В Казани «укротили строптивую»: консерватория представила свою версию оперы Виссариона Шебалина

Оценить работу казанских студентов приехали потомки советского композитора — автора произведения

В Большом концертном зале им. С. Сайдашева прошла премьера оперы Виссариона Шебалина «Укрощение строптивой» по пьесе Уильяма Шекспира. Ее представила оперная студия Казанской консерватории. Премьера уложилась только в два концерта в один день. Однако дата оказалась особенной — это день памяти композитора, Виссарион Шебалин скончался 29 мая 1963 года. Будет ли лирико-комическая опера жить на казанской сцене, как работу казанских студентов и педагогов оценили потомки советского композитора — автора оперы, и легко ли быть укрощаемой строптивицей — в репортаже «Реального времени».

Долгая дорога к опере

Музыка Виссариона Шебалина сегодня звучит нечасто. При этом «Укрощение строптивой» по праву считается одной из лучших лирико-комических опер ХХ века. Сочинение по мотивам одноименной комедии Уильяма Шекспира было задумано Шебалиным еще во время Великой Отечественной войны, когда композитор находился в эвакуации в Свердловске (Екатеринбурге). Однако на театральную сцену спектакль вышел только к концу 50-х годов.

У оперы непростая история. Работа над ней началась в 1942 году, после первой удачной постановки оперетты Шебалина «Жених из посольства» на текст Ардова. Композитор вновь решил обратиться к легкому жанру, выбрав комедию. Либретто к «Укрощению строптивой» создал Абрам Гозенпуд, тоже эвакуированный в Свердловск, но из Кирова. Музыка была написана быстро, но, когда Виссарион Шебалин представил ее в театре, стало ясно — произведение получается слишком серьезным. Тогда было решено переработать оперетту в оперу. Свет она увидела только в 1957 году на сцене Куйбышевского театра оперы и балета. Через месяц ее поставили в Большом, далее — в Ленинграде, Киеве и даже за рубежом.

«Веселую оперу писал парализованный»

Однако за эти годы произошли серьезные изменения в стране и жизни самого композитора. Шебалин с 1942 года начал восстанавливать Московскую консерваторию, став ее ректором. Однако постановление 1948 года о борьбе с формализмом в искусстве буквально сломало его жизнь — с поста ректора он был снят, подкачало и здоровье:

— Не столько лишения войны, сколько то самое злосчастное постановление сильно ударило по Виссариону Яковлевичу. Тогда многим композиторам пришлось очень несладко, их обвиняли, что они пишут плохую, антисоветскую музыку. Прадеда изгнали из консерватории, но друзья и ученики, среди которых был Тихон Хренников, например, его поддерживали. Ту веселую оперу он писал, будучи парализованным. Отказала вся правая сторона тела, работать он мог только левой рукой, правая же висела как плеть. Бабушка помогала писать партитуры, это был титанический труд. Прадед пережил несколько инсультов, поэтому просто удивительно, что музыка получилась радостной и яркой в то время, когда ему самому было очень тяжело. Когда мы узнали, что в Казани ставят оперу прадеда, мы сразу приняли решение ехать на премьеру, чтобы разделить эту большую радость. Со мной приехала и моя дочь Джамиля — в свое время ее папа закончил Казанскую консерваторию, — рассказала «Реальному времени» правнучка Виссариона Шебалина — Мария Лебеденко.

Собеседница издания преподает концертмейстерский класс в музыкально-педагогическом институте им. М.М. Ипполитова-Иванова в Москве. В своей работе с молодыми вокалистами она часто использует музыку Шебалина в качестве идеального учебного материала. Она выразила надежду, что студенты оперной студии Казани привезут оперу в ее институт, чтобы между музыкальными вузами завязалась творческая дружба.

Теперь в Казани есть своя партитура

Казанская оперная студия представила зрителю свою версию произведения. Дело в том, что показать на сцене БКЗ полноценный трехчасовой спектакль довольно сложно. Руководитель оперной студии Альфия Заппарова рассказала, что решено было, сохранив все голосовые партии, немного сократить инструментальную часть, а для большего понимания и лиричности происходящего ввести в спектакль отрывки из сонетов Шекспира.

