Казанский кооперативный институт собрал регионы, чтобы дать толчок к развитию гостинично-ресторанного сервиса

На всероссийской форсайт-сессии студенческих сервисных отрядов «Сервис — это бренд» в Казани обсудили, как обеспечить молодежь профессией мечты, а работодателя — квалифицированными специалистами

Фото: Ринат Назметдинов

Казанский кооперативный институт Российского университета кооперации провел в столице Татарстана профильный форум, посвященный работе студенческих сервисных отрядов. В течение трех дней молодые специалисты со всей России посетили множество конференций, круглых столов и объектов гостеприимства республики, чтобы повысить свои компетенции, обсудить будущее гостинично-ресторанного сервиса и найти пути для трудоустройства на работе мечты. Подробности — в материале «Реального времени».

В Казани собрали лучших в сфере гостеприимства

Всероссийскую форсайт-сессию студенческих сервисных отрядов «Сервис — это бренд» удалось организовать благодаря победе Казанского кооперативного института Российского университета кооперации в грантовом конкурсе Росмолодежи. Целью проекта стал живой диалог потенциальных работодателей и сотрудников в гостинично-ресторанном секторе и разработка стратегии развития сервисных трудовых отрядов до 2023 года.

В результате с 18 по 20 июня в Казани собрались 300 лучших молодых специалистов в сфере гостеприимства из 35 регионов России. Соорганизаторами мероприятия выступили «Российские студенческие отряды», аккумулирующие вокруг себя молодежь со всей России и предоставляющие им временную работу, а также Центрсоюз РФ.

По словам заместителя премьер-министра РТ Лейлы Фазлеевой, на сегодня в России сервис в области гостеприимства развивается, и это имеет особенное значение в регионе.

Для Республики Татарстан сервис невероятно важен, потому что мы привлекаем большое количество туристов, гостиничный бизнес представлен большим количеством моделей и, конечно, у нас много вопросов, связанных с организацией сервисов: гостиничного, ресторанного. Дорогие коллеги, друзья. Дерзайте, находите, стремитесь к новому, улыбайтесь! — напутствовала участников на официальном открытии мероприятия Лейла Фазлеева.

Готовят тех самых специалистов в сфере гостеприимства непосредственно в Российском университете коопераций. Вуз начинал работу в этом направлении совместно с Поволжским государственным университетом физической культуры, спорта и туризма.

— На начальном этапе реализации сервис был для нас сложным направлением. Нужно всегда улыбаться, находить подход к клиентам, иметь внутреннее тепло, чтобы люди, приезжающие к нам в гости, чувствовали себя как дома. Конечно, мы в этом преуспели и сегодня к нам приехали лидеры в сфере гостеприимства, — отметила ректор Российского университета кооперации, депутат Госсовета РТ Алсу Набиева.

Начав с малого, университет впоследствии запустил уникальный проект — «Международную школу гостеприимства». Это лаборатория с учебной симуляцией реальных объектов сферы услуг, где студентов обучают на практических занятиях. В рамках проекта созданы номер пятизвездочного отеля, кабинет цифрового гостеприимства, учебный ресторан, косметическая и парикмахерская зоны. За 2—4 месяца в «Международной школе гостеприимства» можно освоить такие востребованные профессии, как повар, официант, бариста, менеджер ресторана, парикмахер и других.

На начальном этапе реализации сервис был для нас сложным направлением. Конечно, мы в этом преуспели, и сегодня к нам приехали лидеры в сфере гостеприимства, — отметила ректор Российского университета кооперации, депутат Госсовета РТ Алсу Набиева.





Дорогу молодым

В рамках форсайт-сессии для участников провели ряд круглых столов и конференций с федеральными и региональными спикерами. Они обсудили работу с молодежью, тренды в области гостеприимства и поделились своим опытом. В программе также были экскурсии по казанским отелям и ресторанам, где молодые специалисты лично познакомились с татарстанским гостеприимством и качеством сервиса.

Непосредственно на базе Поволожского государственного университета физкультуры, спорта и туризма в день официального открытия форсайт-сессии разместили выставку достижений сервисных отрядов со всей России. Впрочем, на знакомстве с деятельностью организаций и общении с ее участниками ребята не ограничились и взяли все в свои руки, оперативно организовав концерт под гитару в общем кругу.

В день официального открытия форсайт-сессии организовали выставку достижений сервисных отрядов со всей России

Главное для молодежи — интерес

Одной из фундаментальных конференций форсайт-сессии стала «Студенческие сервисные отряды: достижения и вызовы». Заместитель министра молодежи РТ Алла Кондратьева рассказала на ней про трудовую деятельность, как элемент воспитания молодежи. По ее словам, ребята в возрасте от 14 до 35 на вопрос о том, что им нужно для счастья отвечают — работа.



— Это удивительно, потому что молодой человек в 14 лет задумывается о том, что в студенчестве он не хочет работать тем, кем в жизни никогда не будет. Он готов быть волонтером, работать за меньшие деньги — лишь бы ему это нравилось и привело в будущем к его профессии, — отметила Алла Кондратьева. В этом плане большую роль играют как раз студенческие отряды. Чтобы поддержать ребят, в Минмолодежи РТ создали портал «Работа молодым». Там можно найти подработку людям без опыта и с гибким графиком.

Одной из фундаментальных конференций форсайт-сессии стала «Студенческие сервисные отряды: достижения и вызовы»

Директор комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова обозначила необходимость в специалистах в сфере гостеприимства не только на время, но и на постоянной основе. Спикер заметила, что в столице Татарстана нехватка кадров ощущается особенно, ведь туризм в республике продолжает набирать обороты, а, получив образование, в профессию идут далеко не все выпускники.

Дальше целый блок посвятили истории развития сервисных отрядов, в том числе «Центрсоюза». О последнем рассказал Василий Шабалдин, ветеран студенческих отрядов и член правления РСО. Отряды «Центрсоюза» появились в 2016 году и в течение 5 лет организация участвует во всех профильных мероприятиях. А в прошлом году они открыли на базе Российского университета кооперации московский областной штаб студенческих отрядов.

— С ноября прошло совсем немного времени — чуть больше полугода. И мы видим, каким масштабным это движение стало в Московской области. Это в том числе благодаря заслугам ректора университета Алсу Набиевой, — рассказал Василий Шабалдин.