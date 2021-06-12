Опрос предпринимателей: должны ли ваши сотрудники работать в отпуске?

Я придерживаюсь средней позиции. Совсем не выходить на связь, например, если мне нужен какой-то документ, а человек знает, где он находится, не очень хорошо. Я думаю, что легкое присутствие должно быть. Ответить на звонок в разумных пределах человек может, чтобы это не мешало работе студии в его отсутствие.

Конечно, если человек сам проявляет инициативу и работает во время отпуска, это показывает его с хорошей стороны. Но в целом я за то, чтобы человек отдыхал и расслаблял мозг. Потому что отдых — это часть рабочего процесса. Чтобы быть готовым к новой рабочей неделе, человеку нужно отдыхать. А если он перенапрягается, это может привести к негативным последствиям, например, к ухудшению работоспособности.