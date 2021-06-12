Опрос предпринимателей: должны ли ваши сотрудники работать в отпуске?
Почти половина работающих россиян во время отпуска продолжают дистанционно участвовать в жизни компании и обсуждать дела, еще 37% — отвечают на звонки и просматривают почту. Такие данные приводит сервис по поиску работы SuperJob. И лишь 4% россиян принципиально не работают во время отдыха. Предприниматели, опрошенные «Реальным временем», рассказали, требуют ли они от сотрудников работать в отпуске и как относятся к тем, кто принципиально отключает мобильный телефон на это время.
Должны ли ваши сотрудники работать в отпуске? А как относитесь к тем, кто не выходит на связь и принципиально не работает в отпускной период?
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Татьяна Фисенко дизайнер, основатель и директор студии «Архиформа»
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Я придерживаюсь средней позиции. Совсем не выходить на связь, например, если мне нужен какой-то документ, а человек знает, где он находится, не очень хорошо. Я думаю, что легкое присутствие должно быть. Ответить на звонок в разумных пределах человек может, чтобы это не мешало работе студии в его отсутствие.
Конечно, если человек сам проявляет инициативу и работает во время отпуска, это показывает его с хорошей стороны. Но в целом я за то, чтобы человек отдыхал и расслаблял мозг. Потому что отдых — это часть рабочего процесса. Чтобы быть готовым к новой рабочей неделе, человеку нужно отдыхать. А если он перенапрягается, это может привести к негативным последствиям, например, к ухудшению работоспособности.
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Гульнара Чиклина директор компании «Лови момент»
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Мое мнение такое: если вы отпустили человека в отпуск, то его нужно отпустить и не беспокоить. Человек, работающий по трудовому контракту, а не в своем собственном бизнесе, не обязан в течение своего отпуска отвечать на телефонные звонки и что-то делать. Как правило, люди едут в отпуск куда-то с семьей, поэтому нужно уважать чужой отдых.
И я не предъявляю требования к наемным сотрудникам в равной степени, как я предъявляю их к себе. Люди не участвуют в этом бизнесе долями. У них — процент от того, что они сделали (если мы ведем речь о менеджерах). Однако есть директора, которые отпускают своих сотрудников в отпуск, но при этом просят отвечать на письма. Я считаю, что это неправильный подход.
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Сагит Гайфуллин директор ООО «Климат контроль»
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В каждой работе есть определенная специфика. Есть сферы, где человек может отключиться от работы. Но есть такая работа, где постоянно нужно быть на связи, как в нашем сервисном центре газового оборудования. В любом случае, если человек вышел в отпуск, на телефонные звонки он может ответить и подсказать какие-то моменты. Бывают и такие случаи, когда я могу своего сотрудника отпустить на два-три дня. На зарплате это никак не отразится. Считаю, что пока человек свои проблемы не решит, он хорошо работать не будет.
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Айрат Нагимов генеральный директор ИСК «Варикус»
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В нашей компании нет такой проблемы. Люди, которые находятся в отпуске и при этом нужны в рабочих процессах, всегда на связи.
Что касается того, когда люди сами изъявляют желание и работают в отпуске, у нас подобного рода инициатива неактуальна.
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Зуфар Исмагилов директор компании «Казанская мануфактура №1»
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Как работодатель я категорически против того, чтобы человек во время отпуска не брал трубку. Я считаю, нет ничего сложного в том, чтобы ответить на звонок. Как правило, перед отпуском с сотрудником есть договоренность, что по пустякам мы его точно беспокоить не будем. Допустим, менеджер ведет какого-то клиента, и он знает ключевые слова, моменты, которые действуют на него, — так почему бы не ответить на звонок?
А если человек самостоятельно проявляет инициативу и решает поработать в отпуске, я не возражаю. Но считаю, что отпуск на то и предоставляется, чтобы человек мог полноценно отдохнуть.
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Андрей Балта владелец «Промвест»
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Все зависит от договоренностей. Если человек принципиально не может ответить на звонок по состоянию здоровья, было бы неправильно загружать его работой. А если человек нормально себя чувствует и на нем завязаны важные контакты, то, конечно, он должен быть на связи. У моих сотрудников таких проблем не возникает.
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Петр Сафиуллин основатель бренда «Яратам»
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Я не против того, чтобы человек во время отпуска просматривал почту и отвечал на звонки, потому что это всегда хорошо. С другой стороны, если он отдыхает и никак не участвует в жизни компании в течение двух недель — тоже хорошо.
А если сотрудник сам решил поработать в отпуске — это его личное дело. У него есть законный отпуск, и он сам распоряжается своим свободным временем. Если он хочет участвовать в делах компании — почему бы и нет?
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Александр Лозовский директор розничной сети «Ситилинк»
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Те, кто работают по собственной инициативе, поступают неправильно. Потому что сотрудникам нужно переключаться и отдыхать. Если подходить к этому вопросу с прагматической точки зрения, они гораздо быстрее выгорают. Однако при этом людям, которые находятся на менеджерских позициях, быть на связи все-таки нужно. Но руководителям со своей стороны злоупотреблять этим не стоит.
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