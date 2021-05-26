Татарстан оказался в числе регионов с наибольшим снижением выдачи автокредитов в апреле

В апреле текущего года Татарстан оказался среди регионов, продемонстрировавших наиболее серьезную динамику по снижению автокредитов — 32,2%, сообщается в данных НБКИ и «Автостата».



Также существенную динамику снижения продемонстрировали Самарская область (+46%), Чувашия (+40,2%), Пермский край (+30,3%) и Башкортостан (+28,8%). Москва и Санкт-Петербург не попали в число регионов со снижением выдачи автокредитов — в апреле по сравнению с мартом выдача выросла на 5,8% и 3,7% соответственно.

Несмотря на снижение выдачи автокредитов, Татарстан входит в 30-ку лидеров по объемам таких кредитов. Так, в апреле в республике их выдали 5,1 тыс. шт. Татарстан обогнали Москва (8,9 тыс. шт.), Московская область (6,5 тыс. шт.) и Санкт-Петербург (6,3 тыс. шт.).

Фото: realnoevremya.ru

В марте в Татарстане средний чек автокредита вырос по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 29,6%. С 703 463 рублей он увеличился до 911 385 рублей.

В первом квартале 2021 года россияне потратили на новые автомобили 680,3 млрд рублей, что на 8% больше, чем за январь — март прошлого года.

Маргарита Головатенко