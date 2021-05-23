Цитаты недели: Путин — о выбитых зубах, Хуснуллин — о метро, Илон Маск — о городах на Марсе и инопланетянах
Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»
О метро в миллионниках
Так считает вице-премьер РФ Марат Хуснуллин — этим мнением он поделился на совещании с участием Владимира Путина. Напомним, что в Генплане Казани заложили строительство 26 новых станций метро до 2040 года. Первый участок второй линии может открыться через шесть лет. А еще метро в Казани в будущем, вероятно, станет беспилотным.
О Хвиче Кварацхелии
Такое заявление в интервью одному грузинскому изданию сделал Бадри Кварацхелия, отец игрока «Рубина» Хвичи Кварацхелии. Контракт «Рубина» с игроком рассчитан до 2024 года.
О Казани
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий на этой неделе стал гостем программы «Вечерний Ургант» на Первом канале. За 12 минут эфира он станцевал, рассказал о праздновании своего дня рождения и выходе команды в еврокубки по итогам сезона. А еще Слуцкий похвалил Казань, выгодно сравнив ее с Москвой.
О повышении возраста владения оружием
На этой неделе спикер Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин рассказал о готовящихся поправках в законодательство об оружии после трагедии в школе №175 в Казани. Эти поправки включают в себя повышение возраста владения оружием, ужесточение контроля за медосмотрами и ограничение количества некоторых видов оружия на одного человека. Мухаметшин напомнил, что повысить возраст владения оружием Госсовет Татарстана предлагал еще в 2018 году после массового убийства в Керчи.
Напомним, что нападавший на казанскую гимназию №175 купил оружие легально, у него было и разрешение на него.
И о других причинах трагедии
Депутат заксобрания Свердловской области Андрей Гориславцев заявил, что в нападении на казанскую гимназию виноваты компьютерные игры, фильмы наподобие «Дэдпул» и «Трансформеры». Позже депутат заявил, что СМИ исказили его высказывания и не поняли суть выступления — он в этот момент выступал с критикой Министерства образования и молодежной политики Свердловской области в части патриотического воспитания.
О тех, кто хочет откусить часть России
Эти слова произнес президент России Владимир Путин во время выступления на заседании оргкомитета «Победа». Он считает, что другие страны предпринимают попытки ограничить развитие России. Поэтому, как сообщил президент, залог безопасности — это развитие Вооруженных сил РФ. Правда, потом подчеркнул, что при этом Россия не собирается идти по пути милитаризации экономики.
О внеземной жизни
На этой неделе известный предприниматель, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск выступил на российском марафоне «Новое знание» — он около 45 минут отвечал на вопросы российских студентов. Маск рассказывал о своем видении будущего, в том числе о пути развития человечества — в этом контексте он и упомянул про не обнаруженную пока внеземную жизнь. Еще Маск объявил, что в России может открыться официальное представительство Tesla (на что моментально отреагировало ведомство Талии Минуллиной).
О вакцинации
Такое мнение выразил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического онлайн-форума. Но потом официальный Кремль успокоил общественность — Дмитрий Песков сообщил, что вопрос обязательной вакцинации на повестке дня не стоит.
О фейках
Об этом говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на том же марафоне «Новое знание» — он выступал как раз перед Илоном Маском. «Самым страшным видом фейков» пресс-секретарь президента назвал сознательно сгенерированные. «Это оружие может спровоцировать беспорядки в любой стране», — добавил Песков.
Об Apple
Основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров вновь выступил с критикой Apple. По мнению бизнесмена, устройства компании отстают технически и неудобны в пользовании, но даже это не главный их порок. Это не первый выпад Дурова в сторону производителей айфонов: ранее он критиковал Apple за высокие комиссии для разработчиков, заявлял, что компания уничтожает стартапы по всему миру, предсказывал ей потерю рынка смартфонов через 10 лет.
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