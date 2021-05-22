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Видеоопрос: «Одобряете ли вы идею обязательной вакцинации от COVID-19?»

00:00, 22.05.2021 Сюжет: Все о коронавирусе / COVID-19
Видеоопрос: «Одобряете ли вы идею обязательной вакцинации от COVID-19?»
Фото: Максим Платонов

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что хотя граждане сами решают, прививаться им или нет, но в государственных интересах с целью защиты подавляющего большинства населения вакцинация могла бы стать и обязательной. Медведев пояснил, что в этом вопросе стоят, с одной стороны «ценности отдельной жизни», с другой — «защита всего населения». В Кремле, по словам Дмитрия Пескова, этот вопрос на данный момент не поднимался.

— Одобряете ли вы идею обязательной вакцинации от COVID-19? — спросили корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.

Люция Кашапова, видео: Камиль Исмаилов
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