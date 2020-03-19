Татарстанских дорожников подозревают в распиле на обустройстве федеральных трасс

В отношении неустановленных должностных лиц «Волго-Вятскуправтодора» и его подрядчика возбуждены уголовные дела

Фото: Екатерина Аблаева

Советский райсуд Казани заключил под домашний арест главу дорожной компании «Агарум» Рафиса Ахметова, подозреваемого в мошенничестве с хищением бюджетных средств. По версии следствия, во время обустройства федеральных трасс по тендеру ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» предприниматель завысил стоимость барьерных ограждений, предоставив поддельные счета. Уголовное дело по статье халатность возбуждено и в отношении неустановленных должностных лиц управления, выступившего заказчиком. Ущерб оценен в 21,5 млн рублей. «Реальное время» выяснило, почему обвинение считает, что в данном случае имеет место «преступная деятельность группы».

«Имеет место преступная деятельность группы»

32-летнего директора ООО «Агарум» Рафиса Ахметова задержали 16 марта. На следующий день ему предъявили обвинение. В отношении руководителя компании и неустановленных лиц следственные органы СК РФ по Татарстану возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) по факту хищения 21,5 млн рублей из федерального бюджета. Кроме того, уголовное дело возбуждено и в отношении должностных лиц, сотрудников ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Накануне Советский райсуд Казани избирал меру пресечения Ахметову.

— Обвиняемый отказывался давать показания. Причастность Ахметова подтверждается показаниями свидетелей Сафина и Лещева, а также материалами уголовного дела. Есть основания полагать, что это хищение, в котором обвиняются должностные лица, и Ахметов — не единичный случай, и имеет место преступная деятельность этой группы. За подобные особо тяжкие преступления закон предусматривает до десяти лет лишения свободы, — отметил старший следователь второго отдела по расследованию особо важных дел Раиль Самигуллин.

Представитель следствия выступил в суде с ходатайством об аресте Рафиса Ахметова, поскольку считает, что обвиняемый может препятствовать расследованию, скрыться, сообщить определенные сведения «подельникам, которые бегают на свободе». Ходатайство Самигуллина поддержал помощник прокурора Советского района Руслан Давлетшин.

Ходатайство Самигуллина поддержал помощник прокурора Советского района Руслан Давлетшин. Фото kazanreporter.ru

В ответ Ахметов возразил, что не собирается скрываться. Его адвокат Нияз Халитов напомнил, что подзащитный уже являлся по вызову следователя:

— Ахметова задержали по месту жительства и регистрации, где он и проживает. Ходатайство опирается на голословные утверждения, что Ахметов может передать информацию «подельникам». Следователь говорит сразу о хищениях, называя преступление тяжким — это еще не доказано. В отношении показаний скажу, что до последнего момента мы не знали, в чем подозревается мой подзащитный. Поэтому не было выработанной позиции.

Адвокат напомнил, что Ахметов ранее не судим, у него есть несовершеннолетний, семилетний сын, и попросил приобщить к делу свидетельство о рождении ребенка, а также выписку из медкарты о заболеваниях: гнойном гайморите и неврите лицевого нерва. Адвокат настаивал на более мягкой мере пресечения для руководителя «Агарума».

Федеральный судья Юлия Конышева вняла просьбам и отправила Рафиса Ахметова под домашний арест на два месяца, до 16 мая.

Услуги получили, но мониторинга цен не провели

По версии следствия, в 2018 году «Волго-Вятскуправтодор» провел аукцион на выполнение работ по обустройству участков федеральных трасс. Победителем стало ООО «Агарум». По информации системы «СПАРК-Интерфакс», стороны заключили госконтракт Т-2-18 16 марта 2018 года на сумму почти 99,5 млн рублей. В соответствии с ним компания «Агарум» должна была установить четыре светофора, дублирующие дорожные знаки на Г-образных опорах над проезжей частью, а также односторонние и двухсторонние металлические барьерные ограждения на автодорогах М-7 «Волга» и М-5 «Урал» в Татарстане и Ульяновской области. Работы завершены 29 августа 2018 года, с отставанием на четыре недели от запланированного срока.

