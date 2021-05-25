Тренд крупных предприятий: как в Татарстане развивают корпоративный спорт

Фото: ОА «ТГК-16»

Татарстан по праву считается одной из спортивных республик России. Статистика показала, что больше половины населения РТ — 51,3% — систематически занимается физической культурой и спортом. Во многом эта цифра связана с развитием корпоративного спорта. Предприятия поддерживают сотрудников-спортсменов и создают условия для физических занятий.

Корпоративный спорт становится трендом в Татарстане

«Спорт является одним из приоритетов социально-экономического развития Татарстана», — подчеркнул президент республики Рустам Минниханов на заседании Совета при полномочном представителе президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе.

Статистика показала, что больше половины населения РТ — 51,3% — систематически занимается физической культурой и спортом. Количество вовлеченных людей растет, в том числе благодаря усиленному развитию корпоративного спорта. Так, в этом году в Казани прошел корпоративный фестиваль «Трудовых резервов». В мероприятии приняли участие более трех тысяч сотрудников различных компаний.

— Для республики развитие корпоративного спорта как одного из направлений массового очень важно, мы уделяем этому серьезное внимание. В этом году Казань станет площадкой проведения нескольких событий всероссийского уровня, и уверен, это послужит дополнительным толчком к популяризации корпоративного спорта в республике, — отметил важность подобных мероприятий министр спорта РТ Владимир Леонов.

Легендарный футболист — энергетик

Развитие корпоративного спорта позволяет сотрудникам почувствовать себя единой сплоченной командой, выделить лидеров, что немаловажно для любой мотивации, поддержания корпоративной культуры компании. На предприятиях ГК ТАИФ это отлично понимают, поэтому спорту уделяется повышенное внимание.

Работники энергетической компании ТГК-16, например, активно участвуют в различных соревнованиях на первенство города, республики, страны. А на станциях ежегодно проходят спартакиады между отделами.

На станциях ТГК-16 ежегодно проходят спартакиады между отделами. Фото: Ринат Назметдинов

Более того, деятельность профсоюза Казанской ТЭЦ-3 (входит в АО «ТГК-16») тесно вплетена в историю появления Спартакиады трудовых коллективов Электропрофсоюза Татарстана. Родоначальником этого спортивного движения считается экс-руководитель профсоюза станции Масгут Аскаров.

Масгут Фатыхович Аскаров — легенда казанского футбола, мастер спорта, вратарь сборной Татарстана 1970-80 годов, многократный чемпион и обладатель Кубка республики, а также обладатель Кубка СССР среди автономных республик в составе сборной Татарии. В 1992 году Масгут Аскаров вступил на должность руководителя профсоюза Казанской ТЭЦ-3. И сразу же стал активно развивать спортивное направление на станции.

В 1992 году Масгут Аскаров вступил на должность руководителя профсоюза Казанской ТЭЦ-3. Фото: Ринат Назметдинов

— Сотрудники ТЭЦ сразу увлеклись футболом. Я для них искал и покупал спортинвентарь, договаривался в школах с арендой спортзалов. В 2000-м году я предложил организовывать спартакиады среди энергетиков Казани. В то время подобные соревнования не проводились, — поделился воспоминаниями известный футболист.

Вклад профсоюзного лидера Казанской ТЭЦ-3 в развитие корпоративного спорта увековечили. Сегодня турнир казанской зоны по мини-футболу носит имя Масгута Фатыховича Аскарова. А кубок Аскарова считается одной из самых престижных наград среди любителей.

«Помню, как в Афинах громко ревели трибуны»

Начинания Масгута Фатыховича на Казанской ТЭЦ-3 продолжает председатель первичной профсоюзной организации станции Рамиль Ариткулов. Спорт для него, как и для Аскарова, — неотъемлемая часть жизни, наряду с работой и семьей.

В свое время Ариткулов состоял в сборной России по легкой атлетике и представлял честь страны на различных мероприятиях мирового уровня. В 2003 году он занял второе место на Всемирной летней Универсиаде в Южной Корее. В 2004 году выступал на Олимпийских играх в Афинах.

