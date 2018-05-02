Демидов Алексей Алексеевич

Общая информация

Депутат Государственного Совета РТ пятого созыва, председатель Совета директоров ОАО «Алексеевская керамика»

Родился в пгт. Алексеевское Алексеевского района ТАССР.

Трудовая деятельность:

2004 — 2012 гг. — генеральный директор ООО «Керамика-Маркет».

2009 — 2014 гг. — депутат Государственного Совета Республики Татарстан четвертого созыва, член Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по экономике, инвестициям и предпринимательству.

С 2012 г. — председатель Совета директоров ОАО «Алексеевская керамика».

С октября 2014 г. — депутат Государственного Совета Республики Татарстан пятого созыва.

Член партии «Единая Россия», член фракции «Единая Россия» в Государственном Совете Республики Татарстан, член Комиссии Государственного Совета Республики Татарстан по реализации молодежной политики, формированию здорового образа жизни и содействию подготовке XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казани.

Награжден орденом «Меценат России», медалью «В память 1000-летия Казани».

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