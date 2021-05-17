Ужасное трансферное межсезонье 2021 для «Ак Барса»: Якубов теряет контроль над ситуацией?

Недальновидная политика с однолетними контрактами стоила генеральному менеджеру «Ак Барса» нескольких лидеров. Достойных замен пока нет

Однозначно самым сложным и неконтролируемым стало нынешнее межсезонье на трансферном рынке для казанского «Ак Барса» и его генерального менеджера Рафика Якубова. Неудачное завершение сезона, специфичность общения наставника казанцев с игроками и недальновидность при заключении коротких контрактов — все это копилось и «рвануло» нынешней весной — минус одиннадцать игроков и скудный выбор для замен. Спортивная редакция «Реального времени» рассуждает о трудностях трансферной кампании казанского клуба в это межсезонье. Подробности — в материале.

Вместо планового ремонта — неожиданная перестройка

С десяток покинувших команду хоккеистов — это очевидно про тотальную перестройку команды, дабы перезагрузить и начать строить по новому принципу. Однако в этой ситуации, очевидно, получился не заранее спланированный ремонт помещения, а скорее неожиданно нагрянувшая перестройка из-за обвалившейся балки.

Если с легионерами Стафаном Да Костой, Найджелом Доусом, Адамом Рейдеборном, Микаэлем Викстрандом, Харри Песоненом все было понятно и логично — приобретения нельзя назвать удачными и позволившими «Ак Барсу» сделать шаг вперед, то дальнейший «расход» российских игроков стал неожиданностью для руководства казанского клуба.

Станислав Галиев, долго ходивший в лучших бомбардирах команды среди россиян, а также Виктор Тихонов, защитник-гренадер Андрей Педан, игроки ближайшего резерва Амир Мифтахов и Максим Марушев, ну и доморощенный лидер защитной линии Альберт Яруллин… К этим потерям вполне может добавиться Данис Зарипов (и пора бы). Так что от прошлогоднего состава осталась половина команды, и пока неясно, кем эти потери будут восполняться без потери качества в уровне хоккея. Не говоря уже о том, чтобы сделать качественный скачек по сравнению с сезоном 2020/21.

К потерям вполне может добавиться Данис Зарипов. Фото ak-bars.ru

Рынок в КХЛ скуден, а большинство трансферов между командами лиги уже совершены в начале мая, так что момент для лучших переходов минул. Теперь остается искать новых легионеров и возможно подыскивать резервы среди тех, на кого ранее такая команда как «Ак Барс» не посмотрел бы.

Историю с Яруллиным можно было не допустить, предложив ему длинный контракт в предыдущие годы

Но, пожалуй, главным упущением менеджера не только нынешнего межсезонья, но возможно и всей карьеры в казанском клубе в нынешнем статусе — это уход Альбера Яруллина в стан «Трактора».

Да, можно предположить, что Альберт повел себя так, как описывает сам Якубов, будто защитник взял время на раздумье, а потом резко подписал контракт с «Трактором». Можно принять в расчет и версию, что у защитника случилась семейная трагедию, из-за которой тот хочет покинуть Казань и сменить обстановку.

Вполне возможно, что у Альберта был разговор с давним другом Эмилем Гариповым, ранее перебравшимся в Челябинск. Наверняка сыграл свою роль и тот факт, что в «Тракторе» собирается «старая гвардия» того прежнего «Ак Барса», выигрывавшего Кубок Гагарина в 2018 году. Помимо Гарипова с «Трактором» уже подписались Владимир Ткачев и Алексей Потапов, а также уже играет Никита Язьков. Все это складно укладывается в логику событий.

С другой стороны мы помним, как версии событий Якубова разнятся с версиями самих хоккеистов. Давайте вспомним недавнюю историю, как на итоговой пресс-конференции функционер заявлял, что вел переговоры с тем же Гариповым, но тот не захотел возвращаться. Сам Эмиль позже опроверг, что подобные переговоры вообще имели место.

Яруллин прошлым летом напрямую заявлял, что хотел бы в «Ак Барсе» пятилетний контракт, но Якубов давал лишь годовой. Фото ak-bars.ru

По некоторой информации, Яруллина не устроил слишком короткий контракт, а в «Тракторе» дали сразу три года. Ничего не мешало Якубову подписать долгосрочное соглашение с защитником еще в прошлых сезонах, чтобы в нынешнем такого внезапно не произошло. А ежегодные годовые контракты — не лучшее решение в случае со своим лучшим и доморощенным защитником. В конце-концов, Яруллин прошлым летом напрямую заявлял, что хотел бы в «Ак Барсе» пятилетний контракт, но Якубов давал лишь годовой. Будь у него пусть хотя бы контракт на три года, этой ситуации бы не было и генменедеру не пришлось бы наблюдать, как игроки рассыпаются как песок через пальцы.

В конце концов, «условные» Михаил Фисенко, Никита Дыняк или Роман Рукавишников получили двухлетние контракты, в то время как свой Яруллин получал однолетние. Логику таких решений понять при всем желании не удается.

Есть подозрение, что истина где-то посередине. Ставить этот переход полностью в вину Рафику Якубову будет неверно, но отметить, что это очередная потеря «Ак Барса» из собственных игроков, всегда заявлявших о своей любви к родному клубу, все же стоит.

