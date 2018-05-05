Швецов Михаил Викторович
Общая информация
Родился 5 марта 1975 года в г. Альметьевск ТАССР.
Образование:
1997 год — Альметьевский нефтяной институт ( специальность «машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов» )
2002 год — Московский открытый социальный университет (специальность «менеджмент» )
Трудовая деятельность:
1995 — 1999 гг. — оператор по добыче нефти и газа в ЦДНГ-3 НГДУ «Альметьевнефть».
1998 — 2002 гг. — мастер нефтепромыслового оборудования ПРЦГНО НГДУ «Альметьевнефть».
2002 — 2003 гг. — начальник Альметьевского цеха по подготовке и перекачке технологической жидкости УПТЖ для ППД, начальник технологического отдела УПТЖ для ППД ОАО «Татнефть».
2003 — 2004 гг. — ведущий инженер технического отдела исполнительного аппарата ОАО «Татнефть».
2004 — 2010 гг. — заместитель начальника технического отдела ОАО «Татнефть».
2011 — 2012 гг. — заместитель начальника управления промышленной безопасности и охраны труда ОАО «Татнефть».
С февраля 2012 года — директор Бугульминского механического завода ПАО «Татнефть».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Бугульма
- Адрес: г. Бугульма, ул. Ленина, 146
- Телефон: www.bmz.tatneft.ru/
- Сайт: bmz@tatneft.ru
Дата последнего обновления: 05.05.2018