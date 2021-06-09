День в истории: Борис Ельцин в Казани, крупный пожар в Москве и космическая шахматная партия

Чем примечательна дата 9 июня

Фото: Михаил Козловский

Сегодня, 9 июня, — Международный день друзей и архивов, в России — День группы советских войск в Германии. В этот день почти триста лет назад в Москве вспыхнул один из самых крупных за всю ее историю пожаров — огонь охватил центр города, даже Кремль пострадал. Также в эту дату в СССР учредили медаль «За взятие Берлина» и приняли закон о смертной казни за побег за границу, в США показали первый мультфильм про Дональда Дака, в Казахстане состоялись выборы президента. Кроме того, в Казань 9 июня 1996 года приехал Борис Ельцин. В этот день в разные годы родились первый российский император Петр I, немецкий астроном Иоганн Готтфрид Галле, американский воздухоплаватель Бен Абруззо. Скончались английский писатель Чарльз Диккенс, гватемальский писатель, лауреат Нобелевской премии Мигель Анхель Астуриас, советский конструктор Семен Лавочкин. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».

Борис Ельцин в Казани, послание жителям Иннополиса и Булгарский конгресс

В 2012 году в Иннополисе прошла торжественная церемония закладки капсулы с посланием жителям умного города. В мероприятии приняли участие премьер-министр России Дмитрий Медведев, президент Татарстана Рустам Минниханов и на тот момент министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров. Почетные гости дали старт строительству Иннополиса.



Фото: tatarstan.ru

В 1996 году 9 июня в Казань приезжал первый президент России Борис Ельцин. Он присутствовал на открытии концертного зала Казанской государственной консерватории имени Н. Жиганова вместе с первым президентом Татарстана Минтимером Шаймиевым. Кроме того, его визит запомнили по посещению праздника Сабантуй, где он, участвуя в народной игре, разбил горшок с завязанными глазами.

В 1990 году был образован Булгарский национальный конгресс. В него вошли сторонники идеи возрождения и этнокультурной консолидации булгар — древних предков татар. Они активно доказывали наличие булгарских корней у татарской нации.



Фото: realnoevremya.ru

Пожар в Москве, шахматная партия в космосе и медаль «За взятие Берлина»

В 1737 году в Москве вспыхнул один из самых крупных за всю историю столицы пожаров. Огонь охватил центр города, пострадал даже Кремль. Отмечается, что первым загорелся дом Милославских за Боровицким мостом. Он вспыхнул от свечки, которую поставила перед иконой солдатская вдова. Ветер был сильным, а время сухое. Было уничтожено более 2,5 тысяч дворов, 486 лавок и много церквей. Также пострадал 200-тонный Царь-колокол. Он был отлит двумя годами ранее, но еще находился в специальной литейной яме под бревенчатым навесом. От него откололся кусок весом 700 пудов.

В 1945 году в ходе Великой Отечественной войны Указом Президиума Верховного Совета СССР была учреждена медаль «За взятие Берлина». Она стала символом окончания войны и победы над фашизмом. Берлинская операция стала завершающей военной операцией советских войск в войне. Она продолжалась 23 дня — с 16 апреля по 8 мая 1945 года.

Фото: sportdiplom.ru

В 1995 году президенты России и Украины Борис Ельцин и Леонид Кучма подписали Соглашение о раздельном базировании российского Черноморского флота России и Военно-морских сил Украины. Начало этого процесса началось в 1994 году — тогда стороны подписали Соглашение о поэтапном урегулировании проблемы Черноморского флота, предполагающее раздельное базирование.



Дональд Дак, Лондонский симфонический оркестр и шахматы в космосе

В 1934 году вышел первый мультфильм с участием Дональда Дака. Этот персонаж впервые появился в мультфильме «Маленькая мудрая курочка». Его нарисовал аниматор Дик Ланди. Дональд был схож с современным персонажем — перья, цвет клюва и одежда была такими же, но его тело более толстое, а ступни меньше.



Фото: tlum.ru

В 1904 году Лондонский симфонический оркестр (англ. London Symphony Orchestra) под управлением немца Ганса Рихтера исполнил произведения Бетховена и Вагнера. Это был первый концерт оркестра, признанного впоследствии одним из лучших в мире. Этот музыкальный коллектив был основан в виде независимой самоуправляющейся организации и стал первым оркестром такого рода в Великобритании.

В 1970 году состоялась первая в истории шахматная партия между космонавтами в полете и «представителями Земли». Космос представлял экипаж советского космического корабля «Союз-9» — летчики-космонавты Андриян Николаев и Виталий Севастьянов; Землю — руководитель подготовки советских космонавтов, генерал-полковник авиации Николай Каманин и летчик-космонавт Виктор Горбатко. Партия продолжалась 6 часов. Связь осуществлялась по радио. Обмен ходами происходил при прохождении корабля над территорией СССР. Все участники партии «Космос — Земля» приняты в почетные члены Центрального шахматного клуба СССР.

Фото: ruchess.ru

В 1993 году в США состоялась премьера блокбастера Стивена Спилберга «Парк юрского периода». Научно-фантастический фильм был снят по мотивам одноименного романа Майкла Крайтона. Спилберг приобрел права на роман еще до его публикации в 1990 году, и Крайтон был нанят для адаптации своего произведения.

В 2019 году состоялись внеочередные выборы президента Республики Казахстан. 19 марта 2019 года Нурсултан Назарбаев подписал указ о сложении полномочий президента по собственному желанию. Действующим президентом стал председатель сената Касым-Жомарт Токаев. По конституции, он должен был быть главой страны до окончания выборного срока первого президента Нурсултана Назарбаева. Касым-Жомарт Токаев победил на выборах с результатом в 70,96% — он стал новым президентом Казахстана.