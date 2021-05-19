Что происходит с долларом: ждать ли падения до 60 рублей?

Курс доллара в ближайшие годы вернется к отметке в 60 рублей, считает ряд финансовых аналитиков, ссылаясь на цикличность соотношения российской и американской валют. Колумнист «Реального времени», экономист с многолетним банковским опытом Артур Сафиулин согласен с этим мнением. В своей очередной колонке для нашего издания автор дает свой прогноз относительно судьбы доллара и объясняет за счет чего укрепится рубль.



Сегодня хотелось бы поговорить о том, что ожидать от доллара в ближайшем будущем. По мнению многих аналитиков, курс доллара к рублю достиг своего максимума в 2020 году, превысив отметку в 80 рублей и теперь, благодаря начинающемуся сырьевому суперциклу рубль может укрепиться до уровня 60 рублей за доллар. На руку также играет и глобальное ослабление американской валюты относительно всех крупных валют.

Россия

Ситуация сегодня напоминает развитие событий в ранних двухтысячных, когда был бум роста цен на сырьевые товары и годы ускоренного роста сырьевых и экспортно-ориентированных экономик мира.

Можно уже однозначно сказать, что мы находимся в начале нового цикла и Россию ждет несколько лет ускоренного роста на этом фоне. ВВП вырастет примерно на 50%. За период с 2003 по 2008 год, рубль укрепился на 25%, соответственно, если отталкиваться от курса 80 рублей за доллар, то стоит ожидать укрепления курса до 60 рублей за доллар.

Еще одним фактором является ужесточение денежно-кредитной политики по миру (в рамках борьбы с инфляцией, которая неизбежно ускорится на фоне пролитого «дождя» антиковидных денег). Глобальным инвесторам будет интересен рубль именно из-за более высоких ставок по государственным бумагам на нашем рынке и, для размещения средств, они будут покупать активы в рублях, таким образом, поддерживая спрос на нашу валюту.

Ведь сейчас, по сути, рубль никому не нужен, даже наши экспортеры предпочитают хранить свою валютную выручку в валюте, конвертируя ее только на самые неотложные нужды. Если помните, когда валился рубль на фоне санкций после 2014 года — одним из самых первых решений ЦБ и правительства было обязать экспортеров конвертировать до 100% своей валютной выручки. Укрепляющийся рубль придаст больше стимулов нашим крупным компаниям продавать имеющуюся на руках валюту, так как на откуп в дальнейшем понадобится меньше рублей.

Фото: haqqin.az

Сейчас, по сути, рубль никому не нужен, даже наши экспортеры предпочитают хранить свою валютную выручку в валюте, конвертируя ее только на самые неотложные нужды

Еще один фактор, который поможет укрепить курс рубля — рост российского фондового рынка. Хотя ему и очень далеко до своих исторических максимумов 2008 года, но, с учетом текущих сильно заниженных оценок компаний (тот самый геополитический дисконт в действии), при взрывном росте сырьевых цен, котировки наших голубых фишек способны улететь наверх, попутно утащив за собой и остальной фондовый рынок. А где есть рост, сразу появляются интересанты в виде фондов с твердой валютой в кармане, которую надо продать и купить рубли для покупки российских акций, опять же поддерживая спрос на нашу валюту.

США и Еврозона

Доллар, являясь мировой расчетной валютой, зависит и от внутренних дел в самих США и состоянии экономики страны.

Пока что можно сказать, что постковидное восстановление идет с трудностями — вышедшая недавно макростатистика очень противоречивая. Фискальные стимулы разогнали инфляцию и нарушили баланс на рынке занятости, на котором не наблюдается рост. Индекс настроения потребителей упал до 3-месячного минимума 82,3, эта цифра оказалась ниже даже самого пессимистичного прогноза от Bloomberg. Инфляционные ожидания находятся на уровне 4,6% годовых и, около половины населения ожидает инфляцию даже выше 5%. Судя по всему, эпоха низких цен в США закончилась, и экономика будет расти хаотически, даже при вступлении пакета Байдена на 4 трлн долларов.

На фоне неутешительной макростатистики, взлетела доходность по казначейским облигациям (знак того, что риски выросли) и здорово упал индекс S&P 500.

Теперь многое будет зависеть от действий ФРС США, которой надо решить повышать ли ключевую ставку, борясь с инфляцией и попутно причиняя боль экономике, которая еще не восстановилась. В любом случае, понадобится еще несколько месяцев наблюдения за цифрами по инфляции и занятости, чтобы свернуть политику легких денег. ФРС внимательно следит за так называемым индексом расходов на личное потребление (PCE). Это статистический показатель для потребления в валовом внутреннем продукте (ВВП), собранный Бюро экономического анализа (BEA) США. Он состоит из фактических и вмененных расходов домашних хозяйств и включает данные, относящиеся к товарам длительного и краткосрочного пользования и услугам . По сути, это показатель товаров и услуг, предназначенных для физических лиц и потребляемых отдельными лицами.

Фото: wikipedia.org

Теперь многое будет зависеть от действий ФРС США, которой надо решить, повышать ли ключевую ставку, борясь с инфляцией и попутно причиняя боль экономике, которая еще не восстановилась

Если уровень PCE превысит 2,8% на протяжении трех месяцев, ФРС сразу же поднимет ключевую ставку. В марте этот показатель составлял 1,8%.

На этом фоне, еврозона выглядит гораздо сильнее, поэтому и наблюдается провал в паре евро/доллар. Ускоренная вакцинация дает надежду на ускоренное восстановление экономики Евросоюза, где уже повысили прогнозы по росту ВВП с 3,8% до 4,3%. В Германии ожидают введения фискальных стимулов в американских масштабах, что дополнительно усилит интеграцию еврозоны. Восстановление восходящего тренда по паре евро/доллар будет происходить постепенно, и если, мы увидим прорыв сопротивления на 1,211, то можно начинать формировать длинные позиции.

В заключение, хотелось бы отметить, что основной причиной укрепления курса рубля к доллару будет даже не временное ослабление американской валюты. Экономика США это хорошо управляемая машина, производящая массу товаров и услуг и ожидать, как делают это некоторые у нас, что она вдруг развалится за один год — наивно.

В нашем случае, рубль будет укрепляться в ближайшие пару лет благодаря эффекту низкой базы в сырьевых ценах. Рост валютной выручки экспортеров приведет к росту налоговых отчислений в бюджет, который в своей «кейнсианской» манере максимально насытит экономику России столь нужными средствами. Монетаризм и свободный рынок не работают в современной России, только государственное финансирование способно придать ускорение развитию экономики. Мультипликационный эффект таких трат сложно недооценить.

Не стоит, кстати, торопиться обновлять свой личный автопарк и смартфон, сделайте это через год-полтора — цены будут на 15% ниже. Человеком себя вновь почувствовать, как при долларе за 30, не получится, но и 55-60 рублей за доллар согласитесь тоже неплохо!

Артур Сафиулин