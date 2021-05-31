Бизнес-аккаунт дня: студия пилатеса и занятий на реформере из Нижнекамска

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 78-я

Последние два десятилетия сфера фитнеса развивается по многим направлениям: цель одних программ — развить мышечную массу тела или гибкость, другие помогают укрепить сердечно-сосудистую систему — всего более 20 видов. Светлана Сагидуллина — сертифицированный фитнес-тренер с многолетним опытом: одна из первых в Нижнекамске начала вести группы степ-аэробики и йоги. В прошлом году она освоила новые тренировки на реформере. О разных способах стать красивее и здоровее Светлана рассказывает в бизнес-аккаунте в сети «Инстаграм», который стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», реализуемого совместно с экспертами крупных СММ-агентств Поволжья.

В фитнесе — четверть века

— Я даже не мечтала быть фитнес тренером. И вот уже больше 25 лет я в фитнесе, — делится Светлана Сагидуллина, — Моя сознательная жизнь — это фитнес, фитнес, немного личной жизни и снова фитнес.



За четверть века работы тренером Светлана помогла стать здоровее и стройнее сотням жительниц Нижнекамска. А в прошлом году к основным направлениям, которые она ведет — пилатесу, флексу, суставной гимнастике и body ART, который не стоит путать с одной из форм авангардного искусства рисования на теле, добавилось новое — она начала вести занятия на реформере.

Как рассказывает тренер — это универсальный тренажер, который помогает проработать абсолютно все группы мышц. Упражнения выполняются на незакрепленной, скользящей платформе, что требует дополнительных усилий, за счет чего и работают глубокие мышцы, а нагрузки на суставы и позвоночник не будет. Кстати, это специальное оборудование для фитнеса изобрел еще 100 лет назад основатель фитнес-направления Джозеф Пилатес.



Аналитический разбор аккаунта фитнес-студии провела контент-менеджер коммуникационного агентства «Без воды» Дарья Максименко. Экспертный блог, считает она — классный инструмент для самовыражения и монетизации. Самовыражение может быть с каким угодно оформлением, шапкой и лентой, а вот монетизация и лояльность аудитории зависят от хорошей упаковки.



Стилистическое оформление историй не вяжется с лентой

Имя профиля — это жирная строчка в шапке профиля. Важно делать его на русском языке и указывать, чем именно вы занимаетесь. Я не сразу поняла из какого вы города, поэтому можно написать «Пилатес и реформер г. Нижнекамск». Хотя, насколько я понимаю, пилатес — это физические упражнения, а реформер — тренажер. Тогда логичнее будет написать «Тренер по пилатесу г. Нижнекамск» или «Тренер по пилатесу Светлана»

Шапка профиля оформлена хорошо, понятно, чем вы занимаетесь. Пишите слова с маленьких букв (персональные, сплит, реформер) и добавьте пробел в номер телефона: +7 (919) 682-43-94. Или забейте номер телефона в настройках, чтобы в профиле была просто кнопка «позвонить». Можно сделать Taplink — сервис, который объединяет несколько ссылок — он выглядит как сайт, адаптированный под платформу Instagram, удобен для аудитории и повышает конверсию на обращения. Добавьте туда предпочитаемый способ связи (WhatsApp или может быть, Viber), все ваши услуги со стоимостью, календарь занятий, возможно, сертификаты и проч.

Хайлайтс. Круто, что они есть, и хорошо, что оформлены. Но стилистическое оформление историй не вяжется с самой лентой. Лента светлая и спокойная, а актуальные — фиолетово-зеленые. Это не критично, но я бы поставила что-то светлое и минималистичное.

Старайтесь адаптировать истории под формат 9:16, используйте 2-3 шрифта и придите к единому оформлению. Например, отзывы из диалога можно вырезать в программе remove.bg за минуту и лепить их на нейтральный фон.

Нравится, что у вас есть хайлайтс с результатами, отзывами сертификатами. Можно ещё сделать «Вопрос-ответ», «Услуги», «Как записаться» и проч. А можно, как я уже говорила, последние два пункта добавить в Taplink.

Видно, что аккаунт любят и развивают

Лента. Визуал сейчас выглядит разрозненным. Как и в историях, в ленте старайтесь использовать максимум три шрифта. При установке обложки на видео, старайтесь делать их одинаковыми и полными, одного размера и шрифта так, чтобы надписи не обрезались квадратом. Используйте одну заглавную букву на предложение. Плохо — «Как вы Ухаживаете За собой?», хорошо — «Как вы ухаживаете за собой?». Старайтесь убирать водяные знаки видео, можно купить приложение, а можно просто обрезать само видео.

При загрузке IGTV учитывайте, что их обложками являются фотографии, стоп-кадры, графики и в ленте они обрезаются. Поэтому рекомендую делать и загружать обложку отдельно. Сделать обложку можно в приложении Canva.

Перед съемкой видео не забывайте протирать камеру телефона и устанавливать самое высокое качество, потому что Instagram его сжимает. Используйте штатив или стабилизатор, старайтесь на заваливать горизонт. Сами видео мне понравились, видно, что при их создании стараются. Для вдохновения можно посмотреть аккаунт фитнес-тренера Дмитрия Путылина @dmitryputylin. Он не идеальный, но в нем нет ошибок, на которые я указала выше.

Тексты. Используйте корректные кавычки — елочки « », внутри кавычек лапки „ “. Не путайте тире, минус и дефис. Не рекомендую писать что-то в скобках ­­— информация воспринимается как неважная. У заголовков не ставятся точки, но заголовки в текстах нужны, они должны привлекать внимание и интриговать.

Не используйте много восклицательных знаков, они кричат. То же самое с капслоком, ОН КРИЧИТ ЕЩЁ БОЛЬШЕ. Можно добавить чуть больше смайлов на тексты, но это необязательно, 1—3 на пост — отлично. Увидела продающие посты, полезные, информационные и иногда личные. Это отлично, их нужно чередовать.

Продвижение. Чтобы увеличить охват аудитории можно использовать промоакции на полезные, продающие посты и таргетированную рекламу. Промо запускаются в Instagram, а таргетированная — на Facebook. В целом видно, что аккаунт любят и развивают. А это непременно приводит к успешному результату. Удачи!