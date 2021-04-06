Грядущий «сырьевой» суперцикл: к каким акциям присмотреться

Мир вступает в фазу развития нового «сырьевого» суперцикла. Для российской экономики — это хорошие условия роста, так как она серьезно завязана на экспорт сырьевых товаров широкого спектра. Наполнение бюджета, индексация пенсий, выполнение нацпроектов и многие другие программы напрямую зависят от экспортных цен на сырьевые товары. Подробнее о новых возможностях в своей очередной статье для нашего издания пишет колумнист «Реального времени», экономист с многолетним банковским опытом Артур Сафиулин.

Сегодня хотелось поговорить о грядущем «сырьевом» суперцикле. Оптимизм по поводу восстановления и роста мировой экономики привел к существенному росту цен в последнее время на целый ряд сырьевых товаров: медь, никель, железная руда, серебро, нефть, пшеница, кукуруза и соевые бобы.

За последние сто лет было четыре сырьевых суперцикла, последний начался в 1996 году, достиг своего пика в 2008 году (после 12 лет расширения), а его дно — в 2020 году (после 12-летнего спада). Теперь, судя по всему, мы вступаем в фазу развития нового суперцикла.

Для российской экономики это станет счастливым билетом, так как она серьезно завязана на экспорт сырьевых товаров широкого спектра. Наполнение бюджета, индексация пенсий, выполнение нацпроектов и многие другие программы напрямую зависят от экспортных цен на сырьевые товары.

Массовая вакцинация, запущенная в мире, позволит мировой экономике отыграть падение в уровне потребления. Фото: Максим Платонов

Причины развития суперцикла

Давайте разберем, почему развивается новый сырьевой суперцикл. Есть несколько причин:

Восстановление экономики Китая — как одна из топ-3 экономик мира страна не только производит товары для всего мира, но и сама потребляет все больше и больше. Помимо этого, правительство Китая запустило программу стимулирования экономики в размере шести трлн юаней (что составляет 6% от ВВП страны), колоссальная цифра, надо признать. Эти средства пошли в основном в строительный сектор, который потребляет огромное количество сырьевых товаров;

— как одна из топ-3 экономик мира страна не только производит товары для всего мира, но и сама потребляет все больше и больше. Помимо этого, правительство Китая запустило программу стимулирования экономики в размере шести трлн юаней (что составляет 6% от ВВП страны), колоссальная цифра, надо признать. Эти средства пошли в основном в строительный сектор, который потребляет огромное количество сырьевых товаров; Массовая вакцинация , запущенная в мире, позволит мировой экономике отыграть падение в уровне потребления (здесь речь идет не о потреблении именно сырьевых товаров, а об общем потреблении по всем товарам в мире), связанное с эпидемией коронавируса. Ведь по сути биржевая торговля и производственное планирование строятся на ожиданиях и прогнозах, которые в данном случае оптимистические;

, запущенная в мире, позволит мировой экономике отыграть падение в уровне потребления (здесь речь идет не о потреблении именно сырьевых товаров, а об общем потреблении по всем товарам в мире), связанное с эпидемией коронавируса. Ведь по сути биржевая торговля и производственное планирование строятся на ожиданиях и прогнозах, которые в данном случае оптимистические; Происходит перекладывание в сырьевые активы инвесторами из-за опасений по поводу роста инфляции. Это хорошо видно на примере рынков золота и меди. Масштабные меры стимулирования экономик, предпринимаемых различными странами, ведут к росту инфляционного давления, в мировой экономике становится слишком много денег, по крайней мере, больше обычного. Для примера — последний пакет стимулирующих мер в США составит 25% от размера ВВП, порядка 5 трлн долларов;

инвесторами из-за опасений по поводу роста инфляции. Это хорошо видно на примере рынков золота и меди. Масштабные меры стимулирования экономик, предпринимаемых различными странами, ведут к росту инфляционного давления, в мировой экономике становится слишком много денег, по крайней мере, больше обычного. Для примера — последний пакет стимулирующих мер в США составит 25% от размера ВВП, порядка 5 трлн долларов; Развитие так называемой «зеленой экономики» , как это ни парадоксально звучит, будет способствовать росту цен на сырьевые ресурсы, включая углеводороды. В чем же дело? Ответ прост — для создания низкоуглеродной инфраструктуры (солнечные батареи, ветряные турбины для электростанций, электромобили, зарядные станции) понадобится большое количество ключевых металлов: медь, никель, литий, кобальт. По некоторым прогнозам, к 2023 году возникнет дефицит предложения по некоторым сырьевым товарам в горнодобывающей промышленности — в частности, по меди и никелю (для аккумуляторов) прогноз на уровне 20% дефицита.

Для создания низкоуглеродной инфраструктуры (солнечные батареи, электромобили, зарядные станции) понадобится большое количество ключевых металлов. Фото pxhere.com

Углеводороды в построении «зеленой экономики» будут играть большую роль из-за увеличения экономической активности и занятости населения, что, в свою очередь, ведет к росту спроса на потребление других товаров. Все это похоже на один большой замкнутый круг, чем, собственно, и является мировая экономика. Не стоит забывать также, что электричество в настоящий момент в большинстве случаев генерируется путем сжигания углеводородов (природного газа, мазута например). Мир стоит на пороге четвертого энергоперехода, начальный этап которого будет обеспечен сырьевыми ресурсами.

