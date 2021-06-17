«В Золотой Орде преобладал разговорный и письменный татарский язык»

Главного золотоордынского поэта почтили конференцией

Фото: татаровед.рф

В Казани прошла международная научная конференция «Средневековое письменное наследие татар», которую приурочили к 700-летию со дня рождения главного поэта Золотой Орды — Сейфа Сараи. Ученые из Казани и других городов России: Минска, Москвы, Чебоксар, Улан-Удэ, Новосибирска, Самары, Бахчисарая, а также ряда стран — Турции, Украины, США — выступили с 35 докладами, часть которых была посвящена жизни и творчеству «монгольского Пушкина», как еще называют Сараи. Подробности самых ярких выступлений — в материале «Реального времени».

То ли самарский, то ли сирийский

Конференция шла с подключениями через платформу Zoom, благодаря чему к ней удалось привлечь немало известных специалистов из Республиканского института высшей школы Беларуси, Государственного исторического музея, Назарбаева Университета, Висконсинского университета, Российской академии наук, Института востоковедения РАН, Института языка, литературы и искусств имени Ибрагимова. Ученые читали доклады на татарском, русском и английском языках.

Сейф Сараи родился в 1321 году, в месте, которое именует Камышлы. По одной версии это село в Самарской области. При этом один из выступающих, ведущий научный сотрудник отдела литературоведения Института языка, литературы и искусств им. Г. Ибрагимова Фарит Яхин предложил версию, что Сараи родился в Сирии, поскольку название одного из городов переводится как «Дом Камыша», «Камышлы йорт».



Сейф Сараи родился в 1321 году, в месте, которое именует Камышлы. Фото kitap.kz

Учился поэт, как понятно из его псевдонима, в ордынском Сарае, эмигрировал в Египет, где и скончался. Сохранились два его произведения: поэмы «Гулистан бит-тюрки» и «Сухайл и Гульдурсун». Вторую обыкновенно упоминают еще и в связи с тем, что в ней говорится о том, что Земля крутится вокруг Солнца — еще за 150 лет до Коперника: «Узнала любви притяженье душа, Землей вокруг Солнца круженье верша».

От Наки Исанбета до восточной миниатюры

При этом на конференции обсуждали не только творчество тюркского поэта. К примеру, Станислав Думин, ведущий научный сотрудник Государственного исторического музея, президент Российской генеалогической федерации, рассказывал о ревизиях татарских имений Великого княжества Литовского. Доцент кафедры татарской литературы КФУ Милеуша Хабутдинова — о личной библиотеке Наки Исанбета, которая перешла к ней по воле наследницы — вдовы писателя Юлдуз Исанбет. Алмаз Асхадуллин, руководитель ансамбля Alpar и аспирант Российского института истории искусств, открывший конференцию (не только же Фирдусу Тямаеву выступать в институте), говорил о музыкально-поэтической культуре татар средневековья. Александр Мартынюк, заведующий кафедрой историко-культурного наследия Беларуси Республиканского института высшей школы подробно разбирал, почему восточные миниатюры — это не просто образцы искусства, а источник, который показывает, как видели тогдашний мир его создатели и переводили их в слово.

Наконец, профессор Висконсинского университета и Назарбаева Университета, американский татарин во втором поколении Шамильоглу Юлай погрузился в вечно актуальную тему тюркологических измышлений на тему языка поэмы Кул Гали «Кыйссаи Йосыф», указав, что произведение написано не на булгарском либо татарском, а на огузском, однако оно очень полюбилось татарам, а потому его следует включать в историю литературы, но не считать образцом татарской поэзии.

Ильнур Миргалеев указал, что Сеифа Сараи необходимо популяризировать не только как поэта, но и как политического деятеля, дипломата, работавшего при Тохтамыше

В ответ историк Дамир Исхаков напомнил коллеге о племени «Кырык огуз», у которого были очень крепкие связи с булгарами. Возможно, следы надо искать здесь? Юлай предложил ему обсудить это уже лично.

На пленарном заседании слово взял руководитель Центра исследований Золотой Орды и татарских ханств им. М.А. Усманова Института истории им. Ш. Марджани Ильнур Миргалеев, который указал, что Сеифа Сараи необходимо популяризировать не только как поэта, но и как политического деятеля, дипломата, работавшего при Тохтамыше. Он предложил активно продвигать поэму «Сухайл и Гульдурсун», благо, в ней есть и романтическая, и героическая линии.

— В Каире сохранилось средневековое мусульманское кладбище. Оно тянется на многие километры. В будущем там мы собираемся найти могилу Сейф Сараи, — озвучил он планы университета.

Как считает профессор КФУ Хатыйп Миннегулов, творчество Сараи — это высшая точка развития золотордынской литературы, а потому странно, что оно перестало изучаться. Он предложил погрузиться в библиотеки Египта, Ватикана, чтобы найти новые произведения. Отметим, что не только татары, но и узбеки считают Сараи «своим» поэтом. Однако в докладе о наследии поэта Миннегулов назвал его, в первую очередь, татарским литератором.

Отметим, что не только татары, но и узбеки считают Сараи «своим» поэтом

— В Золотой Орде преобладал разговорный и письменный татарский язык. Во-вторых, основное население составляли предки современных татар — не только казанские, астраханские, самарские, ульяновские. Я имею в виду всех татар. Мы являемся наследниками этой Золотой Орды, ее культуры. Золотая Орда, несмотря на критические моменты, особенно от западных и русских ученых, — это период высокой культуры, науки, городской жизни.

А потому Миннегулов предложил назвать именем Сараи одну из улиц поэта и поставить ему памятник в Казани.

