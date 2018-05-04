Валиев Фоат Валиевич

Общая информация

Председатель совета директоров ОАО «Алексеевскдорстрой», депутат Государственного Совета РТ пятого созыва

Родился в д. Каргополь Алькеевского района Татарской АССР. Окончил Казанский финансово-экономический институт по специальности «экономист» (1981 г.), Казанский государственный архитектурно-строительный университет по специальности «инженер» (2005 г.).

Трудовая деятельность:

1975- 1978 гг. — водитель АТП.

1981 — 1983 гг. — директор Левашовского РТП.

1983 — 1985 гг. — заместитель председателя Куйбышевского райпо ТАССР.

1985 — 1989 гг. — начальник ПУЖКХ.

1989 — 1990 гг. — начальник Алексеевского участка Чистопольского МПРЭО.

1990 — 2002 гг. — руководитель Алексеевского дорожного управления.

2002 — 27 марта 2018 гг. — генеральный директор ОАО «Алексеевскдорстрой».

2009 — 2014 гг. — депутат Государственного cовета Республики Татарстан четвертого созыва.

С октября 2014 г. — депутат Государственного Совета РТ пятого созыва.

С 27 марта 2018 г. — председатель совета директоров ОАО «Алексеевскдорстрой».

Член партии «Единая Россия», член фракции «Единая Россия», член Комитета по бюджету, налогам и финансам, член Комиссии по контролю за реализацией национального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России».

Заслуженный строитель Республики Татарстан. Почетный дорожник России.

Лауреат республиканского конкурса «Руководитель года» в номинаций «Лучший руководитель предприятия транспорта и дорожного хозяйства». Победитель конкурса «Человек — золотое сердце» в номинации «Мои пенсионеры — моя забота» (2003 г.).

Дата последнего обновления: