как и положено, в период пандемии, люди расселись через одного.

Модератором заседания стал директор МБУ «Департамент строительства, ЖКХ и благоустройства города» Максим Санков. Он рассказал, что в прошлом году Исполнительный комитет Нижнекамска обратился в АО «Татэнерго» как единую теплоснабжающую организацию с просьбой оказать содействие в финансировании работ по актуализации схемы теплоснабжения города. В этой связи Татэнерго разместило материалы для проведения конкурентной закупки услуги по актуализации схемы теплоснабжения. В результате разработчиком схемы был выбран КГЭУ.

Модератором заседания стал директор МБУ «Департамент строительства, ЖКХ и благоустройства города» Максим Санков

— Организация имеет опыт выполнения работ по актуализации схем теплоснабжения городов, в том числе защиты проектов актуализации схем теплоснабжения городов-миллионников в Министерстве энергетики РФ, — сообщил Санков.

Кроме того, была сформирована рабочая группа, в состав которой вошли представители управления строительства и архитектуры Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района, теплоснабжающих и теплосетевых организаций, крупнейших потребителей города, а также разработчик проекта КГЭУ.

Все предложения и замечания по проекту принимались вплоть до 31 мая. Комментарии предоставили АО «ТГК-16», АО «ВКиЭХ» и ООО «Нижнекамская ТЭЦ» (ПТК-2). Всего от теплоснабжающих организаций поступило более 80 замечаний.

«50/50» или «60/40»

Напомним, в Нижнекамске поставка тепла потребителям, в том числе населению города, осуществляется от двух источников — Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1), принадлежащей ТГК-16, и Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-2), принадлежащей Татнефти. Транспортировкой тепловой энергии занимается филиал «Татэнерго» — «Нижнекамские тепловые сети». Кроме того, в городе действует ЕТО промышленной зоны, такие как «Нижнекамскнефтехим», «Танеко» и «Энергошинсервис».

Защищать проект перед собравшимися вышел представитель КГЭУ Сергей Соловьев. По его словам, сейчас рассматривается два варианта сценария дальнейшего развития системы теплоснабжения Нижнекамска: с учетом и без учета перераспределения нагрузок прогнозного отпуска от Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-2).

Защищать проект перед собравшимися вышел представитель КГЭУ Сергей Соловьев

Первый вариант предполагает оставить все так, как есть сейчас. А именно: 60% тепловой энергии жители города получают от Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1), остальные 40% поставляет Нижнекамская ТЭЦ-2.

По второму сценарию перераспределение отпуска и нагрузок тепловой энергии между ТЭЦ планируется по схеме 50 на 50.

— Сценарий №2 «50 на 50» приводит к перегибам и ценовым последствиям для населения. Тариф снижается на 4-5 рублей за гигакалорию. Общая плата граждан, рассчитанная на основании прогноза отпуска, снижается более чем на 5 млн рублей в год. Исходя из ценовых последствий для потребителя, выбирается реализация сценария №2 с перераспределением нагрузок между станциями в сторону увеличения отпуска от ООО «Нижнекамская ТЭЦ», — сообщил Сергей Соловьев.

Он также отметил, если корректировка тарифов на тепловую энергию, отпускаемую в виде горячей воды с коллекторов Нижнекамской ТЭЦ-1, станет ниже соответствующего тарифа ООО «Нижнекамская ТЭЦ», то в схему теплоснабжения будут внесены изменения для нового перераспределения нагрузок без снижения надежности теплоснабжения.

Неточные расчеты предложенного проекта

Далее слово взяли представители отрасли. Первым по проекту высказался начальник производственно-технического отдела АО «ТГК-16» Алмаз Латыпов. По его словам, у компании есть ряд замечаний к предложенной схеме, которые ранее были направлены в Исполком города, но так и остались без ответа.

—На текущий день есть достоверная информация о прекращении потребления тепловой энергии в горячей воде ООО «Энергошинсервис» от источника Нижнекамская ТЭЦ-1 (входит в АО «ТГК-16»), что не учтено разработчиком. Тем самым отпуск тепловой энергии в горячей воде от НкТЭЦ-1 завышен как минимум на 280 тыс. Гкал в год. Об этом ТГК-16 не однократно извещало Исполком города. Однако в проекте актуализации это не отражено, — отметил Алмаз Латыпов.

Недостоверная информация об объемах отпуска тепла от источников приведет к искажению данных в сводном прогнозном балансе, подаваемом комитетом по тарифам РТ в ФАС России. Это, в свою очередь, приведет к ошибкам при установлении тарифов и необходимости их корректировки в последующие годы.

Первым по проекту высказался начальник производственно-технического отдела АО «ТГК-16» Алмаз Латыпов

— Кроме того, как и в прошлом году, разработчиком обосновывается необходимость к перераспределению отпуска тепловой энергии от коллекторов ТЭЦ в сети АО «Татэнерго» в соотношении 50/50, — указал на очередное замечание Алмаз Латыпов.

Он отметил, что в разделе «Изменение тарифов на тепловую энергию с коллекторов Нижнекамских ТЭЦ» указаны долгосрочные тарифы на периоды 2022—2023 годов, установленные Госкомитетом РТ по тарифам в 2018 году. Однако тарифы ежегодно уточняются и корректируются. Применение устаревших данных приводит к ошибочным выводам разработчика.