Остается вопрос, как Россия будет себя чувствовать после этого перехода, сможет ли адаптироваться. На мой взгляд, России надо внимательно развивать атомную энергетику на начальном этапе энергоперехода для замещения экспорта углеводородов экспортом электроэнергии. Гидроэнергетика имеет огромный потенциал, учитывая количество рек в Сибири. Водородное направление тоже имеет развитие в России. Вообще, четвертый энергопереход заслуживает отдельной статьи, так как тема актуальная и для России жизненно важная.

Три компании, к акциям которых стоит присмотреться

Учитывая все вышесказанное, нас ждет интересный период времени, когда восстановление мировой экономики даст возможность заработать частным инвесторам, благо на рынке сырьевых товаров много интересных компаний, торгующихся на бирже.

Один из основных биржевых инвестиционных фондов (ETF) этого сектора — Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (стикер DBC на бирже Нью-Йорка NYSE) — вырос на 16% с февраля 2020 года. Для сравнения индекс S&P 500 вырос на 4% за этот период времени.

Давайте разберем несколько компаний, акции которых имеют хороший потенциал для роста и которые мы обязательно включим в наш модельный портфель (материал о котором был ранее).

Компания владеет шахтами, медеплавильными заводами в основном в Мексике, Перу, Чили. Фото rail.pictures

Southern Copper — один из самых крупных в мире добытчиков меди, акции которого торгуются на бирже (стикер SCCO на бирже NYSE). Компания владеет шахтами, медеплавильными заводами в основном в Мексике, Перу, Чили. Помимо лидирующих позиций в меди, Southern Copper входит в число мировых лидеров по производству золота, серебра, цинка, молибдена, свинца.

В марте 2020 года акции компании торговались на уровне 27—28 долларов за штуку, торги 23.03.2021 закрылись на уровне 68,21 доллара. Капитализация компании из Мексики сейчас порядка 60 млрд долларов.

Рост цен на медь, которые впервые за декаду перевалили за четыре доллара, позволяет компании уверенно смотреть в будущее. В январе 2021 года был опубликован отчет о прибыли и выручке компании, который превзошел прогнозные значения аналитиков из-за роста продаж и роста цен на медь, серебро и цинк.

EPS (earnings per share — финансовый показатель, равный отношению чистой прибыли компании, доступной для распределения, к среднегодовому числу обыкновенных акций) компании вырос на 90% за прошедший год, составив 0,76 доллара. Выручка выросла на 27% до 2,35 млрд долларов. Помимо этого, совет директоров компании утвердил ежеквартальные дивиденды в размере 0,60 доллара на акцию.

Основой бизнеса является разведка, бурение, добыча и продажа сырой нефти, природного газа и СПГ. Фото wikipedia.org

EOG Resources — одна из самых крупных независимых нефтегазовых компаний США (стикер EOG на бирже NYSE). Основой бизнеса является разведка, бурение, добыча и продажа сырой нефти, природного газа и СПГ (сжиженный природный газ). Штаб-квартира компании находится в Хьюстоне.

В марте 2020 года акции компании торговались на уровне 36—37 долларов за штуку, торги 23.03.2021 закрылись на уровне 69,63 доллара. Капитализация компании из Техаса составляет порядка 40 млрд долларов. По этому показателю EOG Resources находится на четвертом месте в США после ExxonMobil, Chevron, ConoсoPhillips.

У компании низкие издержки по добыче нефти, средняя цена за баррель на уровне 36 долларов позволяет компании поддерживать текущий объем добычи и выплачивать дивиденды на уровне 2,6% на акцию.

С текущими ценами на нефть компания может нарастить свободный поток наличности, чтобы частично погасить корпоративный долг, осуществить выкуп акций с рынка, нарастить дивиденды. По прогнозу, дивиденды составят 0,36 доллара на акцию. Выручка компании составляет 2,89 млрд долларов. Инвесторам, купившим эти акции, стоит следить за новостями о прогрессе в добыче нефти с новых мест бурения (Permian, DJ Basin, Powder River Basin).

Из-за роста цен на сельхозтовары и металлы ожидается устойчивый спрос на оборудование, производимое компанией. Фото wikipedia.org

Deere&Company — мировой лидер в производстве оборудования и техники для сельского хозяйства, строительной, лесозаготовительной и горнодобывающей индустрии (стикер DE на бирже NYSE). Из-за роста цен на сельхозтовары и металлы ожидается устойчивый спрос на оборудование, производимое компанией.

В марте 2020 года акции компании торговались на уровне 123—126 долларов за штуку, торги 23.03.2021 закрылись на уровне 357,49 доллара. Капитализация компании из Иллинойса составляет порядка 106 млрд долларов.

19 февраля 2021 года вышли результаты первого фискального квартала 2021 года, они оказались гораздо лучше прогнозных значений в плане выручки и прибыли. EPS (earnings per share — финансовый показатель, равный отношению чистой прибыли компании, доступной для распределения, к среднегодовому числу обыкновенных акций) компании вырос на 137% за прошедший год, составив 3,87 доллара. Выручка выросла на 23% до 8,05 млрд долларов. Все это позволило компании улучшить свой прогноз по размеру прибыли с 3,8 до 4,8 млрд долларов.

Артур Сафиулин