Яхту с символикой 100-летия ТАССР с тремя татарстанцами на борту задержали в Вануату

Яхту «Милонга» с тремя татарстанскими моряками на борту задержали на днях в Вануату (островное государство в южной части Тихого океана). Об этом сегодня сообщили ТАСС в посольстве РФ в Австралии. По сведениям из дипмиссии, яхта, совершавшая кругосветное путешествие в честь 100-летия ТАССР, зашла в территориальные воды Вануату еще неделю назад, чтобы пополнить запасы пресной воды и топлива. Но татарстанские яхтсмены не предупредили власти о своем визите. Поэтому полиция Вануату встретила яхту, задержала ее экипаж и отправила в карантин (страна находится в режиме жесткой защиты от коронавируса — и это приносит плоды: за все время эпидемии здесь был выявлен только один носитель коронавируса, и тот на пограничном карантине).

Посольство России в Австралии предоставило нашим землякам всю необходимую консульскую помощь. Яхтсмены пока сидят в карантине, но российские дипломаты успокаивают общественность: в ближайшее время татарстанцы рассчитывают продолжить путь.

Напомним, парусная яхта Milonga вышла из Казани 28 июля. Руководит судном 71-летний Алмаз Алеев, мастер спорта, яхтенный капитан океанского плавания и руководитель Парусной школы Татарстана. Его команда — 32-летний помощник капитана Ильфат Миннибаев и 36-летний боцман Виль Сагитов. Целью троих смельчаков стало кругосветное путешествие на парусной яхте вокруг мыса Доброй Надежды и мыса Горн. Кругосветка приурочена к 100-летию ТАССР: логотип события нанесен на парус, а над яхтой реет флаг Татарстана.



Людмила Губаева