— В рамках стандартов раскрытия информации, размещенных на сайте ГК РТТ, проанализированы направленные предложения организаций в части корректировки установленных тарифов на тепловую энергию на 2022 год. Так, тарифы на тепловую энергию на 2022 год по источнику АО «ТГК-16» — «Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)» в первом полугодии 2022 года — 734,05 руб./Гкал, во втором — 2022 г. — 753,95 руб./Гкал, среднегодовой тариф на 2022 год составляет 742,82 руб./Гкал. Тариф от источника ООО «Нижнекамская ТЭЦ» (ПТК-2) на 2022 год — 752,58 руб./Гкал, — подчеркнул Алмаз Латыпов.

При оценке тарифных последствий на перспективу разработчик не учел изменение тарифа от источников в зависимости от годового объема отпуска тепловой энергии.

— Снижение объемов отпуска тепла от НкТЭЦ-1 приведет к увеличению тарифа от источника и это логично, так как затраты на эксплуатацию и ремонт оборудования, вырабатывающее тепло, останутся прежними, — заверил присутствующих представитель ТГК-16.

Послушать о проекте новой схемы теплоснабжения собралось 163 человека. Как и положено, в период пандемии, люди расселись через одного

Поэтому ТГК-16 будет вынуждена нести затраты на оборудование, которое по сути будет в большую часть времени года простаивать.

— Выбор варианта развития теплоснабжения города с распределение годового объема тепла по источникам НкТЭЦ-1 и НкТЭЦ-2 в пропорции 50/50 из представленных материалов неочевиден: расчет тарифных последствий выполнен исходя из неактуальных тарифов. Не учтено влияние изменение объема отпуска тепла от источника на уровень тарифа. Не дана оценка изменению надежности теплоснабжения в виду вынужденного сокращения резерва тепловой мощности станцией из-за снижения отпуска тепловой энергии, — сообщил Алмаз Латыпов.

Завершая свое выступление, спикер поставил под сомнение выполнение разработчиком расчетов и соответствующих оценок тарифных последствий, приведя цитату Владимира Агеева — представителя разработчика проекта актуализации в 2020 году.

— Как показали расчеты, реализация сценария №2 приводит к позитивным ценовым последствиям для населения — тариф снижается на 4-5 рублей за гигакалорию, общая плата граждан, рассчитанная на основании прогноза отпуска, снижается более, чем на 5 млн рублей в год. Ни у кого дежавю не возникло? Сегодня здесь опять об этом говорят. Разработчик на самом деле просто переписал прошлогоднюю схему теплоснабжения, ни каких тарифных последствий он не считал. Новый и прошлогодний разработчик уверяют, что тариф снизится на 5 руб/Гкал. Кто-нибудь заметил снижение тарифов в расчетах?

— Хочу обратиться к Исполкому города с просьбой подумать не только о завтрашнем дне, а в целом о теплоснабжении города на дальнюю перспективу и вернуть проект актуализации схемы теплоснабжения города на доработку, — заключил представитель ТГК-16.

Проект отправят на доработку

Замечания по проекту были и у генерального директора ООО «Нижнекамская ТЭЦ» Алексея Юмангулова.

— У нас уточнение по объемам потребления. По потребителям некоторые неточности были, что в принципе должно было быть, но мы здесь не услышали. Надеюсь, наши замечания были учтены. У нас объем отпускаемой тепловой энергией должен быть снизиться порядка на 4 копеек. Несмотря на то, что коллеги из ТГК-16 не согласны, все-таки сценарий номер два и расчеты, которые по нему представлены, наиболее эффективны и целесообразны ценовым последствиям для населения, — уверено заявил он.

В свою очередь представители АО «ТГК-16» напомнили присутствующим, что тариф на второе полугодие 2021 года на тепловую энергию и горячее водоснабжение ООО «Нижнекамская ТЭЦ» составляет 736 рублей 85 копеек, АО «ТГК-16» Нижнекамская ТЭЦ-1 — 734 рубля 05 копеек. В первом полугодии 2022 года — тарифы сохраняются. Таким образом, второе полугодие 2021 года — в ТГК-16 тариф ниже.

Предложенная схема теплоснабжения Нижнекамска не устроила и представителей АО «ВКиЭХ».

— Мы не планировали свое выступление ввиду того, что направляли наши замечания разработчику. Я считаю, что они — не такие большие, но ситуация немножко по-другому стала развиваться, — обратился к залу генеральный директор АО «ВКиЭХ» Ильдар Нуртдинов. — Разработчики определили нам потери — 157 438 гигакалорий. Хотя наш тариф формируется из затрат на горячее водоснабжение и транспортировку тепловой энергии. Вы просто вычли потери, которые образуются в горячем водоснабжении. А это неправильно, — пояснил недовольство Нуртдинов.

По итогам слушаний было решено доработать проект. Окончательный вариант разработчик должен представить 23 июня

Директор МБУ «Департамента строительства, ЖКХ и благоустройства города» Максим Санков попросил разработчика учесть все замечания.

— Попрошу секретариат в ту резолюцию, которую мы будем по итогам слушаний утверждать, разработчику во 2-м пункте записать: «доработать схему». Потому что у нас, коллег из ТГК-16, и Водоканала и ТЭЦ «Татнефти», остаются вопросы. Пока они не увидели тех изменений, о которых вы говорите. Порядка 80 изменений были направлены вам, — поручил Санков.

По итогам слушаний было решено доработать проект. Окончательный вариант разработчик должен представить 23 июня.

