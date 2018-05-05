Швецов Михаил Викторович

Общая информация

Родился 5 марта 1975 года в г. Альметьевск ТАССР.

Образование:

1997 год — Альметьевский нефтяной институт ( специальность «машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов» )

2002 год — Московский открытый социальный университет (специальность «менеджмент» )



Трудовая деятельность:

1995 — 1999 гг. — оператор по добыче нефти и газа в ЦДНГ-3 НГДУ «Альметьевнефть».

1998 — 2002 гг. — мастер нефтепромыслового оборудования ПРЦГНО НГДУ «Альметьевнефть».

2002 — 2003 гг. — начальник Альметьевского цеха по подготовке и перекачке технологической жидкости УПТЖ для ППД, начальник технологического отдела УПТЖ для ППД ОАО «Татнефть».

2003 — 2004 гг. — ведущий инженер технического отдела исполнительного аппарата ОАО «Татнефть».

2004 — 2010 гг. — заместитель начальника технического отдела ОАО «Татнефть».

2011 — 2012 гг. — заместитель начальника управления промышленной безопасности и охраны труда ОАО «Татнефть».

С февраля 2012 года — директор Бугульминского механического завода ПАО «Татнефть».



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