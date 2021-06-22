Исследование «Реального времени»: торговые центры Казани потеряли каждого десятого посетителя

Хорошая мина при непростой игре — менеджеры крупных ТРЦ уверяют, что количество посетителей «продолжает расти»

Фото: Максим Платонов

Почти год прошел с начала открытия торговых центров Казани после всеобщей самоизоляции из-за пандемии коронавируса. «Реальное время» попыталось выяснить: восстановился ли поток покупателей и в какую сторону изменились предпочтения казанцев, которые в доковидные времена шли в ТЦ не только за покупками, но и за развлечениями, воспринимая их как места отдыха. Корреспонденты нашего издания произвели замеры пешеходного трафика в мегамоллах города и опросили экспертов на тему новых трендов рынка коммерческой недвижимости. Подробности — в нашем материале.

Посетителей по вечерам считают



Собственный эксперимент по оценке посещаемости казанских торговых центров провели аналитики «Реального времени». Замеры трафика проводились в будни (за исключением пятницы, праздничных и выходных дней) в вечерние часы, в течение часа — с 18.30 до 19.30. Посетителей считали только на главных входах в моллы (в случае с «Мегой» — включая вход с подземной парковки). Результаты представлены в таблице. Конечно, они не претендуют на полную репрезентативность — это, скорее, оценка тенденций, а не полномасштабное исследование.

Показатель «Мега» 03.06.2021 «МЕГА» (подземн) 09.06.2021 «Южный» 01.06.2021 «Тандем» 27.05.2021 «ПаркХаус» 24.05.2021 «КазанМолл» 19.05.2021 Средний трафик за 1 час через 1 вход 572,0 546,0 865,7 784,0 974,0 729,6

С вопросом, как изменилось количество посетителей по сравнению с 2019 и 2020 годами, достаточен ли сегодняшний трафик для полноценного функционирования бизнеса и какой является предельным в плане выживания торговых центров на рынке — «Реальное время» обратилось к администрации каждого из представленных в нашем исследовании ТРЦ.



— С прошлым годом мы трафик не сравниваем, так как в 2020-м были закрыты 3,5 месяца, — пояснили в пресс-службе ТЦ «Мега». — А по сравнению с 2019 годом посещаемость сегодня ниже на 6 процентов. Учитывая изменившееся покупательское поведение, это ситуация нормальная. Здоровье и безопасность наших гостей и сотрудников для нас — главный приоритет. Поэтому в текущей ситуации мы не стремимся нагонять трафик и не планируем проводить массовые мероприятия как минимум до конца лета.

— По итогам первых пяти месяцев 2021 года мы можем сказать о восстановлении трафика 2019 года, — говорит директор ТРЦ «Южный» Лилия Ибатуллина (УК Lynks Property Management). — Средняя дневная посещаемость приблизилась к отметке 25 000 человек в день. Что касается распределения потоков, то мы отмечаем небольшие изменения в сравнении с 2019 годом. Люди, которые имеют такую возможность, стараются посещать ТРЦ в период наименьшей загруженности (будние дни и утренние часы).

— Несмотря на летний период и низкий сезон, трафик от месяца к месяцу продолжает расти, — сообщили «Реальному времени» в «Казан Молл». — Наименьшая посещаемость традиционно в утренние часы со значительным ростом в дневное и далее в вечернее время. В выходные дни мы наблюдаем значительный рост трафика в зонах развлечений (детский парк, киноцентр, электрокартинг, эксплуатируемая кровля). В летнее время традиционно основной акцент смещается на развлечения, кафе и рестораны с посадкой на открытых террасах.

За безопасный шопинг!

На вопрос, как сместились предпочтения посетителей после локдауна, Лилия Ибатуллина ответила: «Приходят как за покупками для всей семьи, так и за приятным отдыхом. Это фуд-корт, кинотеатр, развлекательный центр 7D Avatar, детский клуб «Солнышко». За время локдауна и ряда других ограничений, конечно, люди соскучились по обычному образу жизни».

Обычный образ жизни казанцев до COVID-19 — это, в частности, семейный (или компанией) поход в ТРЦ, чтобы поесть на фуд-корте, сходить в кино. С приходом летнего сезона таких гостей стало больше, уверяет собеседница издания, а в плане продаж, по ее словам, интерес покупателей вырос к сегментам «спортивная одежда», «детские товары», «товары для дома и дачи», «бытовая техника и электроника».



Увы, на вопрос о конкретных цифрах, которые характеризуют посещаемость, ни в одном из ТРЦ Казани ответа не дали. Представители отдельных торговых центров охотно рассказали, что предпринимается для привлечения посетителей и увеличения трафика.

