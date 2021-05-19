Бизнес-аккаунт дня: казанский бренд одежды из муслина

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 70

Казанский бренд Bezkrugeva (Безкружева) — достаточно молодой. Первую капсулу одежды, куда входят майки, брюки, шорты и кимоно в различной цветовой гамме и сшитые из эко-хлопка — муслина, основательница бренда одежды, дизайнер Алена Валеева представила в декабре 2020 года. Тогда же был создан и бизнес-аккаунт в «Инстаграм». Советы по его ведению и продвижению дают эксперты крупных СММ-агентств Поволжья в рамках спецпроекта «Реального времени».

Увидеть свою целостность и красоту без украшательств

Движущим мотивом при создании комфортной одежды, признается Алена Валеева, стала мысль, что сегодня женщины и девушки порой слишком рьяно стараются «соответствовать» забывая о собственных ощущениях, желаниях и комфорте: «Так и пришла идея создавать не только красивую, но в первую очередь и удобную одежду. Почему именно муслин? Я считаю, это лучшая ткань для комфортной и красивой одежды: он настолько легкий, что практически не ощущается на теле, его не нужно гладить, он не теряет цвет при стирке и не деформируется».

Название бренда — БЕЗКРУЖЕВА — отражает по сути целую философию принятия себя таковым, какой ты есть, говорит девушка. По мнению Алены, современный мир очень часто «шепчет» женщине о том, что ей надо что-то переделать в себе, чтобы стать краше, и, что без этого чего-то, она недостаточно хороша сама по себе. «Ассоциативно мы подумали о том, что это кружево. И призывая женщину увидеть свою целостность и красоту без всяких дополнительных украшательств, мы и предлагаем одеваться BEZKRUGEVA». До того, как появилась идея шить комфортную одежду, основательница бренда занималась графическим дизайном и оформлением деловых мероприятий. Но и сейчас она не оставляет этот вид деятельности. А драйвером к пошиву одежды стал период коронавирусной самоизоляции — появилось время заняться тем, о чем давно мечтала — создавать одежду.

Сегодня аналитический разбор и советы по развитию бизнес-профиля бренда муслиновой одежды представляет со-основатель и коммерческий директор коммуникационного агентства «Без воды» Карина Беленова.

Сториз продают лучше, чем посты

Общее впечатление. Красивый аккаунт, всё оформлено как надо, но очень низкая вовлеченность. Предполагаю, что в профиле совсем нет продвижения, хотя аккаунт готов к трафику. Поэтому начну сразу с него. Запускайте таргетированную рекламу. Начните с Казани, так как в описании указан город Казань, можно добавить в преимущества, например, доставка в день оплаты или доставка с примеркой.

На Казани вы протестируете креативы, аудиторию, в целом свое производство и все бизнес-процессы, а потом можете смело расширяться на всю республику и Россию (СНГ). Главное, делать всё быстро. Муслин сейчас на пике, плюс лето и жара. Дополнительно к таргету можете привлечь лидеров мнений (столичных инфлюенсеров) для увеличения узнаваемости.

Визуал. Фотографии в аккаунте красивые, качественные, была проведена специальная съемка. Старайтесь чередовать разные планы: ближний, средний, общий, раскладки.

Сториз. В аккаунте не было сториз на момент аудита. Это нехорошо — сториз в вашей нише продают лучше, чем посты. Старайтесь делать много историй, адаптируйте их к погоде, добавляйте интерактивы.

Не хватает лишь трафика

Копирайтинг. В текстах встречаются шаблонные фразы, например, «наши брюки не для скуки», что не соотносится с эстетикой аккаунта и бренда. Пересмотрите ваш tone of Voice — тональность коммуникации. То, как вы общаетесь с аудиторией, как пишите посты. Очень хороший дизайн текста: расставлены абзацы, необходимый минимум эмодзи, контактная информация.

Модерация. По обработке заявок сложно что-то сказать, потому что комментариев под постами очень мало. На те, что есть, отвечают. Продолжайте в том же духе.

Подытожу также, как начала. Профиль хороший, не хватает лишь трафика. Когда пойдет трафик, вы сами увидите, на какие посты лучше реагирует аудитория, с каких сториз приходят заявки — на основе их анализа и стройте далее свой контент-план. Желаю успехов!