Четыре «физика» и «Юлташ»: кто заявляется гасить 381 млн рублей долга «Татфлота»

Фото: Ринат Назметдинов

Очередь из желающих погасить долг

С начала 2021 года Арбитражный суд Татарстана рассмотрел целый ряд ходатайств о погашении долгов судоходной компании «Татфлот», которая с прошлого года находится в стадии наблюдения. Совсем недавно. В начале марта, суд удовлетворил одно из этих ходатайств — от некой Оксаны Синикиной, которая обязалась в срок до 1 апреля погасить долг в размере 381 млн рублей, подавляющая часть которого приходится на задолженность перед налоговой.

Об Оксане Синикиной не известно фактически ничего, можно лишь сказать, что она — одна из четырех физических лиц, которые вскоре после введения наблюдения в «Татфлоте» вызвались гасить его долги. Вместе с ней такие ходатайства заявили некие Дмитрий Ватолкин, Евгений Четайкин, и Сергей Агафонов. Первым двум суд отказал, а вот ходатайство Агафонова удовлетворил еще в начале сентября. Однако, как следует из документов суда, за отведенные ему 25 дней Агафонов сумму в 381 млн рублей так и не погасил.

Помимо физлиц гасить долги предприятия в марте вызвалось ООО «Юлташ».

С начала 2021 года Арбитражный суд Татарстана рассмотрел целый ряд ходатайств о погашении долгов судоходной компании «Татфлот». Фото: Максим Платонов

Временный управляющий «Татфлота» Сергей Щекочихин в разговоре с «Реальным временем» сообщил, что ему неизвестно, кто эти люди и по каким причинам они намерены погасить долги.

— Эти организация я не знаю. Если они действуют в рамках закона — пусть действуют в рамках закона. Пока я вижу, что это все в рамках действующего законодательства о банкротстве. Какой интерес, какую цель они преследуют — меня это не касается и не интересует.

При этом Сергей Щекочихин не считает, что действия этих лиц направлены на затягивание процесса. «Мое мнение — тот же «Юлташ» ничего не хочет затянуть, да и все остальные заявители тоже», — полагает он.

Хвосты «Юлташа» ведут к Зиганшину

«СК «Татфлот» в татарстанских СМИ часто называют частью бизнес-империи владельца ПСО «Казань» Равиля Зиганшина. В пресс-службе компании пока не ответили на запрос «Реального времени», с руководством «Татфлота» связаться не удалось (что в целом неудивительно: все-таки, зима-не время для основной деятельности судоходной компании).

О физлицах, которые заявляют о готовности гасить долги «Татфлота», неизвестно ничего кроме их имен — «Реальное время» готово предоставить им возможность прокомментировать ситуацию на страницах издания. ООО «Юлташ» также не имеет никаких контактов в открытом доступе. Зато через систему «СПАРК-Интерфакс» можно проследить сразу несколько свящей этой компании с ПСО «Казань», правда все они носят скорее исторический характер.

Сейчас директором и владельцем этой компании является некий Румиль Наугманов. Компания зарегистрирована два года назад, выручка за эти годы составляла 12 млн (2018 год) и 60 тысяч рублей (2019 год) соответственно, при символической чистой прибыли. Однако Нугманов также владеет ООО «ПК «Бетонстрой», который по итогам 2019 года показал 334,18 млн рублей выручки, правда при убытке в 1,4 млн рублей.

До Нагуманова компания принадлежала Ильдару Галиеву. В 2016 году ему (или же полному тезке) присваивали звание «Заслуженного строителя Татарстана» — тогда упоминалось, что он трудился заместителем исполнительного директора СК «Татдорстрой» (сейчас является банкротом). Эта компания через ООО «Ватан» принадлежит напрямую Равилю Зиганшину.

Упомянутое выше ООО «ПК «Бетонстрой» до Нагуманова принадлежал Руслану Сагитзянову — это полный тезка или же, что более вероятно, бывший топ-менеджер компании «Гранд-Проект», одной из подрядных фирм ПСО «Казань». Еще в 2018 году его задержали и предъявили обвинения в невыплате заработной плате и сокрытии денежных средств. Судя по данным судебной картотеки, процесс над ним в Приволжском районном суде идет до сих пор.

Александр Артемьев