Компания «Агарум» должна была установить четыре светофора, а также односторонние и двухсторонние металлические барьерные ограждения на автодорогах М-7 «Волга» и М-5 «Урал». Фото Максима Платонова

Между тем следствие установило, что в начале 2018 года должностные лица ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» при подготовке аукционной документации нарушили требования закона № 44-ФЗ о госзакупках, не провели анализ рынка и мониторинг цен на барьерное ограждение, указав «надуманную немотивированную стоимость барьера, которая в дальнейшем была принята за основу при утверждении сметы между заказчиком и подрядчиком». Директор «Агарума» «по предварительному сговору с неустановленными лицами, действующими умышленно, с целью хищения бюджетных средств, изготовил поддельную счет-фактуру с завышенной стоимостью барьерного ограждения на 21,5 млн рублей». В документе указан продавец — ООО «Предприятие «ПИК».

В рамках договора от 11 декабря 2017 года ООО «Предприятие «ПИК» поставило подрядчику комплект барьерного ограждения протяженностью 16 тыс. метров на сумму 30,1 млн рублей. При этом, по данным следствия, на предприятии «ПИК» счет-фактура отсутствует, и директор этой организации ее не визировал. Начальник ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» Илдар Мингазов подписал ведомость объемов и стоимости работ. По результатам исполненного госконтракта заказчик принял и полностью оплатил работу. Как выяснилось в ходе следствия, на счет «Агарума» поступило около 99,5 млн рублей, из них на установку барьера ушло почти 68,5 млн рублей. По мнению обвинения, 21,588 млн рублей «Ахметов и иные лица присвоили».

Расследование уголовного дела продолжается. «Реальному времени» в пресс-службе «Волго-Вятскуправтодора» сообщили, что узнали о расследовании из новостей. Комментировать ситуацию в управлении отказались.

Почти два десятка контрактов на 650 миллионов

По данным базы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Агарум» зарегистрировано 12 марта 2010 года в Казани по адресу: ул. Чистопольская, д. 79. Среди основных видов деятельности компании — техобслуживание и ремонт автотранспорта; производство, восстановление резиновых шин и покрышек; строительство автодорог и магистралей, мостов и тоннелей; инженерно-техническое проектирование, управление проектами строительства, строительный контроль и авторский надзор, предоставление технических консультаций. С 2016 года владеет и руководит компанией с численностью 8 человек Рафис Ахметов.

В общей сложности с сентября 2016 года «Агарум» заключил 18 госконтрактов на сумму более 650 млн рублей, по десяти из них заказчиком выступил «Волго-Вятскуправтодор». Фото yandex.ru

По итогам 2018 года выручка от продажи ООО «Агарум» превысила 139 млн рублей, чистая прибыль составила 174 тыс. рублей, чистые активы — 16,8 млн рублей. Доходы компании в позапрошлом году составили чуть более 140 млн рублей, израсходовал «Агарум» свыше 138 млн рублей, на налоги направил более 2,4 млн рублей.

По данным открытых источников, сейчас на исполнении у «Агарума» четыре контракта на общую сумму почти 232 млн рублей. Компания выступает подрядчиком при установке систем фото- и видеофиксации на дорогах федерального значения, а также при ремонте моста через реку Сепыч на трассе М-7 «Волга» в Удмуртии, при установке элементов и содержании автодорог в Кировской области, содержании искусственных сооружений на автодорогах в Нарьян-Маре, в Коми и Ненецком автономном округе. Заказчик всех этих работ — ФКУ УПРДОР «Прикамье». Заказчиком содержания искусственных сооружений на участках трассы М-7 «Волга» в Татарстане с еще не исполненным, пятым контрактом в 123,5 млн рублей является ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

В общей сложности с сентября 2016 года «Агарум» заключил 18 госконтрактов на сумму более 650 млн рублей, по десяти из них заказчиком выступил «Волго-Вятскуправтодор». По 13 контрактам работы завершены, в том числе в Чувашии, Марий Эл, а также в Перми.