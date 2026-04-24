ВТБ расширит возможность оплаты по QR-коду за границей

До конца года ВТБ намерен значительно расширить географию сервиса оплаты товаров по QR‑коду — до десяти стран. Об этом в интервью РБК сообщила первый заместитель президента — председателя правления банка Ольга Скоробогатова.

По словам топ‑менеджера, инициатива призвана упростить расчеты для клиентов ВТБ и «Почта банка» во время зарубежных поездок. Банк планирует обеспечить возможность оплаты по QR‑коду на популярных туристических направлениях. Среди таких стран уже обозначены Турция, Египет и Вьетнам. «Это все страны, которые наши граждане выбирают как любимые для путешествий. И мы хотим сделать там полноценную оплату по QR для любой торговой или сервисной точки», — пояснила Скоробогатова.

Представитель банка напомнила, что ВТБ исторически связан с внешнеторговой деятельностью. В свое время банк принял решение сохранить дочерние структуры в странах СНГ и продолжает развивать филиалы в дружественных государствах. За последние два года это принесло ощутимые результаты: «Каждый второй платеж, который идет по традиционным каналам через дружественные страны, — это платеж, который делается через инфраструктуру ВТБ», — подчеркнула Ольга Скоробогатова.

Еще одно перспективное направление — развитие трансграничных расчетов. Скоробогатова отметила растущий интерес к новым финансовым инструментам, включая национальные цифровые валюты (цифровой рубль, цифровая рупия, цифровой юань), цифровые финансовые активы (ЦФА) и стейблкоины. По ее мнению, взаиморасчеты с использованием таких инструментов имеют большой потенциал и активно развиваются во многих странах.

Реклама. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.