— Мы очень долго искали партитуру «Укрощения строптивой» — ее практически невозможно найти. В итоге один из российских театров, по договору с ними я не могу назвать их, предоставил нам инструментальную партитуру, вокальные же партии нам самим пришлось набирать на компьютере. Но результатом работы стало то, что у Казани теперь есть своя, полноценная версия оперы Виссариона Шебалина. В постановке участвуют студенты всех курсов — с первого по пятый. Многие из них впервые выйдут на сцену — это серьезное испытание и, скажу с уверенностью, достойная путевка на большую сцену. Так, в 2013 году мы поставили «Ромео и Джульетту» на музыку Шарля Гуно. Тогда главные партии исполнили студенты Айгуль Хисматуллина и Филюс Кагиров. Сегодня они — заслуженные артисты, — поделилась успехами подопечных Альфия Заппарова.

Чем похожи артист и режиссер

Режиссер постановки, заслуженный артист Украины Ринат Бекташев, сказал по секрету, что после длительной подготовки сами репетиции спектакля заняли всего 25 дней. Но, по его мнению, сколько бы времени не было отпущено на новую постановку, его все равно будет мало:



— Опера непростая, но, благодаря комедийному характеру, нам удалось ее сделать достаточно легкой. Со студентами у нас давно сложился творческий и гармоничный тандем: у меня у самого «две пули в голове» и у каждого участника по пуле. Вот и получилось. Если серьезно, я считаю, что для студентов это большой опыт. Они впервые и двигались, и пели одновременно, для многих это было непривычно, поэтому было и сопротивление. Но в итоге им понравилось, ребята превратились в очень сплоченную команду: молодость, задор и талант дают свои результаты. Может, это и не шедевр получился, но точно — очень хорошая работа.

Сценическая речь от звезды телеэкрана

Оперная студия, созданная в 1993 году по инициативе ректора Рубина Абдуллина, воплощение мечты Назиба Жиганова о театре молодых актеров-вокалистов, достаточно часто радует казанцев новыми постановками. Одними из первых несколько лет назад они представили «Аршин мал алан» азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли, а также «Севильского цирюльника» Джоаккино Россини, «Тюляк» Назиба Жиганова, «Мою прекрасную леди» Фредерика Лоу, «Принцессу цирка» Имре Кальмана и многие другие произведения.

Над сценической речью и актерским мастерством студентов не в первый раз работала известная телеведущая, народная артистка Татарстана Лия Загидуллина. Она отметила, что в консерваторию берут только талантливых детей, а работать с ними — всегда одно удовольствие.



— Сценической речью я давно занимаюсь — 10 лет в театральном училище преподавала, и на телевидении готовила многих, они теперь по всем телеканалам работают. Здесь же дело немного новое. Каждые 2-3 месяца у нас новый спектакль, видишь результаты своего труда. Я вообще уверена — когда человек трудится и старается, у него все получается. Сегодня я чувствую удовлетворение от хорошо проделанной работы, — призналась Лия Загидуллина.

Отец-купец, а дочь — товар

Для спектаклей были собраны два равноценных состава студентов разных курсов. Мужа строптивой героини исполнил Степан Круглов в единственном числе, как и купец Минолла в исполнении Виталия Кодякова. Младшую купеческую дочь Бианку сыграли Мария Пугачева и Нина Кравченко. Главную роль Катарины, той самой строптивой старшей дочери купца Баттисты Минола, в дневном спектакле исполнила студентка Екатерина Муратова, в вечернем — Алсу Идрисова.

— Мне очень близок образ моей героини. Как и она я ненавижу лицемерие и ложь. Правда, выражаю это не в такой форме — не мучаю сестру Бианку, не истязаю ее. Но я сразу закипаю, когда вижу эти качества у других. Перевоплощение Катарины неслучайно, ведь внутри она действительно женственная и мягкая. Просто она не хотела, чтобы отец продавал ее как товар. Ей нужна была любовь, и в Петруччо она ее нашла. Мне легко было понять мою героиню, сегодня было легко вжиться в ее роль, — рассказала Муратова.

Будет ли показан спектакль «Укрощение строптивой» еще раз — пока неизвестно, однако по реакции зрителей на обоих спектаклях, днем и вечером, можно судить, что еще несколько сезонов он будет пользоваться успехом.