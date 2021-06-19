Цитаты недели: Путин — о семейном доверии, Сурков — об Украине, Бузова — о Губерниеве

Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»

О сожалениях

Я часто разговариваю с родственниками, у которых тяжело болеют пациенты с коронавирусной инфекцией. Каждый из них жалеет, что не вакцинировался. Каждый говорит: «Если бы я знал, точно бы вакцинировался, 100%». Когда начинаешь спрашивать, почему не сделали: «Я думал, меня это обойдет, я думал, это не про меня». И потом горькое сожаление, что один раз на выходе из метро укольчик не сделал.

Так на этой неделе убеждал прививаться заместитель министра здравоохранения Татарстана — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков. А еще он отвечал на критику отдельных вакцин в СМИ: говорил, что не прививаться гораздо рискованнее.

О коронавирусе

Мы считали, что ковид закончится в 2020 году, но он, к сожалению, продолжается. Мы сегодня видим у себя определенный рост. Да, мы уже месяц назад видели небольшой подъем, и тогда спад был после него. Но уже несколько недель мы в Татарстане находимся на стадии, когда не увеличивается число заболевших, но и не уменьшается. Успокаиваться очень рано. Очень рано! Либо мы заболеваем, либо мы вакцинируемся.

Об этом говорил на брифинге министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков. Он сказал, что сейчас в республике зарегистрировано уже 38 штаммов COVID-19, включая индийский. И это уже привело к тому, что болезнь становится тяжелее.

О Слуцком

Красава! Только приветствуем это во всех отношениях. Таким и должен быть футбольный тренер, он должен зажигать. «Рубин» — большая футбольная семья, которая должна жить и за пределами поля.

На этой неделе вышло интервью мэра Казани Ильсура Метшина «Спорт-Экспрессу»: в нем мэр заявил, что главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий — лучший на сегодняшний день тренер России, впитавший все самое лучшее мирового футбола. Медийность Слуцкого и открытость его экспериментам в СМИ и соцсетях мэр тоже, как видите, оценил.

Об идеях

С деньгами и у нас тяжеловато, а идей много.

Так, полушутя, отвечал президент Татарстана Рустам Минниханов гендиректору компании E-com PORTAL Марии Абдуллиной. Та предлагала создать в Татарстане центр электронной коммерции, где будут доступные складские площади и можно будет оказывать весь комплекс услуг предпринимателям. Для этого нужны деньги и земли, говорила она. Минниханов поручил проработать этот вопрос.



Об Уфе и Казани

Я могу, конечно, чего-то не знать, но, как мне кажется, бюджеты, которые там расходуются, могли бы расходоваться более основательно, чтобы город был красивым — ну хотя бы как Казань.

И вновь Уфу сравнивают с Казанью, причем в пользу последней. Это сделал рэпер Face (Иван Дремин, уроженец Уфы) в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. А еще один уфимский рэпер, Моргенштерн, покурил кальян в казанском аэропорту и выложил кадры в сториз. Налицо грубейшее нарушение закона, в аэропорту идет проверка, а оштрафовали, судя по информации в прессе, официанта, который и принес рэперу злополучный кальян.

Об отношениях

Толстой сказал, в жизни нет счастья, есть только зарницы его, дорожите ими. В такой ситуации [двухстороннего саммита] не может быть семейного доверия, но зарница его промелькнула. Все действия, связанные с ухудшениями российско-американских отношений, инициировались не нами, а американской стороной. Конгрессмены народ изобретательный, что они еще придумают, не знаю.

Главное политическое событие на этой неделе — переговоры президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена в Швейцарии. После этих переговоров лидеры стран провели пресс-конференции: на своей Владимир Путин охарактеризовал отношения между США и Россией словами про семейное доверие — точнее, его отсутствие. А на пресс-конференцию Байдена ни одного российского журналиста не аккредитовали.

О войне

Это в наших общих интересах, мы не хотим оказаться на ядерной войне. Путин это понимает, но он, насколько я понял, не готов сложить оружие, у него есть опасения, что мы пытаемся его сместить! Но это не движущие силы отношений между нашими странами, я поспешил его успокоить.

А это рассказывал уже Джо Байден американским журналистам после переговоров. Эксперты характеризуют переговоры скорее как удачные для сторон: важно хотя бы то, что они уже прошли. Плюс ко всему, стороны договорились вернуть ранее высланных послов — уже хоть какой-то симптом потепления.



О нигилизме и коварстве

Тотальный нигилизм, низкий уровень вакцинации и, кроме того, коварство самой инфекции тоже нельзя забывать.

Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснял подъем заболеваемости COVID-19. До него про нигилизм в отношении ограничительных мер говорила глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова. Напомним, очень серьезная ситуация сложилась в столице, где устанавливаются все новые рекорды заболеваемости. В Москву пришел индийский штамм коронавируса, более агрессивный, с тяжелым течением.

Между тем темпы вакцинации по-прежнему оставляют желать лучшего. Доводы антипрививочников пока одерживают убедительную победу над здравым смыслом. Хозяйке на заметку: среди новых мифов то, что к месту прививки прилипает монетка, что, несомненно, свидетельствует о том, что с вакциной в организм вводится чип. Попробуйте на досуге.

О футболе, коньяке и Астрид Линдгрен

Как не стыдно?! Я знала, что так закончится. Человек оскорбляет меня на протяжении стольких лет. Я пришла поддержать сборную России. Коньяк? Вы издеваетесь, я не пью, мне нельзя. Я лечусь, перенесла сложнейшую операцию.

А номинация «скандал недели» по праву уходит к перепалке спортивного комментатора Дмитрия Губерниева и телеведущей Ольги Бузовой в эфире «Матч ТВ». Губерниев поинтересовался у Бузовой, какая футбольная школа ей ближе — современная или советская. Бузова ответить затруднилась, на что Губерниев ответил цитатой из книги Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон»: «Вы уже перестали пить коньяк по утрам?» Эта реплика довела Бузову до слез — реакцию телеведущей мы привели выше.

О людях в плавательных костюмах

Это вообще были гражданские люди, которые приняли для себя в этой критической ситуации такое не совсем понятное решение. Они надели на себя эти костюмы и ничего умнее не придумали, чем плыть за лодкой Аксенова.

А самый странный инцидент случился во время визита главы Крыма Сергея Аксенова в охваченную наводнением Керчь. На распространенном видео Аксенов с сопровождающими плывут по затопленному городу на моторной лодке. За лодкой вплавь передвигаются три человека — изначально сообщалось, что это сотрудники МЧС. Но позднее в МЧС заявили, что это некие гражданские, которые просто взяли и поплыли за лодкой Аксенова. В итоге советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что эти люди были сотрудниками республиканской спасательной службы.

Об Украине

Украинцы очень хорошо знают, что в настоящий момент их страна в действительности не существует. Я говорил, что она может существовать в будущем. У нее есть национальная сущность. Но я задаюсь вопросом по поводу того, каковы должны быть [ее] границы.

Это заявление сделал Владислав Сурков в интервью газете Financial Times. Сурков, который в должности помощника президента России (2013—2020) курировал украинское направление, считает, что Украину спасет реформирование в сторону конфедерации. В интервью есть еще несколько громких цитат: например, сравнение Путина с императором Октавианом и выражение гордости за крымские события.