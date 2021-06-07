Как семью депутата Казгордумы развели на криптовалюте

В потерпевших по делу на 100 млн рублей — еще шесть бизнесменов из Казани и один из Москвы

Фото: Ирина Плотникова

В Казани стартовал первый процесс по делу о хищении имущества в виде криптовалюты. В уводе эфириумов и zcash, а также рублей — всего на сумму 101,2 млн рублей — обвиняют бывшего гендиректора ИК «Альянс Капитал» Булата Ибрагимова. В числе поверивших в обещания дохода до 10—15% в месяц — экс-глава «Ак Барс Ипотеки» и семья депутата Казгордумы. Впрочем, как выяснило «Реальное время», обманутых может быть больше.

Освободился из колонии досрочно и пошел зарабатывать капитал



Выпускнику Казанского финансового университета Булату Ибрагимову в этом году исполнится 40. У него двое детей и две судимости.

В декабре 2011-го Вахитовский райсуд Казани наказал бизнесмена сроком в 3,5 года за растрату 12 млн рублей — средств двух клиентов инвесткомпании. Не прошло и трех лет, как тот же суд приговорил его за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности к 2,5 года — за аферу на 17 млн рублей со строительством жилья в коттеджном поселке «Лесная слобода».

По совокупности двух приговоров Ибрагимов получил 4,5 года колонии общего режима. Однако уже в мае 2015-го вышел на свободу — на год и месяц раньше окончания срока, поскольку Петречинский райсуд посчитал его достойным УДО.

На днях Булат Ибрагимов предстал перед Вахитовским райсудом Казани в третий раз. Разбираться в его деле поручено судье Ильдару Салихову. Недавно он вынес приговор по аферам с хищением акций «Газпрома» со счетов покойных детдомовцев и продлил арест беглому колумбийцу по делу о краже бриллиантов на 160 млн рублей. После чего иностранец, наконец, выдал примерное место, где в 2018-м спрятал ценности, и полиция откопала их в лесопосадке.

На первое преступление из новой серии бывший зэк Ибрагимов пошел через 3 месяца вольной жизни — в сентябре 2015-го, полагают силовики. Местом передачи крупных сумм стали казанские рестораны, ТРК «Сувар плаза» и московский международный центр «Москва-Сити».

Выпускнику Казанского финансового университета Булату Ибрагимову в этом году исполнится 40. У него двое детей и две судимости

Потерпевшими признали семь бизнесменов, их ущерб следователи МВД оценили от 970 тысяч до 36,8 млн рублей. Общий размер потерь по делу — 101 млн 247 тысяч 425 рублей 73 копейки. Вот только следов этих средств у ныне подсудимого силовики не нашли.

«Как и все серийные мошенники, он очень хороший психолог и вообще не глупый человек, а в части совершения преступных деяний очень умный. Втирался людям в доверие в течение долгого времени», — поделился с «Реальным временем» один из потерпевших.

Со слов собеседника, часть обманутых были знакомы с Ибрагимовым еще со времен учебы в КГФЭИ, на других он выходил, подбирая ключик к каждому. Говорят, как-то специально купил жене хиджаб, готовясь к встрече с одним богатым человеком, и зная, что тот требует от своей супруги того же. Другим ненавязчиво организовывал переговоры с потенциальными партнерами в Москве, которые якобы намеревались заняться производством-продажей в Татарстане и были заинтересованы в связях с местными. Потерпевшие не исключают, что партнеры были подставными, ведь ни одна сделка так и не выгорела.

Имидж успешного человека — дорогие авто, костюмы, часы — также работал на руку серийного мошенника, рассказал другой потерпевший. С его слов, заявления в полицию написали далеко не все, на что и рассчитывал обвиняемый: «Он знал, на что идет. Изначально была стратегия обмануть как можно больше людей на 500 млн рублей, спрятать деньги в криптовалюты и пойти отсидеть лет 5—7. К тюрьме он привык и хорошо себя там чувствует, книжки читает, образовывается. А к моменту выхода будет иметь капитал».

Суд продлил арест Булату Ибрагимову сразу на полгода — до 20 октября. Подсудимый и его адвокат Гульнара Нафикова (на фото) просили смягчить меру пресечения до домашнего ареста

Платил дивиденды из «своего» кармана?

Самую крупную сумму подсудимый, как сообщил гособвинитель Руслан Байбиков, получил у казанца Мамлеева. По данным источников «Реального времени», речь идет об Ильдаре Мамлееве, экс-гендиректоре ООО «Ак Барс Ипотека», который ранее также отметился как свидетель в уголовном деле ГК «ФОН» — в качестве инвестора, выкупавшего квартиры в строящихся домах для последующей перепродажи.

Как показало следствие, бывший зэк занялся распространением слухов среди знакомых о своих успехах на ниве торговли ценными бумагами на фондовых и торговых рынках. Уверял, что в сотрудничестве с американскими компаниями Dorman Trading и AMP Global Clearing получает «стабильный доход до 10% ежемесячно от разовых сделок, не проигрывает никогда и убытков не имеет». Целью «сарафанного радио» было привлечь к «успешному финансисту» людей с деньгами.

