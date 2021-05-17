В Казани первый участок второй линии метро введут в эксплуатацию через 6 лет

Фото: Дмитрий Резнов (архив)

Главгосэкспертиза России рассмотрела проектно-сметную документацию на строительство первого участка второй линии метрополитена Казани и выдала положительное заключение. Ввести в эксплуатацию участок планируется через 6 лет.

В ходе реализации проекта, одобренного Главгосэкспертизой, в Казани построят первый участок линии в Приволжском и Советском районах города — от станции «Улица Юлиуса Фучика» до станции «Улица Академика Сахарова» протяженностью 5,75 км.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Генплане Казани заложили строительство 26 новых станций метро до 2040 года. На первом этапе появятся четыре станции: «Улица Юлиуса Фучика» (с пересадкой на действующую станцию «Дубравная»), «10-й микрорайон», «100-летие ТАССР» и «Улица Академика Сахарова». Станции метро будут строить открытым способом, реконструируют улично-дорожную сеть в районах.

В перспективе вторая линия метро в Казани пройдет через Приволжский, Советский, Ново-Савиновский и Московский районы. Там запланировано построить 12 станций, пересадку на первую линию и электрички Арского направления. Длина линии составит около 20 км, сообщает пресс-служба Главгосэкспертизы.

10 мая в Казани завершилось голосование на название будущих станции метро.