Илон Маск рассказал о городах на Марсе и Tesla в России

О космосе и будущем

Сегодня известный предприниматель, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск принял участие в российском марафоне «Новое знание». Маск выступал по видеосвязи и отвечал на вопросы участников марафона. «Новое знание» стартовало сегодня в Москве, параллельно пройдет в Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Калининграде и Новосибирске. Всего в ходе марафона выступят около 150 спикеров. Ожидается, что марафон посмотрят около 5 млн зрителей.

«Я считаю, что в России много талантов. У России и США должно быть больше диалогов и коммуникаций», — объяснил сам Маск участие в форуме.

Первый вопрос, который Маску задал, представляя его, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков: каким будет мир через 50 лет? Предприниматель в ответ назвал несколько технологий, которые будут развиваться интенсивнее всего и окажут наибольшее влияние на нашу жизнь. Это искусственный интеллект, космические путешествия, интерфейсы «мозг — компьютер», а также искусственная ДНК.

Маск также пообщался с одним из участников марафона о будущем космических путешествий — того интересовало, планирует ли SpaceX полеты за пределы Солнечной системы. Маск ответил, что перед этим нужно освоить Луну и Марс.

— Когда мы будем межпланетной цивилизацией, тогда можно будет задуматься над тем, чтобы стать межзвездной цивилизацией… Я оптимистично смотрю на будущее, но история говорит нам: цивилизации развиваются, достигают пика, а затем наступает падение. До того, как это случится, нам нужно, чтобы наша цивилизация стала межпланетной.

В перспективе человечество должно создать базу на Луне и города на Марсе, добавил Илон Маск уже в контексте вопроса о дальнейшей эксплуатации МКС. По его мнению, человечество должно идти дальше. Сотрудничество в космосе важно, подчеркнул Маск — участники интересовались, не стоит ли каждой стране развивать собственную станцию.

— Я думаю, что Марс — это планета, на которой можно обжиться. Сначала под куполом, но со временем мы сможем обжить и поверхность Марса, — добавил Маск.

В контексте освоения космоса вспомнили кинематограф — одна из участниц поинтересовалась, какие вещи, показанные в кино, станут реальными в будущем. Маск ответил — в первую очередь это межзвездные путешествия. Но для этого необходимо более глубоко изучить законы физики — в частности, изучать антиматерию, чтобы получить технологию, которая позволила бы двигаться со скоростью 10—20% от скорости света. Такая скорость уже позволит вылететь за пределы Солнечной системы.

О Tesla в России и электросамолетах

«У тебя много последователей в России, скажи, когда появится Тesla в России?» — задал вопрос автор youtube-канала Warpath Кирилл (и по его словам, самый большой фанат Маска).

— Я думаю, что Tesla скоро будет в России, и это будет потрясающе. Я также буду присматриваться и к Казахстану, и к другим странам СНГ. Нам нужны такие люди, которые поддерживают Tesla. […] Мы хотим, чтобы у нас были заводы в других частях мира, потенциально мы рассматриваем Россию.

Маск также добавил: будущее — за электрическими машинами, и даже за электрическими самолетами. Машины определенно станут беспилотными — «здесь и обсуждать нечего, это происходит сейчас и быстро». Самолеты станут электрическими позднее всего, так как для полетов необходимо снизить плотность аккумуляторов — эта задача еще не решена.

О людях

Некоторые вопросы касались уже не технологий, а людей. Участники поинтересовались: Маск в интервью часто говорит, что при приеме на работу не смотрит на диплом, но компании его работают с наукоемкими технологиями, нет ли тут противоречий. Маск ответил, что смотрит в первую очередь на историю жизни и карьеру кандидата, на те проблемы, с которыми он сталкивался и как решал.

Один из участников форума поинтересовался взглядами Маска на школьное и высшее образование — можно ли как-то улучшить систему образования, чтобы сделать ее более полезной. «Во всем, что касается образования, важно: те, кто нас учат, должны объяснять нам, зачем они это преподают. Как только мозг оценивает важность информации, он решает, забыть ее или оставить. Иногда мы понимаем, что никакого смысла в изучении нет. Для нас самое важное — понимать, зачем нам это», — ответил Маск.

— Например, вы разбираете двигатель внутреннего сгорания. Вы должны спрашивать себя: «Какие части я разбираю, зачем, как их вернуть на место, какие инструменты понадобятся?» А как происходит: вот у вас в университете курс, например, по отверткам, вы сидите и думаете: ну и зачем мне эти отвертки? Но можно изучить, зачем нам вообще нужны инструменты, какие, что с ними делать. Как только вы поймете это, учиться станет гораздо легче.

Маск также ответил, какой бы совет дал себе в 20 лет, если бы мог вернуться во времени, хотя и долго раздумывал перед этим. «Я думаю, что важно читать много, и не только документальные, но и художественные книги. […] Важно много читать, в том числе и «легкое чтиво». Если вы занимаетесь инновациями, вы должны изучать многое и интегрировать одни сферы науки в другие. Нужно изучать разные сферы знаний и комбинировать их.

Участники «отправили» Маска в прошлое не только к самому себе, но и к Гагарину — поинтересовались, что бы предприниматель сказал первому человеку в космосе. «Даже не знаю… наверное, я бы просто спросил его: «Почему?»

Кто-то поинтересовался, в чем Илон Маск видит дальнейшее развитие человеческого разума. Маск в ответ отметил, что искусственный интеллект должен со временем взять на себя многие задачи, которые для человека являются рутинными или же опасными, например то же вождение автомобиля. «Очевидно, искусственный интеллект — это обоюдоострый меч, и нам нужно убедиться, что мы будем хорошо сосуществовать с ним. У меня есть компания Neuralink (разрабатывает чипы для внедрения в мозг), она нацелена на улучшение человека. Мы уже находимся в этом веке технологий. […] Neuralink помогает улучшить связь между человеком и ИИ. И тут мы должны посмотреть на то, каким будет сознание человеческих существ в будущем — нам нужно предпринимать такие действия, посредством которых в будущем мы сохраним и расширим сознание», — сказал предприниматель.

В этом контексте Маск добавил: человечество — единственная известная нам разумная форма жизни, «может быть, существуют и другие, но мы их пока не видим». «Человечество — это маленькая свеча, мерцающая в темноте, и нам нужно сражаться за то, чтобы расширять границы сознания. Сделать так, чтобы эта свеча не погасла», — заключил Маск.

— В одном из интервью вы заявили, что вы пришелец из будущего. Можете это доказать? — спросил в этом контексте один из участников встречи.



— А что, это не очевидно? Ну я иногда шучу, когда меня спрашивают, не инопланетянин ли я, отвечаю: «Да, конечно». Видите, я же работаю с технологиями, — отшутился Маск.

А девушка, которая учится на теолога, задала вопрос о вере в Бога и соотношении веры и знания. «Я не религиозен в традиционном смысле слова, так как принадлежу к научной школе мысли. Но мне очень интересно, откуда мы вообще произошли, как сюда попали. Философия у меня следующая: нужно расширять объем сознания, чтобы задавать правильные вопросы, на которые можно получить ответы от Вселенной».

Александр Артемьев, иллюстрации: скриншот видео