Так, по версии обвинения, с марта по ноябрь 2016-го Ибрагимов рассказал Мамлееву о возможности заработать — купить с дисконтом акции «Татнефти», КАМАЗа, «Нижнекамскнефтехима» и «Казаньоргсинтеза» для их дальнейшей выгодной продажи. Обещал не только вернуть все вложения, но и приумножить их на 8% от полученной суммы. Инвестор согласился и 1 ноября 2016-го передал ныне подсудимому 1 млн 480 тысяч рублей в машине своей супруги, припаркованной у ТЦ «Сувар Плаза». В обмен получил подписанный договор займа и расписку — как полагают силовики, эти документы трейдер составлял каждый раз, «желая скрыть факт преступления и создать видимость добросовестного исполнения обязательств».

Уже через пару недель Ибрагимов вернул Мамлееву 1,6 млн рублей, якобы вместе с полученным доходом. На деле же 120 «лишних» тысяч трейдер достал из своего кармана, чтобы завоевать доверие и в будущем завладеть суммой побольше, — информировал суд помощник прокурора района Байбиков.

Вину в преступлениях на суде Ибрагимов не признал

К 7 декабря того же года поверивший в успех инвестор передал частями еще 3 млн 746 тысяч рублей на покупку «голубых фишек». Причем в расписке Ибрагимов указал сумму в 3 млн 750 тысяч, убеждая, что включил сюда еще 4 тысячи от прошлой доходной сделки. Трейдер был так убедителен, что ныне потерпевший согласился принять заведомо подложную расписку, согласно которой заем на вышеуказанную сумму получал родственник Ибрагимова. Уже следствию этот родственник рассказал — при передаче не присутствовал, денег не видел.

В последующем возвратов «инвестиций с прибылью» и новых передач было еще несколько, всего за период «сотрудничества» с ныне подсудимым бизнесмен доверил ему 46 млн 856 тысяч рублей, а назад получил только 10 млн рублей.

Гражданский иск признал частично

Куда осторожнее действовал другой казанский бизнесмен Рамиль Ахметшин. Деньги Ибрагимову на выкуп акций КАМАЗа он отдавал через трех доверенных людей в офисе своей компании — и каждый раз лишь 10 млн рублей. На увеличение инвестиций не согласился даже после того, как трейдер три раза вернул ему вложенное в полном размере, да еще и с якобы набежавшим доходом от сделок с акциями — по 700 тысяч, а всего в 2,1 млн рублей. Ну, а последние 10 млн рублей, переданные уже в четвертый раз, в феврале 2018-го, к бизнесмену уже не вернулись.

В качестве доказательства сделки по покупке акций Ибрагимов каждый раз отправлял в WhatsApp фото выписки из реестра, где указывалось о приобретении акций. Как выяснилось позже, это были не подлинные выписки — место печати реестродержателя совпадало на всех снимках, что лишь доказывало — справки фабриковали на компьютере.

На первом заседании суда никто из потерпевших не появился. Один прислал своего адвоката (на фото — слева)

Особый интерес представляют два эпизода с хищением криптовалюты, именуемой силовиками «иным имуществом».

В числе потерявших это имущество москвич с казанскими корнями Алиакберов. По версии обвинения, Ибрагимов вышел на него в один из своих регулярных визитов в московский международный деловой центр «Москва-Сити» и убедил вложиться в «выгодные сделки с акциями российских и международных компаний». В итоге завладел сначала суммой в 100 тысяч долларов США (эквивалентной 6,3 млн рублей по курсу на июль 2018-го), а затем и тремя сотнями эфириумов или эфиров — одной из разновидностей криптовалют. На момент перевода в цифровой кошелек Ибрагимова виртуальный капитал оценивался в 4,7 млн рублей. В итоге общий размер хищения по этому эпизоду потерпевший и следователи оценили в 11 млн рублей.

Минимальный размер ущерба по данному делу — 970,8 тысячи рублей заявлен потерпевшим Климовым. Согласно версии обвинения, Ибрагимов обещал ему ежемесячный доход от 10 до 15% при вложении криптовалюты. В итоге получил согласие инвестировать сначала 47 эфириумов, затем 38 zcash (еще одна криптовалюта).

Назад в цифровой кошелек потерпевшего ни эти капиталы, ни дивиденды не поступили. «Ибрагимов продолжал обманывать Климова, что указанное имущество приумножается путем выгодных финансовых операций, и якобы возникли проблемы при выводе цифровой валюты с биржи», — сообщил суду гособвинитель. По данным «Реального времени», потерпевшим по этому эпизоду признан один из Климовых, имеющих отношение к компании «Эттон» и депутату Казгордумы.

Впрочем, на первом заседании суда никто из потерявших свои деньги и иное имущество не появился. Один прислал своего адвоката со ссылкой, что занят на деловой встрече.

По ходатайству прокурора Руслана Байбикова и с учетом позиции представителя потерпевшего суд продлил арест Булату Ибрагимову сразу на полгода — до 20 октября. Подсудимый и его адвокат Гульнара Нафикова просили смягчить меру пресечения до домашнего ареста.

Заметим, под стражей Ибрагимов находится с августа 2020 года.

Вину в преступлениях на суде он не признал. А вот по гражданскому иску — всего на 101 млн рублей — высказался так: «Частично [признаю]. С некоторыми суммами не согласен. Потому что я возвращал больше, и сумма иска должна быть меньше...».