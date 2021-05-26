Бизнес-аккаунт дня: визажист из Елабуги Алина Забражных

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 75

Жительница Елабуги Алина Забражных — профессиональный стилист и визажист. Девушка предлагает свои услуги жителям города уже четыре года, знает о трендах в мейк-апе не понаслышке. Бизнес-аккаунт, посвященный ее любимой работе, стал очередным участником спец-проекта «Реального времени», который реализуется совместно с ведущими СММ-агентствами Поволжья.

Захватывающая, но непростая работа

Прежде чем освоить искусство макияжа, Алина Забражных профессионально занималась танцами, получила диплом педагога-хореографа, была участницей городского шоу-балета. Но в 2017 году решила получить еще одну профессию — пошла учиться на визажиста. Сегодня Алина не только предлагает свои услуги по макияжу, но и учит клиенток на курсах и мастер-классах его основам, рассказывает о последних тенденциях в бьюти-сфере. По ее словам, она помогает девушкам «составить элегантный образ, правильно подобрать грамотный макияж и аккуратную прическу с учетом физических данных, характера и образа жизни».



Но и сама девушка постоянно совершенствует свои навыки, проходя обучение у ведущих экспертов по мейк-апу в России. Алину можно назвать звездным визажистом — ее услугами пользуются артисты, приезжающие на гастрольные выступления в Елабугу. Помогает она и тем, кто собирается на фотосессии. По ее мнению, «выбирать образы для фотосессий — захватывающая, но непростая работа: здесь, в первую очередь, требуется идея, соответствующая укладка, макияж, тематические костюмы и декорации».

Сегодня бизнес-профиль специалиста по визажу и стилиста анализируют эксперты SММ-агентства «Social Lift» (г. Ульяновск). Уже 8 лет оно работает на рынке digital-агентств, специализируясь на экспертизах в области маркетинга в социальных сетях.



Поиграть с именем и добавить профобозначения

Аватар хороший, отражает концепцию профессии, показывает макияж.

Название: довольно сложно написана фамилия в названии, можно написать проще. Обычно мы не рекомендуем использовать в названии аккаунта дополнительные символы, но в данном случае это обосновано тем, что фамилия сложная и без нижнего подчеркивания было бы невозможно её прочитать. По названию непонятно, чем вы занимаетесь, можно попробовать поиграть с именем и добавить мейкаперские обозначения: makeup, mua, master, как в примерах:





Имя аккаунта: с ним все отлично, аккаунт хорошо индексируется, стоит на 3 месте по запросу “визажист Елабуга” и на 2 по запросу “стилист Елабуга”. Можно заметить, что на 1 месте стоят профили, в названии которых фигурирует предоставляемая услуга.



Подписки/подписчики: подписки должны составлять не более 20% от числа подписчиков. В вашем аккаунте этот баланс сильно нарушен — количество подписок превышает количество подписчиков. Посмотрите, как органично выглядит нормальное соотношение подписок и подписчиков:

Био: хорошее описание ваших услуг в био, можно добавить, какие именно макияжи вы делаете, однако не стоит второй раз прописывать имя (make up AZABRAZHNYH), потенциальные клиенты уже поняли, как вас зовут, по названию аккаунта. Единственное, можно прописать фамилию на русском. Один пункт не отделен пробелом.

Телефон в описании: номер сотового телефона лучше сделать кликабельным — клиентам вряд ли удобно вводить его вручную.

Архивы сторис: ни на одном архиве нет обложки, что нарушает визуальную составляющую вашего профиля. Два архива называются одинаково. Все названия написаны разными буквами — где-то капслоком, где-то обычными, что тоже нарушает визуальное восприятие. Примеры оформления архивов:



Раздел отметки: с данным разделом все в порядке. Совет: просто следите за тем, чтобы у вас не высвечивались спам-ответки, и сразу удаляйте их.

Рубрики помогают клиентам

Контент: контент довольно живой — фотографии клиентов, видео, ваши фотографии. Можно поработать над оформлением: продумать контент так, чтобы публикации сочетались, либо имели что-то общее, например, цвет. Также можно выстраивать фотографии в профиле определенным образом — шашки, ряды, чередование цветов. Можно добавить рубрики, например, во многих профилях визажистов есть видеорубрика с процессом + было/стало. Рубрики помогают клиентам понять, почему они должны пойти именно к вам:

Работы+бьюти-продукты



Только работы

Оформление “шашки”

Оформление по рядам

Работы+макросъемка работ



Обратная связь: с этим пунктом все в порядке, вы взаимодействуете с аудиторией, отвечаете на комментарии.

Новый раздел в Instagram “Путеводители или гайды”: гайд — это своеобразная подборка уже размещенных вами постов с возможностью добавить описание, разметку и визуальное оформление. Можно разделить ваш контент по направлениям: “косметика”, “работы”, “процесс”, “обучение”.

IG TV: в вашем IG TV не хватает обложек на видео. Также можно придумать рубрики, например, процесс работы над макияжем, обзор на средства, вопросно-ответные видео:



Нет динамики в количестве подписчиков

Аналитика аккаунта: для вас мы провели углубленный анализ контента с февраля по май. Отсутствует динамика в количестве подписчиков. Рекомендуем вам следить за этим и развивать свой аккаунт.

Вовлеченность — это количество пользователей Instagram, которые лайкают, комментируют или как-то иначе взаимодействуют с вашим контентом. У вас она в 2.25 раза ниже, чем у похожих страниц, это показывает, что взаимодействий с вами со стороны подписчиков не так много.



Вы используете все форматы публикаций, что положительно сказывается на аккаунте.

Продвижение: продвижение аккаунта не ведется, что с течением времени отражается в снижении комментариев и лайков.