Обычный образ жизни казанцев до COVID-19 — это, в частности, семейный (или компанией) поход в ТРЦ, чтобы поесть на фуд-корте, сходить в кино. Фото: Максим Платонов

— Трафик значительно увеличивают новые активности, event-мероприятия, рассчитанные на разную аудиторию, открытие магазинов новых брендов, — пояснили в «Казан Молл».

— Успешность любого торгово-развлекательного центра всегда зависела от трех основных факторов: транспортная доступность и расположение, комфорт пребывания гостей, наполнение арендаторами. Сейчас важной задачей стало обеспечение безопасности и сохранение здоровья сотрудников и гостей ТРЦ. Иначе говоря, шопинг должен быть удобным, разнообразным, выгодным и безопасным. Именно в этих направлениях мы развиваемся, — сообщила Лилия Ибатуллина. — Появился дополнительный эскалатор в левом крыле, установлена новая навигация по галереям и подземной парковке, отремонтированы все санитарные комнаты, открыт пункт вакцинации от коронавируса. По будним дням курсируют бесплатные автобусы «Ашан» по маршруту от станции метро «Проспект Победы» до ТРЦ «Южный»… Также в ходе реконструкции были сформированы дополнительные зоны эвакуации маломобильных граждан.



«Это свидетельствует о постепенном и медленном восстановлении посещаемости объектов»

— Традиционно посещаемость торговых и торгово-развлекательных центров считают не в час, а в день или в месяц, — заметила эксперт «Реального времени» — полномочный представитель РГУД в Татарстане Елена Стрюкова. — Имея в виду среднее арифметическое количество посещений, с учетом того, что в разные дни недели и разное время суток в торговых объектах разное количество посетителей.

Она привела нормы посещаемости ТЦ, разработанные в «доковидные времена» НП «Национальный совет торговых центров»:

ТЦ с GLA 5—20 тыс. кв. м — от 600 до 900 человек на 1000 кв. м в день;

ТЦ с GLA 20—40 тыс. кв. м — от 500 до 700 человек на 1000 кв. м в день;

ТЦ с GLA 40—80 тыс. кв. м — от 350 до 500 человек на 1000 кв. м в день;

ТЦ с GLA более 80 тыс. кв. м — от 250 до 350 человек на 1000 кв. м в день.

Если ориентироваться на них, то показатели, по мнению Стрюковой, должны быть примерно такими:

GBA, кв. м GLA, кв. м 350 чел. на 1000 кв. м в день 500 чел. на 1000 кв. м. в день «Южный» 78 000 45 400 15 890 22 700 ТРЦ KazanMall 140 000 57 000 19 950 28 500 250 чел. на 1 000 кв. м в день 350 чел. на 1000 кв. м в день Торговый центр «Мега Казань» 112 500 93 500 23 375 32 725

Отталкиваясь от данных «Реального времени», Елена Стрюкова предположила, что на сегодня трафик в торговых центрах в среднем на 10—15 процентов ниже, чем до пандемии.

— Полагаю, это отражает общую тенденцию по снижению посещаемости объектов и оттоку в онлайн, что свидетельствует о постепенном и медленном, но восстановлении посещаемости объектов.

Она подчеркнула:

— Расчеты очень приблизительные, но и подход к измерению соответствующий.

«Это не приведет к сиюминутным структурным изменениям»

— Падение посещаемости торговых центров в связи с ограничениями по коронавирусу составило от 6 до 15 процентов, — подтвердила «Реальному времени» гендиректор агентства маркетинговых коммуникаций Promotion Realty Виталия Львова. — И трафик, к сожалению, не восстановился.

— А есть критическая черта, после которой торговый центр может разориться как предприятие?

— Чтобы изменились внутренние коммерческие условия, ставки аренды и выручка, должны упасть обороты, выручка арендаторов. Если она падает, арендаторы начинают покидать торговый центр, растет вакансия и зачастую торговый центр после этого меняет собственника, либо отписывается банку.

Однако Казань, по мнению Львовой, пока от этого застрахована, потому что до недавних пор, здесь было мало ТЦ современного формата. Сейчас, говорит она, «ситуация ровно плохая, но не приведет к сиюминутным структурным изменениям».

— Основных рисков в перспективе два, — пояснила Львова. — Те торговые центры, которые закредитованы, теряя способность платить по кредитам, отходят банкам, те, которые свободны от кредитов, могут поменять собственников. Второй процесс происходит достаточно кулуарно, и крупный российский бизнес любит покупать активы, которые находятся в стрессе. Они могут приобретать активы, но сделки такого рода единичны. А банкам в текущей рыночной ситуации невыгодно брать на баланс актив, который трудно реанимировать по общерыночным причинам, поэтому они стремятся договариваться с собственниками и находить иные пути выхода из ситуации.