«Спартак» не упустит «серебро», «Рубин» — места в еврокубках, а «Уфа» останется в Премьер-лиге

Прогноз 30-го тура РПЛ

Заключительный и решающий тур Российской премьер-лиги, несмотря на то, что чемпион уже определен досрочно, остается интригующим. На остальных позициях пока ничего непонятно: судьба «серебра» определится в Грозном, в Казани станут известны участники первой в истории Лиги конференций, а, возможно, и обладатели бронзовых медалей. А в Уфе команды решат, кому вылетать из Премьер-лиги, а кому играть в стыковых матчах. Подробнее — в итоговом прогнозе от спортивной редакции «Реального времени».

«Динамо» — ЦСКА: кто главный неудачник Москвы?

Последнее московское дерби сезона будет решать, кто из двух столичных команд — ЦСКА или «Динамо» — главный неудачник сезона. В случае поражения и армейцы, и динамовцы потеряют даже призрачные шансы на Лигу конференций. Впрочем, у «бело-голубых» эти шансы и без этого исключительно теоретические — выше их в таблице целая группа команд, которые вряд ли всем скопом потеряют очки.

Победа над «Краснодаром» Виктора Гончаренко вселила надежду в болельщиков ЦСКА, которую те уже было стали терять после назначения Ивицы Олича. Но игра амрейцев по-прежнему нестабильна. Это может говорить о том, что хорватский специалист, возможно, не контролирует ситуацию, и футболисты решили не уповать на тренера, а решать, как действовать между собой.

У «Динамо» тоже много потерянных очков и нереализованных моментов. В последний раз подопечные Сандро Шварца выигрывали почти месяц назад, 17 апреля, в игре с аутсайдером, волгоградским «Ротором». В остальных матчах — с «Рубином», «Химками» и «Локомотивом» — москвичи традиционно неплохо владели мячом, создали несколько стопроцентных моментов — но продемонстрировали полное отсутствие завершения. «Динамо» катастрофически не хватает последнего паса и умения проникать в штрафную площадь — отсюда много дальних, но бесполезных ударов.

Прогноз «Реального времени»



Команды проблемные, доигрывающие сезон не в лучшем моральном состоянии. Вряд ли в этой игре будет искрометный футбол — мотивация у обоих коллективов сомнительная. Разве только завершить сезон громко и немного облегчить душу перед самими собой.



Ничья — 1:1

«Ахмат» — «Спартак»: Тедеско выйдет в Лигу чемпионов в Чечне

Судьба серебряных медалей и второй путевки в Лигу чемпионов будет определяться в Грозном. «Спартаку» достаточно просто не проиграть, чтобы добрать необходимое очко и не позволить «Локомотиву» нагнать себя.

Главная проблема для «Спартака» сегодня — даже не столько игровые сложности, сколько отвлекающий информационный шум вокруг тренерского мостика. Немецкий наставник объявил о своем уходе еще в декабре, и СМИ с болельщиками заполнили Сеть своими домыслами и инсайдерской информацией, кто займет его место. Основным кандидатом сегодня называется португальский специалист Руй Витория.

С другой стороны есть версия, что в случае попадания в Лигу чемпионов Тедеско останется еще на годик, чтобы попробовать силы в главном турнире. А по еще одной версии, шум создан намеренно, чтобы отвлечь общественность от концовки чемпионата и дать спокойно доиграть «Спартаку» на высоком месте.

Фото: spartak.com

Еще одна тема, сильно отвлекающая команды — возня вокруг скорого и практически решенного вопроса об отъезде шведского нападающего Йордана Ларссона. На его счету в этом сезоне 15 голов и 5 голевых передач — и множество слухов о переходе в европейский топ-клуб. Все это не добавляет нужного настроя команде. Хотя в важнейшем итоговом матче игроки «красно-белых» вряд ли нуждаются в дополнительной мотивации.

Прогноз «Реального времени»



Команда Доменико Тедеско вряд ли упустит такой шанс завоевать путевку в главный европейский турнир. И несмотря на то, что выезд в Грозный — традиционно сложнейший практически для всех команд РПЛ, свои очки «красно-белые» из столицы Чечни увезут и завоюют «серебро».



2:1 — победа «Спартака»

«Рубин» — «Ротор»: «бывшие» казанцы лягут , но проиграют

Для казанского клуба этот матч тоже будет сверхважным и ответственным. И в то же время задача предельно проста — нужно выиграть, чтоб занять место в зоне еврокубков. Игрокам «Рубина» даже не нужно отвлекаться на то, как сыграют соперники — казанцы находятся в самом выгодном положении из всей группы претендентов на Лигу конференций.

Более того, если «Локомотив» в матче с «Уралом» допустит очередную осечку, «Рубин» даже может завоевать третьи в своей истории бронзовые медали Премьер-лиги. Но в этот расклад верится слабо — вряд ли «железнодорожники» позволят себе терять очки, пока еще есть теоретические шансы на Лигу чемпионов. Им, в свою очередь, остается надеяться на провал «Спартака».

Фото: vk.com/fcrk

С другой стороны, в составе «Ротора» собрана большая группа «бывших», от которых «Рубин» либо отказался, либо отправил в аренду. И, возможно, эти футболисты будут умирать на поле, чтобы доказать Леониду Слуцкому и Рустему Сайманову, что решение было ошибкой.

Данил Степанов, Зурико Давиташвили, Николай Кипиани, когда-то игравшие в Казани Камиль Мулин и Соломон Кверквелия точно будут играть на пределе возможностей. А учитывая, что в предыдущем туре волгоградцы не сумели отнять очки у главных конкурентов «Рубина» — ФК «Сочи», пропустив в добавленное время, то в случае забора очков они могут стать «злым гением» для казанской команды. Тем более что и у них свои задачи — спастись от вылета из Премьер-лиги.

Прогноз «Реального времени»



«Рубин» вряд ли упустит свои очки, несмотря на неприятную статистику — с командами не топ-уровня у Слуцкого получается не так хорошо, как в играх с грандами. В отсутствие Кварацхелии казанцы все равно найдут, как дожать аутсайдеров, борющихся за выживание.



2:1 — победа «Рубина»

ФК «Уфа» — «Арсенал»: кто в стыках, а кто в ФНЛ?

Еще один клуб, для которого последний тур будет проходить под лозунгом «все или ничего» — ФК «Уфа» Алексея Стукалова. Из зоны стыковых матчей уфимцы уже не выберутся, но могут хотя бы не упасть в зону прямого вылета, а в случае победы смогут обойти «Арсенал», подняться на 13-е место и получить более выгодную команду из ФНЛ в «стыках».

Туляки решают ту же задачу и в матче с прямым конкурентом постараются не пропустить «Уфу» и «Ротор» впереди себя и не вылететь напрямую.

Прогноз «Реального времени»



Несмотря на низкие места, эти команды в последнее время показывают интересную игру в атаке. При Стукалове «Уфа» переориентировалась на атаку, а «Арсенал» при Парфенове всегда старался идти вперед сам, за что и платил большим количеством мячей в свои ворота— 49 пропущенных в сезоне на сегодняшний момент у туляков и «-22» разница забитых и пропущенных.



2:1 — победа «Уфы»