Яхта «Милонга» под флагом 100-летия ТАССР завершила кругосветное плавание в Турции

Капитан яхты, 72-летний Алмаз Алеев, рад, что идею удалось воплотить, но говорит, что «проклятый ковид» принес много трудностей

Сегодня парусная яхта с тремя татарстанцами на борту и под флагом 100-летия ТАССР закончила 9-месячное кругосветное плавание — днем 14 июня она встала в турецкой марине. Яхта прошла около 45 тысяч километров, экипаж попадал в передряги, переживал разнообразные приключения — и вот наконец долгое плавание закончилось. «Реальное время» позвонило капитану яхты — 72-летнему патриарху татарстанского парусного спорта Алмазу Алееву. Он рассказал некоторые подробности своего путешествия.

Трое татарстанцев покорили «парусный Эверест»



Сегодня парусная яхта Milonga с татарстанским экипажем на борту пришла в марину турецкого Мармариса — таким образом завершив кругосветное путешествие по маршруту, который считается в мире парусного спорта своеобразным Эверестом. Капитан судна — 72-летний Алмаз Алеев, мастер спорта, яхтенный капитан океанского плавания и руководитель Парусной школы Татарстана. 32-летний помощник капитана Ильфат Миннибаев и 36-летний боцман Виль Сагитов прошли вместе с ним 45 тысяч километров, покорив три океана — Атлантический, Тихий и Индийский. Правда, Виль «сошел с маршрута» за пару недель до его окончания — по семейным обстоятельствам, был вынужден улететь домой чуть раньше. До конца кругосветки его сменил другой спортсмен, прилетевший из Татарстана.

Milonga вышла из Казани 28 июля 2020 года — таким образом, путешествие заняло 9 месяцев. Кругосветное плавание было приурочено к 100-летию ТАССР: логотип события нанесен на парус, а над яхтой реет флаг Татарстана. Планировалось, что яхтсмены передадут флаг 100-летия ТАССР представителям татарской диаспоры в Австралии, но планы спутал коронавирус.

На пути яхтсменов подстерегали разные неприятности: «Реальное время» писало, например, как они попали в карантин на Вануату. Но в итоге все закончилось благополучно, и амбициозная цель была достигнута. Трое смельчаков успешно завершили свое отчаянное приключение.

Алмаз Алеев: «Раньше никаких проблем не было, а теперь нет лирики и романтики...»

Вот что говорит «Реальному времени» капитан яхты Алмаз Алеев:

— Вынашивали мы эту идею давно. Воплотить в жизнь ее удалось при финансовой поддержке частного бизнеса. Вот только трудностей добавил проклятый ковид. Эпидемия изменила очень многое в таких путешествиях. Раньше никаких проблем не было — можно было зайти в порт любой страны, заплатить за стоянку и выйти в город, посмотреть. А теперь нет этой лирики и романтики. Конечно, мы безумно рады, что воплотили идею. Но из-за пандемии в том числе постоянно приходилось выполнять ряд бюрократических формальностей.

Рассказывая о том, как шла яхта, Алмаз Асхатович описывает маршрут:

— Мы стартовали из Турции 15 сентября. Вышли в Средиземное море, прошли через Алжир и Тунис. В Гибралтаре проблем вообще никаких не ощутили, хотя был самый разгар пандемии. Туда к нам должен был прийти судовой автопилот. Мы выходили в город, спокойно получили все, что нужно, подготовили яхту и вышли в Атлантику. Там было хорошо: в основном попутные ветра, видели летучих рыб и дельфинов… Красота! Когда дошли до Карибов, остановились на Гренадине — там ребята поздравили меня с днем рождения. Дальше прошли Панамский канал — там, конечно, не обошлось без бюрократии: например, при прохождении канала на борту обязательно должен быть лоцман. Но в целом особых проблем мы не ощутили.

Как самую приятную остановку капитан вспоминает несколько дней на Маркизах в Тихом океане. Говорит, там все совершенно свободно, не было никакого карантина, люди очень добродушные, и яхту снабдили продуктами, питьевой водой и топливом.

Мир не без добрых людей

А вот на Самоа яхту не пустили — велели идти дальше и не оказали совсем никакой помощи. Хотя, по международным кодексам, в случаях, когда на судне заканчиваются все припасы и топливо, оно имеет право зайти в любой порт мира, и экипажу должны помочь. Но в итоге пришлось тянуть до Вануату. А о том, что было там, мы вам рассказывали: именно на Вануату Milonga попала в карантин на долгих 14 дней.

— Но все благополучно разрешилось, — рассказывает Алмаз Алеев. — Потом мы подошли к Австралии, прошли Большой Барьерный Риф. Очень красивое место, но и очень опасное с точки зрения навигации. В Австралии мы должны были встретиться с соотечественниками, но законы там очень жесткие — нас не подпустили к берегу. Хотя в положение наше вошли, и когда мы подошли к Дарвину, нам подвезли припасы и топливо, очень по-человечески отнеслись к нам. Австралийцы охраняют здоровье своей нации, и я понимаю их строгие законы.

Дальше яхтсмены думали зайти на Бали, чтобы заправиться топливом — но за заход в порт потребовали 1 800 долларов. А поскольку путешествие финансировалось из пожертвований частной компании и личных средств яхтсменов, такую роскошь позволить они себе не могли.

— Пришлось почти на нуле топлива тянуть при слабом ветре. Еле дотопали до Шри-Ланки. И там та же история. Нас обещали заправить, но за заход в порт потребовали 1000 долларов. Хорошо, что в итоге мы встретили рыболовецкое судно — и там ребята нам помогли. И заправили нас, и рыбешки подкинули. Правда, сначала нас они за пиратов приняли. И немудрено — мы страшные, худые, бородатые… Потом нам так же помогал индийский тягач с баржой — они, когда узнали, что мы русские, совсем по-братски отнеслись. Добродушные, хорошие люди. И продуктов нам подкинули, и топлива…

На Мальдивских островах яхту ждал агент — здесь экипаж отдохнул несколько дней, поправил продовольственные и топливные дела и двинулся дальше.

«Они поняли, что брать с нас нечего»

В Аденском заливе Аравийского моря наши моряки пережили очередное приключение: к «Милонге» подошел мощный катер с шестью арабами свирепого вида на борту.

— У них там ни одной удочки, никаких признаков того, что они рыбаки. Подошли к нам и цепко так нас разглядывают все вшестером. И говорят: «Мы к вам на борт поднимемся». Я ответил: «Это исключено, все, ребята, гуд бай, нам надо дальше идти». Ну они смотрят на нас — поняли, что брать с нас нечего. У нас вид такой уже к концу кругосветки — мы все черные, тощие, высохшие… Так что удалось от них уйти, они и догонять не стали. А там места лихие, Сомали недалеко, так что экипажи друг на друга смотрят: не пираты ли идут?

В Суэцком канале яхтсмены сфотографировали злополучный контейнеровоз Ever Given, вошли в Средиземное море — и вот долгожданная Турция, окончание путешествия! Теперь морякам предстоит несколько дней отдохнуть — и потом окольными путями (в отсутствие прямого авиасообщения) добираться домой, в Казань.