Честь капитанов: топливо терпящего бедствие «Татфлота» продали «с голодухи»

Команда татарстанского судна угодила под суд за мелкое хищение. Потерпевший благородно, но поздно, отказался от претензий

Как стало известно «Реальному времени», в Татарстане развернулась детективная история о присвоении и растрате имущества судоходной компании «Татфлот» капитанами теплохода «Волгарь-1». По версии обвинения, которую, кстати, поддержал на этапе следствия собственник судна, капитаны неоднократно продавали горючее налево и неслабо на том обогатились. Продавали, в частности, экипажу корабля самарской компании. Однако в итоге «Татфлот» отказался от претензий и прислал документ, что ущерба не было. Суд уголовное преследование прекратил. Подробности о том, куда и по каким причинам утекло топливо, когда капитан судна имеет право торговать имуществом судовладельца и почему руководство «Татфлота» не сразу оценило незначительность ущерба — в нашем материале.

«Топливо слил, денег не получил»



По версии следствия, капитаны-сменные механики «Волгаря-1» Олег Качалин и Алексей Осипов примерно в течение года — с сентября 2017-го по октябрь 2018-го неоднократно проделывали то же, что и герои культовой комедии «День радио» — сливали топливо на продажу. Но если киногерои на судне встали посредине Японского моря: «Ты соляру слил? — Но только полбака же. — Еще полбака до Японии хватило бы, предупреждать надо! Я тоже полбака слил», то капитаны «Волгаря-1» сливали только то топливо, которое сэкономили, так что дизель у них не глох.

Суть обвинения свелась к следующему. Алексей Осипов знал, как при движении теплохода сэкономить топливо, поэтому умел его беречь, создавал излишки, а потом подговорил Качалина эти излишки продавать. В результате речники сбывали солярку по цене от 18 до 22 рублей за килограмм капитану-сменному механику теплохода «Волгарь-2» самарского ООО «НерудПромСтрой» Сергею Дорофееву — тот при встрече как-то обмолвился, что не прочь приобрести горючее. Последняя продажа и слив топлива произошли 21 октября 2018 года в заливе «Лесная гавань» Приволжского района Казани — тогда из бака «Волгаря-1» в бак «Волгаря-2» перекачали две тонны дизтоплива на общую сумму 85 932 рубля. Сливал топливо по команде Качалина матрос, который о продаже не знал, а просто выполнял указание руководства.

Обвинение считает, что деньги за топливо Дорофеев передавал Качалину — «на карту либо наличными». В каюте у капитана-сменного механика нашли портмоне, а в нем 70 тысяч рублей. Однако сам он отрицал факт получения денег от продажи дизтоплива — заявил, что эту сумму ему дала взаймы теща, а брал он не для себя — для друга, «на покупку жилья».

Олег Качалин на следствии и суде подтвердил факт слива и продажи топлива, но вину не признал и твердо стоял на том, что он вреда собственнику судна не причинил, а, напротив, наименее убыточным для работодателя способом и в рамках закона решил созданную этим самым работодателем проблему.

Капитаны «Волгаря-1» сливали только то топливо, которое сэкономили, так что дизель у них не глох. Фото: portnews.ru

Кормить команду надо было?

Качалин пояснил, что АО «СК «Татфлот» на момент продажи топлива уже 3 месяца не платил команде судна зарплату и задолжал еще около 30 тысяч рублей за коллективное питание команды. А продукты для общего стола закупать было надо, и капитан их купил — и потратил на них 30 тысяч рублей со своей кредитной карты.

Особо он отметил, что, пытаясь возместить свои затраты, он решил продать топливо, не участвовавшее в рабочем цикле теплохода — из цистерны отстойного топлива, в которой оно накапливалось в течение двух последних лет и предназначалось для обогрева кают зимой во время ремонта. Он также утверждал, что денег за перекачанное в баки «Волгаря-2» топливо не получил, само это топливо было возвращено впоследствии «Татфлоту», а стало быть, никакого ущерба судовладельцу нанесено не было.

Уже на стадии следствия стало ясно: если команду кормить нечем, а рейс необходимо продолжать, капитан судна вправе продать что-то из имущества, находящегося на судне.

