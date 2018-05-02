Демидов Алексей Алексеевич
Общая информация
Депутат Государственного Совета РТ пятого созыва, председатель Совета директоров ОАО «Алексеевская керамика»
Родился в пгт. Алексеевское Алексеевского района ТАССР.
Трудовая деятельность:
2004 — 2012 гг. — генеральный директор ООО «Керамика-Маркет».
2009 — 2014 гг. — депутат Государственного Совета Республики Татарстан четвертого созыва, член Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по экономике, инвестициям и предпринимательству.
С 2012 г. — председатель Совета директоров ОАО «Алексеевская керамика».
С октября 2014 г. — депутат Государственного Совета Республики Татарстан пятого созыва.
Член партии «Единая Россия», член фракции «Единая Россия» в Государственном Совете Республики Татарстан, член Комиссии Государственного Совета Республики Татарстан по реализации молодежной политики, формированию здорового образа жизни и содействию подготовке XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казани.
Награжден орденом «Меценат России», медалью «В память 1000-летия Казани».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 422900, РТ, Алексеевский район, пгт. Алексеевское, ул. Северная, 25
- Телефон: +7(84341) 2-31-02
- Email: keramika55@yandex.ru
Дата последнего обновления: 02.05.2018