В 2004 году Рамиль Ариткулов выступал на Олимпийских играх в Афинах. Фото из личного архива Рамиля Ариткулова

— Помню, как в Афинах громко ревели трибуны. Эти ощущения не передать словами, ни с чем не сравнимые впечатления! — рассказал о нахлынувших воспоминаниях профсоюзный лидер.

Рамиль Ариткулов — чемпион России в беге на 800 метров и действующий рекордсмен Татарстана и Башкортостана в беге на 800 метров. Его рекорд — 1,45 секунды — не побит до сих пор.

— На станции мы активно поддерживаем развитие физкультурно-оздоровительного направления. Здесь всегда занимались спортом. Сотрудники участвуют в станционных, городских и республиканских соревнованиях. Инициативу активно поддерживает и руководство: директор ТЭЦ также принимает участие в соревнованиях по волейболу между цехами. На станции работает и небольшой тренажерный зал, есть место для занятий настольным теннисом, — рассказал Рамиль Ариткулов.

«Спорт развил во мне самодисциплину»

В 2015 году на Казанской ТЭЦ-3 была создана футбольная команда «Энергия». Основной костяк составили работники станции, возглавил «Энергию» ведущий инженер по расчетам и режимам Кирилл Киреев. Сегодня молодой человек уже не представляет своей жизни без футбола, а спорт помог развить ему самодисциплину и целеустремленность.

— Не всегда физическая выносливость и наличие опытных игроков может гарантировать победу. Главное в футболе — это сплоченность, высокий уровень самоорганизации и умение сработать как единый организм, — заверил нас Кирилл.

В 2015 году на Казанской ТЭЦ-3 была создана футбольная команда «Энергия». Фото: Рината Назметдинова

Футболисты Казанской ТЭЦ-3 не любят проигрывать. На поле они уже выходят нацеленными на победу. Два года подряд «Энергия» становилась обладателем кубка Аскарова в финале турнира по мини-футболу в рамках Спартакиады Электропрофсоюза РТ ВЭП. В копилке достижений также серебро в турнире по мини-футболу среди любительских команд «Кубок Победы» в Москве.

«За микросекунду надо принять единственно правильное решение»

Волейболом юрисконсульт Казанской ТЭЦ-3 Елена Шадрина занимается с детства. Окончила спортивный класс гимназии №102, затем на крупных турнирах представляла честь вуза. Сегодня Шадрина играет в женской волейбольной (ветеранской) сборной РТ. Команда выиграла все матчи, в которых участвовала: шесть чемпионатов России, четыре Кубка России и три чемпионата Европы.

Елена Шадрина играет в женской волейбольной (ветеранской) сборной РТ. Фото: Рината Назметдинова

— Полет мяча после подачи — от 100 до 140 км/час. За микросекунду надо принять единственно правильное решение: обработать мяч и довести его. В моей профессии все тоже самое: юрист во время судебных заседаний решения принимает за доли секунды. Ты не можешь попросить перенести судебное заседание, чтобы сформулировать свою позицию. Должен сразу дать ответ, — рассказала Елена Шадрина.

«Спорт закалил характер»

Сотрудники ТГК-16 активно развивают себя и в силовых видах спорта. Начальник смены Казанской ТЭЦ-3 Айрат Гафаров достиг больших высот в силовом троеборье, неоднократно становясь чемпионом Казани. Затем увлекся бодибилдингом.

— За 25 лет занятий спортом я участвовал в более 50 соревнованиях. В 2003 году на чемпионате России занял первые места в двух категориях: мужской культуризм до 175 см и в атлетической паре вместе с партнершей Натальей Быстровой. После этого нас пригласили в сборную России для участия в чемпионате Европы по культуризму. Он проходил в Германии в городе Нойкирхен. Там мы завоевали звания чемпионов Европы, — рассказал Гафаров.