Между тем, Яруллин стал лидером обороны казанцев. Альберт ежегодно прогрессировал при Бялилетдинове, а игра в чемпионском сезоне в паре с Андреем Марковым дала мощный толчок до топ уровня. Сегодня это один из, а возможно и самый топовый защитник в Восточной конференции. При всем уважении к 35-летнему Алексею Емелину.

Павла Порядина генеральный менеджер «Ак Барса» упустил. Фото hcnh.ru

С приобретениями пока не густо

Пока не слишком активен на приобретения менеджмент «Ак Барса», учитывая, что с сохранением игроков дела идут не слишком удачно. Даже те, на кого ранее казанцы глаз положили, забрать не получается.

Например, Павла Порядина генеральный менеджер «Ак Барса» упустил, очень уж легко и наивно заглотив «наживу» своего коллеги из «Нефтехимика» Игоря Ларионова, который намеренно изначально занизил квалификационное предложение нападающему в расчете, что именно 25-30 миллионов Якубов и предложит. Повторить такое предложение в Нижнекамске сумели, поскольку изначально и рассчитывали на такой ход «Ак Барса». Подробнее о процессе борьбы за главную звезду нижнекамского клуба можно почитать в нашем материале.

Форварда «Барыса» Дмитрия Шевченко у генменеджера казанского клуба увел все тот же «Авангард», хотя было известно о большой заинтересованности «Ак Барса» в этом игроке.

Те два приобретения, которые казанский менеджмент уже совершил, оставляют довольно двоякие впечатления.

С одной стороны это Игорь Бобков — вратарь с российским паспортом, но так и не сумевший навязать конкуренцию в «Авангарде». Недаром Александр Крылов в течение сезона тасовал все новых и новых вратарей — приглашал в команду то Эмиля Гарипова, то Шимона Грубеца. Очевидно, что на Бобкова в качестве надежного первого номера или даже бэкапа он вряд ли рассчитывал.

В прошедшем сезоне у Бобкова 56 пропущенных шайб в 30 играх регулярки и 92,8% отраженных бросков. Фото vk.com/hcakbars

Болельщики «Авангарда», судя по социальным сетям, при объявлении об уходе вратаря выдохнули с облегчением. В прошедшем сезоне у Бобкова 56 пропущенных шайб в 30 играх регулярки и 92,8% отраженных бросков. В плей-офф в 7 играх он пропустил 17 шайб (90,3% отраженных бросков).

С другой есть Кирилл Панюков, который может стать достойной заменой уже подкисавшего и терявшего интерес к играм за «Ак Барс» Станиславу Галиеву. Он тоже праворукий, но моложе — казахстанскому форварду всего 23 года. Для дальнейшего прогресса полно времени.

Учитывая, как он играл за «Барыс» в нынешнем розыгрыше Кубке Гагарина в серии с «Металлургом», очевидно, что это игрок голодный и не увлеченный чрезмерной бережливостью себя. В плей-офф Панюков стал лучшим бомбардиром нур-султанцев, набрав 7 (4+3) очков в шести встречах. На сегодня его место видится в звене с такими же работящими молодыми хоккеистами Дмитрием Воронковым и Артемом Галимовым.

Впрочем, по некоторой информации, Панюков может не задержаться в Казани. Якобы «Ак Барс» хочет использовать Панюкова как «разменную монету» — хоккеист уйдет в «Металлург», который очень хотел игрока еще когда тот играл за «Барыс», а казанцы получат нападающего ярославцев Николая Коваленко. Если это так, то можно будет считать это очередной ошибкой казанского менеджмента. Коваленко в нынешнем сезоне сильно сдал. Оставив же Панюкова, Якубов сможет показать, что у него есть свои первые победы в этом сложном трансферном лете. А это почва для дальнейших удачных сделок.

В плей-офф Панюков стал лучшим бомбардиром нур-султанцев, набрав 7 (4+3) очков в шести встречах. Фото hcbarys.kz

Приобретение Брынцева может стать очередной ошибкой Якубова

Из тех, кто у Рафика Якубова «на карандаше» большого воодушевления не внушает никто.

В некоторых источниках говорится, будто защитника «Нефтехимика» Александра Брынцева ждут в «Ак Барсе». Это может стать большой и недальновидной ошибкой казанцев. История с хоккеистом такая же, как и с Бобковым — нижнекамские болельщики давно призывают руководство своей команды расстаться с защитником.

«-17» — таков коэффициент полезности Александра в 50 играх нынешнего сезона. Защитник не слишком поворотлив, катание — не его сильная сторона. Если эта кандидатура рассматривается в качестве замены ушедшим Педану и Яруллину, то это качественный шаг назад.

Другое вероятное приобретение, о котором вот-вот могут объявить — канадский центрфорвард Джордан Уилл. Учитывая, что в КХЛ давно дефицит качественных центров, выход в рынке АХЛ всегда был «выручалкой» генеральных менеджеров отечественной лиги. Другой вопрос, как он найдет общий язык с Дмитрием Квартальновым, который никогда особой любовью к иностранцам не отмечался.