Цитаты недели: Путин — о выбитых зубах, Хуснуллин — о метро, Илон Маск — о городах на Марсе и инопланетянах

Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»

Фото: Дмитрий Резнов

О метро в миллионниках



Мы в будущем считаем, что метро для миллионников пока не целесообразно, надо больше делать ставку на железную дорогу

Так считает вице-премьер РФ Марат Хуснуллин — этим мнением он поделился на совещании с участием Владимира Путина. Напомним, что в Генплане Казани заложили строительство 26 новых станций метро до 2040 года. Первый участок второй линии может открыться через шесть лет. А еще метро в Казани в будущем, вероятно, станет беспилотным.



О Хвиче Кварацхелии



Могу на 100% подтвердить, что Хвича обязательно уйдет из «Рубина» летом. Я пока воздержусь говорить, в какую команду он перейдет. Мы ведем переговоры со многими командами. Сейчас сын отдохнет и сам взвешенно решит, где ему хочется играть. Я хочу уверить грузин, что мой сын не останется в России

Такое заявление в интервью одному грузинскому изданию сделал Бадри Кварацхелия, отец игрока «Рубина» Хвичи Кварацхелии. Контракт «Рубина» с игроком рассчитан до 2024 года.



О Казани

Это топ-город. Всех приглашаю. Как Москва, но только без пробок. Идеальное место на планете. Чистый, уютный, со своим национальным колоритом и хорошей погодой

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий на этой неделе стал гостем программы «Вечерний Ургант» на Первом канале. За 12 минут эфира он станцевал, рассказал о праздновании своего дня рождения и выходе команды в еврокубки по итогам сезона. А еще Слуцкий похвалил Казань, выгодно сравнив ее с Москвой.



О повышении возраста владения оружием

Правительство отвергло... а Госдума отклонила. Вот если бы оно было принято, то такой беды бы не случилось со 175-й гимназией

На этой неделе спикер Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин рассказал о готовящихся поправках в законодательство об оружии после трагедии в школе №175 в Казани. Эти поправки включают в себя повышение возраста владения оружием, ужесточение контроля за медосмотрами и ограничение количества некоторых видов оружия на одного человека. Мухаметшин напомнил, что повысить возраст владения оружием Госсовет Татарстана предлагал еще в 2018 году после массового убийства в Керчи.



Напомним, что нападавший на казанскую гимназию №175 купил оружие легально, у него было и разрешение на него.

И о других причинах трагедии



Ужасно трагичные события в Казани, но что мы хотим получить от детей, которые воспитываются компьютерными стрелялками, фильмами типа «Дэдпул» и «Трансформеры»

Депутат заксобрания Свердловской области Андрей Гориславцев заявил, что в нападении на казанскую гимназию виноваты компьютерные игры, фильмы наподобие «Дэдпул» и «Трансформеры». Позже депутат заявил, что СМИ исказили его высказывания и не поняли суть выступления — он в этот момент выступал с критикой Министерства образования и молодежной политики Свердловской области в части патриотического воспитания.



О тех, кто хочет откусить часть России

«Для кого-то Россия слишком велика. Все нас хотят где-то укусить или чего-то от нас откусить. Но они должны знать — те, кто собираются это сделать — что мы зубы выбьем всем, так, чтобы они не могли кусаться»

Эти слова произнес президент России Владимир Путин во время выступления на заседании оргкомитета «Победа». Он считает, что другие страны предпринимают попытки ограничить развитие России. Поэтому, как сообщил президент, залог безопасности — это развитие Вооруженных сил РФ. Правда, потом подчеркнул, что при этом Россия не собирается идти по пути милитаризации экономики.



О внеземной жизни



Насколько мы знаем, мы — единственная жизнь, которая существует. Может быть, есть другая, но мы пока не видели ее признаков [...]. Ну я иногда шучу, когда меня спрашивают, не инопланетянин ли я, отвечаю: «Да, конечно». Видите, я же работаю с технологиями

На этой неделе известный предприниматель, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск выступил на российском марафоне «Новое знание» — он около 45 минут отвечал на вопросы российских студентов. Маск рассказывал о своем видении будущего, в том числе о пути развития человечества — в этом контексте он и упомянул про не обнаруженную пока внеземную жизнь. Еще Маск объявил, что в России может открыться официальное представительство Tesla (на что моментально отреагировало ведомство Талии Минуллиной).



О вакцинации

Прививка сама по себе предполагает согласие человека на ее осуществление, то есть, иными словами, мы исходим из добровольности прививок. Но иногда в государственных интересах, в интересах защиты подавляющего большинства населения такого рода решения могут носить и общеобязательный характер. Вот здесь соотношение между добровольностью и обязательностью может быть изменено в пользу обязательности

Такое мнение выразил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического онлайн-форума. Но потом официальный Кремль успокоил общественность — Дмитрий Песков сообщил, что вопрос обязательной вакцинации на повестке дня не стоит.



О фейках

Кто-то с абсолютно серьезными лицами рассказывал, что ковида нет, и это научно пытался аргументировать, кто-то рассказывал, что вышки связи пятого поколения переносят этот вирус, кто-то так же научно в белых халатах с медицинскими колпачками рассказывал о том, как ковид лечит имбирем, — все это было. Это все фейки, причем они вредные, потому что многие люди доверчивы и они не хотят вдумываться в суть информации, они воспринимают ее как первоисточник

Об этом говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на том же марафоне «Новое знание» — он выступал как раз перед Илоном Маском. «Самым страшным видом фейков» пресс-секретарь президента назвал сознательно сгенерированные. «Это оружие может спровоцировать беспорядки в любой стране», — добавил Песков.



Об Apple

Apple очень эффективно реализует свою бизнес-модель, основанную на продаже устаревшего оборудования по завышенной цене клиентам, заблокированным в их экосистеме. Но худшее в технике Apple — это не неуклюжие устройства и не устаревший софт. Владелец iPhone становится цифровым рабом Apple — ему позволено использовать только приложения с App Store и делать нативный бэкап только в iCloud

Основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров вновь выступил с критикой Apple. По мнению бизнесмена, устройства компании отстают технически и неудобны в пользовании, но даже это не главный их порок. Это не первый выпад Дурова в сторону производителей айфонов: ранее он критиковал Apple за высокие комиссии для разработчиков, заявлял, что компания уничтожает стартапы по всему миру, предсказывал ей потерю рынка смартфонов через 10 лет.