Статья 33 Кодекса внутреннего водного транспорта РФ гласит: «Капитан судна, у которого во время рейса возникает неотложная надобность в деньгах для продолжения рейса вследствие обстоятельств, которые капитан судна не мог предвидеть и устранение которых от него не зависит, вправе, если у него нет возможности или времени для получения распоряжения судовладельца, продать часть вверенного ему имущества, за исключением имущества, необходимого для продолжения рейса, и часть запасов пищевых продуктов».

Вот это, настаивали Качалин и Осипов, они и сделали — и что еще делать, если судовладелец зарплату не платит и команду не кормит?



Качалин пояснил, что АО «СК «Татфлот» на момент продажи топлива уже 3 месяца не платил команде судна зарплату и задолжал еще около 30 тысяч рублей за коллективное питание команды. Фото: news.vtomske.ru

Законно, но вызывает вопросы

Однако представитель «Татфлота» на следствии настаивал, что Качалин топливо похитил незаконно и причинил судовладельцу крупный ущерб. Правда, в ходе судебного процесса позиция компании судовладельца поменялась на 180 градусов.

— Законом не запрещено изменение позиции [в ходе судебного следствия], — кратко прокомментировали «Реальному времени» этот факт в юридическом отделе АО «СК «Татфлот».

— Суд выносит решение на основании тех доказательств, которые предоставляет следствие, сторона обвинения, — говорит известный казанский адвокат Лаврентий Сичинава. — Вначале идет предварительное следствие, затем, после утверждения прокурором обвинительного заключения, судебное следствие. В его ходе факты подтверждаются или не подтверждаются, и выстроенная следственными органами конструкция рушится. Но суд может прекратить дело как по реабилитирующим, так и по не реабилитирующим основаниям. Реабилитирующие — отсутствие события, состава преступления и непричастность лица к совершению преступления. Если же уголовное дело прекращено, например, за примирением сторон, за истечением срока давности, это не говорит о некачественном следствии, ведь вина доказана, но освободили от наказания.

Однако, по словам Сичинавы, в данном конкретном случае к «Татфлоту» возникает вопрос:



— Статья о которой идет речь, предусматривает ответственность за присвоение или растрату имущества, совершенные в крупном размере. И должны быть последствия в виде причинения крупного ущерба. И если ущерб не был причинен, должен быть вынесен оправдательный приговор за отсутствием состава преступления. Но почему только на суде компания заявляет о том, что ущерба не было? Следствие шло не один день, а много месяцев, так неужели раньше нельзя было разобраться? Это же можно было сделать еще до возбуждения уголовного дела, в рамках доследственной проверки. И того, что «Татфлот» говорит, что ущерба нет, недостаточно: следствие должно было провести экспертизу, которая и должна была установить, был или не был причинен ущерб на самом деле,

Юрист заметил, что подобные случаи в его адвокатской практике бывали, но редко.

Должник должника видит издалека

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», в отношении АО «СК «Татфлот» в августе 2020 года в очередной раз было введено наблюдение в связи с обращением должника в суд с заявлением о банкротстве, однако 31 мая производство по делу было прекращено. Предприятие с коллективом в 850 человек и уставным капиталом, превышающим 30,5 млн рублей, оказывается на грани банкротства не впервые, однако остается на плаву.

Выручка в 2020 году у «Татфлота» составила почти 600 млн рублей, чистая прибыль — почти 4,67 млн. Компанией через аффилированные предприятия на 100% владеет Револь Исмагилов — человек с таким именем и фамилией 6 лет назад выступал от имени ООО «Техводпром», принадлежащего зятю владельца ПСО «Казань» Равиля Зиганшина Тимуру Зайнутдинову. Того самого, которое 6 лет назад собиралось построить на береговой полосе Волги в Займище под Казанью крупный гостиничный комплекс.



«Реальное время» обратилось за комментариями по поводу истории с растратой имущества «Татфлота» в ПСО «Казань». Однако руководитель пресс-службы компании Светлана Брайловская ответила: «Я не имею отношения к компании «Татфлот».

Работодатель покупателя дизтоплива — капитана судна «Волгарь-2» — куда более скромная компания. Это зарегистрированное в Самаре 4 года назад ООО «НерудПромСтрой» с уставным капиталом в 10 тыс. рублей и коллективом работников из 27 человек. Первые два года фирма была безубыточной, а 2020 год завершила с 17,3 млн рублей чистого убытка. Кроме того, приставы должны взыскать с нее почти 3,3 млн рублей долгов по исполнительным производствам. По указанным в открытых источниках телефонам связаться с компанией не удалось.