Как в Нижнекамске переиграли «Ак Барс» в «трансферном покере»: Порядин остается в «Нефтехимике» на два года

«Нефтехимик» блефовал и переиграл «Ак Барс» в «трансферном покере»

Сегодня стало известно, что накануне «Нефтехимик» продлил контракт с российским форвардом Павлом Порядиным, повторив предложение казанского «Ак Барса». Срок соглашения нового договора рассчитан на два года. Нижнекамский клуб заплатит игроку те же 55 миллионов рублей за два сезона — 25 за первый год контракта и 30 млн в сезоне 2022/2023.

Фото:hcnh.ru

Нашему изданию стали известны подробности главной сделки межсезонья для нижнекамской команды. По информации «Реального времени», «Нефтехимик» намеренно сделал квалификационное предложение хоккеисту ниже его нынешнего статуса — а именно 18 млн за первый год контракта и 22 млн за второй, ожидая, что «Ак Барс» будет делать предложение выше — как раз в районе 25—30 млн рублей.

Если бы нижнекамский клуб сразу предложил такие цифры, существовала вероятность, что казанцы повысят свое предложение до 35—40 миллионов. В таком случае «Нефтехимик» уже не смог бы повторить предложение казанского топ-клуба. При этом планов в Нижнекамске продавать игрока летом в любой другой топ-клуб нет, как сообщается в некоторых казанских СМИ.

Также, как утверждают наши источники в нижнекамском «Нефтехимике», никаких звонков руководству клуба в последний момент от председателя совета директоров клуба и заместителя гендиректора «Нижнекамскнефтехима» Тимура Шигабутдинова не поступало. В «Нефтехимике» изначально ожидали, что из Казани поступит предложение в пределах суммы, которую предложил в итоге «Ак Барс».

«Нефтехимик» выпустил официальное заявление, что придерживается стратегии сохранения своих воспитанников.

«При комплектовании в приоритете собственные перспективные воспитанники, а также хоккеисты, которые профессионально выросли в нашем клубе, вышли на ведущие роли в команде. И данное решение соответствует концепции развития клуба», — говорится в официальном заявлении «Нефтехимика».



Почему продление Порядина — лучший исход для обеих сторон

Павел Порядин — безоговорочно самый техничный хоккеист нижнекамского клуба с российским паспортом. Как признавался нашему изданию в прошлом сезоне сам Павел, в лагере «Рейнджерс» его в шутку сравнивали с Матсом Зукарелло, поскольку хоккеист тоже не обладает высоким ростом, но зато очень юркий, подвижный, с хорошим катанием и неплохими руками.

«Когда я там был, мне как раз говорили, что я чем-то похож на него по игре, типа «второй Зукарелло». Я так понял, что они просто любят всегда сравнивать», — говорил «Реальному времени» Порядин.

Однако если посмотреть на прошедший сезон, то Павел провел его несколько хуже предыдущего. Именно в сезоне 2019/2020 нападающий выдал свой лучший период — набрал 29 (14+15) очков в регулярном чемпионате, был вызван в сборную на шведский этап Евротура и сыграл одну из ключевых ролей в мощном финальном отрезке сезона, когда «волки» вырвали последнее место в плей-офф у хабаровского «Амура» Александра Гулявцева.



В нынешнем сезоне Павел хоть и набрал те же 29 очков в гладком чемпионате, его сложно было назвать безоговорочным лидером. Хоккеисту мешали постоянные повреждения, а после восстановления его игровое время закономерно падало — после травм тренеры сразу по 15—20 минут на льду, как правило, не дают.

С другой стороны, есть «Ак Барс» под руководством Дмитрия Квартальнова, который не так давно брал из «Нефтехимика» Эмиля Галимова примерно с той же манерой игры. Нижнекамский форвард переходил в «Ак Барс» с расчетом, что будет играть одну из первых скрипок.

Однако по ходу сезона в казанской команде Галимов был быстро «задвинут» в четвертое звено, в котором «игровик» выглядел не на своем месте. Форвард сыграл 47 игр и, даже не получая большого айс-тайма, умудрился набрать 21 (14+7) очко. В первом раунде Кубка Гагарина (и единственном) набрал 4 (3+1) очка, став лучшим в составе «Ак Барса» по этим показателям.

По некоторой информации, Квартальнов очень часто повышал голос и выказывал недовольство лично форварду даже на тренировках. В итоге Галимов уехал в СКА на те же деньги.

Порядин имел все шансы повторить путь своего предшественника. Никаких гарантий, что Павел получил бы роль лидера или хотя бы игрока первых звеньев в казанской команде, у него не было. Манера игры форварда не слишком подходит под хоккей нынешнего наставника казанской команды.

24-летнему форварду сейчас необходимо играть ту самую первую скрипку и быть лидером на льду. Возможно, именно сезон-другой в «Нефтехимике» позволят ему вырасти до уровня топ-хоккеиста КХЛ и уже потом переходить на следующую ступень.

«Ак Барс» же избежал потенциально неудачного приобретения (тем более таких за последние два сезона накопилось немало), которое могло закончиться скорым переходом Павла в клуб-конкурент. Сейчас же Порядин остается в Татарстане и будет радовать нижнекамских мальчишек своей игрой, а внутреннее татарстанское «чак-чак-дерби» только получило еще одну интригу. Тем интереснее.

Эрик Добролюбов