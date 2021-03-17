Казанский суд посадил на 18 лет бывших детдомовцев за аферы с акциями «Газпрома»

Фото: «Реальное время»

По 9 лет лишения свободы со штрафами в 200 и 150 тысяч рублей назначил сегодня подсудимым Павлу Ефремову и Линуру Муртазину Вахитовский райсуд Казани. Первый будет отбывать наказание в колонии общего, второй — в колонии строгого режима, передает из суда журналист «Реального времени».



По решению председательствующего судьи Ильдара Салихова, приговор оглашался лишь во вводной и резолютивной части, поскольку преступления совершены в сфере экономической деятельности.

Суд посчитал доказанными все эпизоды мошенничества и покушения на таковое в отношении 222 тысяч акций ПАО «Газпром» на счетах покойных детей-сирот. Однако освободил Ефремова от наказания по двум эпизодам 2008 года в связи с истечением сроков давности. За сроком давности от ответственности по двум фактам лжесвидетельства и покушению на мошенничество освободили и Муртазина.

В то же время суд оправдал обоих подсудимых по двум эпизодам легализации преступных доходов (ст. 174.1 УК РФ), посчитав доводы обвинения в этой части несостоятельными. В этой части за бывшими детдомовцами признано право на реабилитацию, сообщает журналист «Реального времени».

После оглашения приговора супруга осужденного Ефремова не смогла сдержать слез и сообщила, что дело было заказным и они обязательно будут обжаловать приговор.

Напомним, сами подсудимые вину в этих делах не признавали, а гособвинитель — старший помощник прокурора Вахитовского района Айрат Ибрагимов просил для них наказания в 22 года.

После оглашения приговора председательствующий судья сообщил о вынесении частного определения в адрес замминистра внутренних дел — начальника Главного следственного управления МВД Татарстана Владимира Изаака в связи с вскрывшимися в ходе процесса нарушениями. Сам документ на заседании оглашен не был.