Начальник смены Казанской ТЭЦ-3 Айрат Гафаров достиг больших высот в силовом троеборье. Фото из личного архива Айрата Гафарова

Успехов энергетик достиг и в армрестлинге. В 2016 году он завоевал золото на национальном чемпионате Европы. А после стал чемпионом России и даже установил рекорд в упражнении хап (подъем веса пальцами в армрестлинге — прим. ред.).

В 2018 году в Москве спортсмен еще раз подтвердил звание чемпиона Европы. В 2019 году на Кубке Евразии выполнил норматив мастера спорта международного класса по армрестлингу.

— Спорт помог закалить характер, появилась уверенность в своих силах, целеустремленность. Тренировки дисциплинируют, становишься внимательным и собранным, — рассказал Айрат Гафаров.

«Шахматы помогают в жизни»

Спортивный образ жизни поддерживают и в другом филиале ТГК-16 — Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1). На территории станции находится спортивно-оздоровительный комплекс с волейбольной площадкой, зоной для бадминтона, тренажерным залом, бассейном и сауной.

— У многих крупных предприятий спортзалы находятся далеко от промзоны, в городе. После работы не всегда есть силы для тренировки. Поэтому многие по-доброму завидуют нашим ребятам, когда узнают, что мы можем заниматься в обед на своей территории, — рассказал руководитель спортивно-оздоровительного комплекса Нижнекамской ТЭЦ-1 Алексей Власов.

Развит на Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) и такой интеллектуальный вид спорта, как шахматы. В прошлом году станция стала безусловным лидером шахматного турнира среди команд Электропрофсоюза РТ ВЭП.

Шахматам Вячеслава Баринова обучил отец. Фото из личного архива Вячеслава Баринова

Призовые места в состязаниях занимает старший инспектор по охране труда станции Вячеслав Баринов. Шахматам его обучил отец. Вячеславу на тот момент было четыре с половиной года.

Успехи шахматиста впечатляют: в 9 лет — чемпион республики, в 17 лет — чемпион города среди мужчин всех возрастов. Сегодня Вячеслав продолжает совершенствовать свои навыки: занимается по книгам, изучает партии в интернете.

— Шахматы помогают анализировать различные ситуации не только за шахматной доской, но и в жизни, на работе. Это очень важно, — считает Баринов.

«Любую проблему можно поделить на отрезки, как расстояние в марафоне»

Май открывает сезон забегов и марафонов. Начальник отдела управления делами ТГК-16 Дмитрий Симонов завсегдатай таких мероприятий. Год назад он пробежал дистанцию 42,195 км на марафонах в Сочи и Казани. В этом году также бежал майский марафон.

Дмитрий занимается триатлоном, в который входят такие дисциплины, как бег, плавание и велогонка. Для этого мужчина тренируется 9-10 раз в неделю. В общей сложности в неделю на подготовку к соревнованиям уходит 10-15 часов. Занятия состоят из силовых упражнений в зале, бассейне, на велосипеде и бега на улице.

Дмитрий занимается триатлоном, в который входят такие дисциплины, как бег, плавание и велогонка. Фото: АО «ТГК-16"

— Протяженность обычной тренировки — 10—15 км. По выходным занимаюсь в группе, и мы бежим 25—30 км. 30—40 км составляет велосипедная тренировка. Такие занятия очень сильно помогают и в жизни. Любую проблему или задачу можно поделить на отрезки, как расстояние в марафоне, чтобы решать по частям, — рассказал о влиянии бега Дмитрий Симонов.

Корпоративный спорт закрепили законодательно

В прошлом году понятие «корпоративный спорт» официально было закреплено в законе «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». Мероприятия по поддержке корпоративного спорта включены в «Стратегию развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2030 года».

Компании поняли, что без развития и поддержки спорта внутри будут проигрывать конкурентам не только на спортивной площадке, но и на рынке. Физическая активность укрепляет здоровье, усиливает корпоративные связи и позитивно сказывается на производственной деятельности предприятий.

Партнерский материал