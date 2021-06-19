Цитаты недели: Путин — о семейном доверии, Сурков — об Украине, Бузова — о Губерниеве
Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»
О сожалениях
Так на этой неделе убеждал прививаться заместитель министра здравоохранения Татарстана — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков. А еще он отвечал на критику отдельных вакцин в СМИ: говорил, что не прививаться гораздо рискованнее.
О коронавирусе
Об этом говорил на брифинге министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков. Он сказал, что сейчас в республике зарегистрировано уже 38 штаммов COVID-19, включая индийский. И это уже привело к тому, что болезнь становится тяжелее.
О Слуцком
На этой неделе вышло интервью мэра Казани Ильсура Метшина «Спорт-Экспрессу»: в нем мэр заявил, что главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий — лучший на сегодняшний день тренер России, впитавший все самое лучшее мирового футбола. Медийность Слуцкого и открытость его экспериментам в СМИ и соцсетях мэр тоже, как видите, оценил.
Об идеях
Так, полушутя, отвечал президент Татарстана Рустам Минниханов гендиректору компании E-com PORTAL Марии Абдуллиной. Та предлагала создать в Татарстане центр электронной коммерции, где будут доступные складские площади и можно будет оказывать весь комплекс услуг предпринимателям. Для этого нужны деньги и земли, говорила она. Минниханов поручил проработать этот вопрос.
Об Уфе и Казани
И вновь Уфу сравнивают с Казанью, причем в пользу последней. Это сделал рэпер Face (Иван Дремин, уроженец Уфы) в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. А еще один уфимский рэпер, Моргенштерн, покурил кальян в казанском аэропорту и выложил кадры в сториз. Налицо грубейшее нарушение закона, в аэропорту идет проверка, а оштрафовали, судя по информации в прессе, официанта, который и принес рэперу злополучный кальян.
Об отношениях
Главное политическое событие на этой неделе — переговоры президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена в Швейцарии. После этих переговоров лидеры стран провели пресс-конференции: на своей Владимир Путин охарактеризовал отношения между США и Россией словами про семейное доверие — точнее, его отсутствие. А на пресс-конференцию Байдена ни одного российского журналиста не аккредитовали.
О войне
А это рассказывал уже Джо Байден американским журналистам после переговоров. Эксперты характеризуют переговоры скорее как удачные для сторон: важно хотя бы то, что они уже прошли. Плюс ко всему, стороны договорились вернуть ранее высланных послов — уже хоть какой-то симптом потепления.
О нигилизме и коварстве
Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснял подъем заболеваемости COVID-19. До него про нигилизм в отношении ограничительных мер говорила глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова. Напомним, очень серьезная ситуация сложилась в столице, где устанавливаются все новые рекорды заболеваемости. В Москву пришел индийский штамм коронавируса, более агрессивный, с тяжелым течением.
Между тем темпы вакцинации по-прежнему оставляют желать лучшего. Доводы антипрививочников пока одерживают убедительную победу над здравым смыслом. Хозяйке на заметку: среди новых мифов то, что к месту прививки прилипает монетка, что, несомненно, свидетельствует о том, что с вакциной в организм вводится чип. Попробуйте на досуге.
О футболе, коньяке и Астрид Линдгрен
А номинация «скандал недели» по праву уходит к перепалке спортивного комментатора Дмитрия Губерниева и телеведущей Ольги Бузовой в эфире «Матч ТВ». Губерниев поинтересовался у Бузовой, какая футбольная школа ей ближе — современная или советская. Бузова ответить затруднилась, на что Губерниев ответил цитатой из книги Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон»: «Вы уже перестали пить коньяк по утрам?» Эта реплика довела Бузову до слез — реакцию телеведущей мы привели выше.
О людях в плавательных костюмах
А самый странный инцидент случился во время визита главы Крыма Сергея Аксенова в охваченную наводнением Керчь. На распространенном видео Аксенов с сопровождающими плывут по затопленному городу на моторной лодке. За лодкой вплавь передвигаются три человека — изначально сообщалось, что это сотрудники МЧС. Но позднее в МЧС заявили, что это некие гражданские, которые просто взяли и поплыли за лодкой Аксенова. В итоге советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что эти люди были сотрудниками республиканской спасательной службы.
Об Украине
Это заявление сделал Владислав Сурков в интервью газете Financial Times. Сурков, который в должности помощника президента России (2013—2020) курировал украинское направление, считает, что Украину спасет реформирование в сторону конфедерации. В интервью есть еще несколько громких цитат: например, сравнение Путина с императором Октавианом и выражение гордости за крымские события.
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